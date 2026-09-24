El Real Madrid U22 cambia de cara con tres jugadores mirando al primer equipo

Arranca la Euroliga, también la Liga Endesa, pero el 25 de septiembre está marcado en rojo en el calendario como el día del salto inicial de la Liga U22. Será el segundo capítulo de una competición pensada para que los jóvenes talentos de los grandes clubes puedan crecer, asumir protagonismo y llamar a la puerta del primer equipo ACB. Para algunos, además, el reto irá más allá: firmar una temporada que les permita proyectarse hacia la NCAA de cara al curso 2027-28.

Real Madrid remodelado y diferente

El actual campeón, Real Madrid, afronta esta nueva edición con un roster renovado, una circunstancia habitual en todos los equipos que participan en la Liga U22. Pese a los cambios, el conjunto blanco mantiene tres grandes líderes llamados a asumir el protagonismo del filial y, al mismo tiempo, a llamar a la puerta del primer equipo que dirige Pedro Martínez.

El Real Madrid abrirá la competición en casa ante Valencia Basket, en un duelo correspondiente al Grupo A. Javi Juárez continuará al frente del proyecto blanco, compatibilizando la dirección del equipo U22 con la del conjunto junior, una fórmula que también se refleja en una plantilla en la que varios jugadores tendrán presencia en ambos equipos, sabiendo que también saldrán a luchar por el título de Euroliga junior.

El vigente campeón vuelve a partir entre los principales aspirantes a revalidar el título, aunque tendrá enfrente a proyectos de peso como Barça Basket, Unicaja Málaga, Casademont Zaragoza o el propio Valencia Basket, que también afrontan la Liga U22 con el objetivo de pelear por las posiciones de privilegio.

Los tres líderes del filial del Real Madrid

Muchos de los equipos de la Liga U22 han sufrido cambios importantes en sus plantillas, con jóvenes talentos que han puesto rumbo a la NCAA o a otros proyectos europeos. Es el caso de Izan Almansa, que este curso jugará en Gonzaga. El Real Madrid tampoco ha sido una excepción y ha modificado su roster, aunque mantiene una generación de prospects de primer nivel liderada por el turco Omer Kutluay, que regresa después de firmar un gran verano con su selección con 28.4 puntos, seis rebotes y 9 asistencias en el Mundial U17, bajando a 9.9 puntos y dos rebotes en el Eurobasket U20.

Kutluay está llamado a asumir los galones de la nueva generación del Real Madrid U22 después de la salida de jugadores como Amosov, Almansa, Frolov, Hugo Alonso o Grinvalds. Junto al talento turco aparecen Fabian Kayser y Rhys Robinson, dos nombres que completan el que apunta a ser el Big3 del conjunto blanco esta temporada.

Más allá de este trío, el roster también cuenta con jóvenes llamados a tener un papel relevante, como Fantic o Pablo Mera. Este último aparece especialmente señalado como uno de los proyectos a seguir y podría convertirse en uno de los grandes líderes del Real Madrid U22 de cara al próximo curso.

Roster Real Madrid 2026-27