El Real Madrid sigue a Konchar, pero aparece un rival de peso en la Euroliga

La lesión de Gabriel Deck trastoca los planes del Real Madrid. El alero argentino estará entre cinco y seis meses alejado de las pistas tras sufrir una inestabilidad anterior en el hombro izquierdo a raíz de un episodio de luxación articular. Un contratiempo que obliga a las oficinas blancas a replantearse la planificación y decidir si acuden al mercado en busca de un refuerzo o si, por el contrario, optan por esperar y confiar en los recursos disponibles en la plantilla de Pedro Martínez.

El Real Madrid atento al mercado

La gran decisión de Juan Carlos Sánchez será determinar si el Real Madrid sale al mercado en busca de un fichaje o apuesta por las alternativas que ya tiene en la plantilla. En caso de optar por reforzar el equipo, la opinión de Pedro Martínez tendrá un peso importante. Una de las opciones pasa por dar más minutos a Procida, aunque en el radar blanco ya aparece el nombre de John Konchar, alero de Illinois formado en Purdue Fort Wayne, en la NCAA, y con experiencia en la NBA tras su paso por Memphis Grizzlies y Utah Jazz.

Tras siete temporadas en la NBA —la mayor parte en los Memphis Grizzlies y con pasos recientes por Utah y Nueva York—, John Konchar busca nuevo equipo para la temporada 2026-27, valorando por primera vez dar el salto al baloncesto internacional tras su salida de los Knicks.

El alero ha consolidado un perfil de jugador de rotación caracterizado por su labor defensiva, su capacidad rebotadora y su trabajo sin balón, registrando la pasada campaña unos promedios de 4,4 puntos, 4,3 rebotes, 2,1 asistencias y 1,5 robos en 19,9 minutos por partido, con el tiro exterior como asignatura pendiente tras firmar un 28,3 % de acierto desde la línea de tres puntos.

Olympiacos aparece en busca del fichaje de Konchar

El Real Madrid no está solo en la carrera por John Konchar. El Olympiacos se suma al interés por el alero de West Chicago para ofrecerle su primera aventura internacional. Aunque en el mercado de la Euroliga también suena con fuerza el nombre de Lonnie Walker, Konchar priorizará esperar una oferta para continuar en la NBA antes de decidir si da el salto al Viejo Continente.