Pedro Martínez firmará el peor inicio del Real Madrid en su historia si pasa esto en Euroliga 

El inicio de la era de Pedro Martínez al frente del Real Madrid está dejando algunas dudas pese al título conquistado en la Supercopa de la Euroliga. El equipo ha mostrado buenas fases de juego, pero también ha evidenciado problemas de consistencia y resultados, especialmente en Euroliga, donde todavía no conoce la victoria. Con el conjunto blanco ante un partido clave frente a Hapoel Tel Aviv, las primeras sensaciones del nuevo proyecto empiezan a estar bajo la lupa y con unos datos preocupantes.

¿El peor inicio del Real Madrid en la historia de la Euroliga?

El Real Madrid se juega ante el Hapoel Tel Aviv evitar un registro histórico negativo en la Euroliga. Una derrota en esta tercera jornada supondría encadenar un 0-3, firmando así el peor inicio europeo de sus 68 años de historia. Hasta ahora, sus peores arranques fueron los de las temporadas 1999-00 y 2020-21, ambas con dos derrotas consecutivas.

El contexto no es sencillo para el conjunto blanco, que afronta su tercera salida consecutiva ante un Hapoel con jugadores de primer nivel como Micic, Bryant o Satoransky. Después de perder ante Dubai y Anadolu Efes, el equipo necesita reaccionar para evitar ese 0-3 y convertir el inicio del proyecto de Pedro Martínez en una pesadilla.

Otro problema del Real Madrid es jugar como visitante en Euroliga

El problema no se limita a este inicio de temporada. Los datos recientes muestran que jugar lejos de Madrid se ha convertido en el gran punto débil del Real Madrid en Euroliga: en las dos últimas temporadas acumula solo un 34,2 % de victorias como visitante, con balances de 6-13 y 7-10. Una tendencia que vuelve a aparecer ahora, con las derrotas ante Dubai BC y Anadolu Efes, ambas en finales igualados que se decidieron en los últimos minutos.

Por eso, el partido ante Hapoel Tel Aviv tiene un componente estadístico especialmente importante: una nueva derrota supondría comenzar la Euroliga con 0-3, el peor arranque continental de la historia del Real Madrid. Además, significaría prolongar una dinámica en la que los blancos apenas han ganado 13 de sus últimos 38 partidos europeos fuera de casa, muy lejos del 13-4 que firmaron como visitantes en la temporada 2023-24.