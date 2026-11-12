El UCAM Murcia golea al Bamberg (98-66) y se jugará el primer puesto en Grecia

El UCAM Murcia arrolla al Bamberg (98-66) en la Basketball Champions League, asegura al menos la eliminatoria previa y se jugará el acceso directo a octavos en la pista del Peristeri.

El UCAM Murcia goleó al Bamberg (98-66) este miércoles 11 de noviembre en el Palacio de los Deportes, en la cuarta jornada del grupo D de la Basketball Champions League, y se jugará el primer puesto del grupo, que da acceso directo a los octavos de final, el martes 8 de diciembre en la pista del Peristeri griego.

Con el triunfo, el equipo de Sito Alonso es segundo con tres victorias y una derrota y tiene asegurada, como mínimo, la plaza en la eliminatoria previa a los octavos. El líder es el Peristeri, que ganó al Varese por 101-96 esa misma tarde y suma un pleno de cuatro victorias. El Varese tiene un triunfo y el Bamberg, que entrena el barcelonés Jesús Ramírez, sigue sin ganar.

Boum, Radebaugh y Gates firman una noche con 13 triples

Souley Boum fue el máximo anotador con 21 puntos en menos de 22 minutos, según las estadísticas oficiales de la Basketball Champions League. Jonah Radebaugh completó 15 puntos, cinco asistencias y seis robos para la mejor valoración del partido (21), y Kaiser Gates sumó 13 puntos con tres triples. Dylan Ennis añadió 10 y Howard Sant-Roos capturó siete rebotes.

El UCAM anotó 13 triples en 35 intentos y los doce jugadores que saltaron a la pista sumaron puntos. Ganó los cuatro cuartos, cerró el primero con 29-19, llegó al descanso con 50-37 y firmó un último periodo de 33-18. La ventaja máxima fue de 34 puntos (90-57). Por el Bamberg, Daniel Keppeler hizo 11 puntos y Trevon Scott y Hason Ward, 10 cada uno.

Según La Opinión de Murcia, los 13 puntos de Gates son su primera actuación de dobles dígitos desde que volvió de su grave lesión de rodilla. El Bamberg ya había caído ante el UCAM en la primera vuelta, por 67-86 en el Brose Arena.

Tres bajas y un golpe para Raieste

El equipo murciano jugó sin el base Juani Marcos, por una brecha en la ceja sufrida en un entrenamiento, sin Rubén López de la Torre, con molestias en la rodilla, y sin Toni Nakic, ausente por motivos personales, según La Opinión de Murcia. El alero Sander Raieste, autor de dos triples, terminó tocado por un golpe en el costado izquierdo en la recta final.

Qué se juega el UCAM en Grecia

El primer clasificado del grupo D pasa directamente a los octavos de final; el segundo y el tercero tienen que superar antes una eliminatoria. El UCAM perdió el partido de ida ante el Peristeri en Murcia por 72-80 el 27 de octubre, y necesita ganar en Grecia para seguir optando al primer puesto.

Según el calendario oficial de la competición, el Peristeri y el UCAM Murcia se enfrentan el martes 8 de diciembre a las 18:30 horas, hora peninsular. La fase de grupos se cierra el martes 22 de diciembre, cuando el UCAM visita al Varese a las 18:30 horas y el Peristeri juega en Bamberg. En la competición siguen también Unicaja y Joventut, invictos en sus grupos.

Siguiente parada: Bilbao en la Liga Endesa

Antes de volver a Europa, el UCAM regresa a la Liga Endesa tras la derrota por 90-71 en la pista del Real Madrid. Visita al Surne Bilbao el domingo 15 de noviembre a las 18:00 horas, en la octava jornada, según el calendario de la ACB.