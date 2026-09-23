¿Habrá debut Euroliga? La duda que corroe a los aficionados del Real Madrid

El Real Madrid Baloncesto ha ido arrasando en pretemporada tras un mercado de fichajes movido. Exceptuando el debut del conjunto, sus encuentros se suman por victorias. Los fichajes van teniendo continuidad y varios de ellos ya han brillado. Algunos, como Nick Smith Jr, aún no han tenido su oportunidad.

Los aficionados del Real Madrid Baloncesto aún en ascuas

En la fase preparatoria los seguidores del Real Madrid Baloncesto pudieron ir viendo a varios de sus nuevos refuerzos del mercado de fichajes. La Supercopa Euroliga dejó para más tarde algún debut oficial. Otros sí que pudieron disputarla, con protagonismo incluido, como el caso de Luwawu-Cabarrot. Nick Smith Jr está inédito y las redes se llenan de intriga.

El Real Madrid Baloncesto hace su debut en Euroliga. Más allá de la Supercopa Euroleague, será la primera prueba de fuego en una de las grandes competiciones que disputa. Nick Smith Jr lleva pocos entrenamientos y su adaptación al basket FIBA estará aún por hacer. Se desconoce si podrá debutar en competición europea, pero hay bastantes visos de que no. Seguramente, la competición nacional sea un inicio más afable.

¿Qué puede sumar Nick Smith Jr a este equipo?

Los roles con Pedro Martínez van asentándose. En lo que al perímetro se refiere Maledon y Feliz están cada vez más especializados en penetrar. Campazzo comanda las operaciones, Shulga, tirador, Abalde como stopper y Llull como microondas. Nick Smith Jr tiene cualidades que no tiene nadie en esta plantilla. Por ello, una buena adaptación podría ser clave para poder ver el techo del cuadro madridista.

Nick Smith Jr es un jugador que crea puntos desde el bote. Su estilo se fundamenta en el uno contra uno, con predilección por el tiro sobre bote. Su uno contra uno no le impide ser un combo capaz de generar también en bloqueo directo. A diferencia de Feliz y Maledon, penetradores, y Llull y Shulga, tiradores más puros, Nick Smith Jr suma en aspectos ofensivos sin asignar por el momento. Llega para ser ese ‘nuevo Montero’ para Pedro Martínez.