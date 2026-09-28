Izan Almansa espera una solución: el problema que mantiene en vilo su futuro NCAA

Todo está listo para el inicio del curso 2026-27 en la NCAA. La pretemporada ya ha echado a andar con los primeros partidos de preparación y, mientras los equipos afinan su puesta a punto para el tip-off, una cuestión sigue sobre la mesa desde hace semanas: la elegibilidad de los jugadores con experiencia internacional y pasado profesional. Entre los casos pendientes aparece el de Izan Almansa, que decidió poner fin a su etapa en el Real Madrid para dar el salto al baloncesto universitario y enrolarse en Gonzaga, aunque su situación todavía no está completamente aclarada.

La NCAA no da el OK a Izan Almansa

La situación de Izan Almansa en la NCAA está pendiente de la resolución de su elegibilidad. El pívot español llega a Gonzaga después de una trayectoria que incluye experiencia profesional en la G League Ignite y en Australia, además de su etapa en el Real Madrid, un recorrido que ha llevado a la NCAA a revisar su caso antes de autorizar su participación en la temporada 2026-27.

El principal punto de análisis está relacionado con su pasado profesional y las compensaciones económicas recibidas durante esas etapas. Las nuevas normas de elegibilidad de la NCAA han aumentado el escrutinio sobre los jugadores con experiencia profesional, especialmente aquellos que han competido fuera de Estados Unidos. Por ahora, Gonzaga espera la resolución definitiva que permita determinar si Almansa podrá disputar con normalidad la próxima temporada universitaria.

Casos favorables en NCAA

En los últimos días, la NCAA ha comenzado a despejar algunas de las dudas que rodeaban la elegibilidad de varios jugadores internacionales. Entre los casos ya resueltos se encuentra el de Nathan Sousa, jugador de Gonzaga y compañero de Izan Almansa en los Bulldogs, además de Miikka Muurinen, de Arkansas, y David Torresani, de San Diego State.

La resolución favorable de estos expedientes aporta algo más de luz a un escenario que mantiene todavía pendiente el caso de Almansa. El español continúa a la espera de conocer si podrá competir con Gonzaga esta temporada, mientras la NCAA analiza su situación y su recorrido previo en el baloncesto profesional.

Gonzaga en busca de crear una gran temporada

El debut oficial de los Bulldogs de Mark Few en la nueva Pac-12 está previsto para el 3 de noviembre ante Purdue, pero Gonzaga afronta esa cita pendiente de la resolución de la NCAA sobre la elegibilidad de Izan Almansa. El ala-pívot español es una pieza especialmente importante para la rotación del programa de Spokane, ya que aporta recursos que el equipo no encuentra de forma natural en otras piezas de su juego interior: rebote, físico, tamaño y versatilidad para ocupar indistintamente las posiciones de cuatro y cinco.

Su presencia puede ampliar considerablemente las posibilidades de Gonzaga en la pintura. Almansa ofrece a Mark Few una combinación de tamaño y movilidad que permite alternar entre distintas configuraciones en el juego interior y completar una rotación más profunda. Por eso, su disponibilidad no es un asunto menor para los Bulldogs de cara al inicio de temporada: su incorporación puede modificar de manera significativa las opciones del equipo en la primera línea.

Rotación de Gonzaga 2026-27

Quinteto titular: Xaivian Lee, Isiah Harwell, Davis Fogle, Braden Huff, Massamba Diop

Banquillo: Izan Almansa, Nathan Sousa, Chauncey Wiggins, Javon Bennett, Parker Jefferson, Luca Foster, Juwan Eking-Ehawa, Sam Funches