El Palau Blaugrana vuelve a escena para acoger el segundo asalto de los cuartos de final de la Liga Endesa. Tras imponerse en el primer encuentro, el Barça Basket buscará hacer valer el factor cancha, sumar el segundo punto de la serie y obtener billete para las semifinales. Enfrente estará un UCAM Murcia que viaja a Barcelona decidido a igualar la eliminatoria. Los de Sito Alonso saben que un triunfo les permitiría recuperar el factor pista y jugarse el pase a semifinales ante su afición, en un decisivo tercer partido programado para el sábado 6 de junio a las 21:00 horas.

2-2 en los duelos Barça Basket y UCAM esta temporada

El primer asalto de la eliminatoria no salió como esperaba UCAM Murcia. El conjunto de Sito Alonso cayó con claridad ante un Barça Basket muy superior (68-91), liderado por un inspirado Brizuela, máximo anotador del encuentro con 18 puntos. El escolta estuvo bien acompañado por los 12 puntos de Clyburn y las aportaciones de Fall y Juani Marcos, ambos con 10. Con el paso de los minutos y el partido ya prácticamente decidido, en el cuadro murciano las miradas comenzaron a dirigirse hacia el segundo encuentro de la serie. El objetivo no es otro que reaccionar de inmediato, igualar la eliminatoria en el Palau Blaugrana y recuperar el factor pista para llevar la batalla de vuelta a Murcia.

Sito Alonso necesita recuperar la mejor versión de varias de sus piezas clave si quiere mantener viva la eliminatoria. Jugadores como DeJulius, que se quedó en apenas 8 puntos pese a disputar 30 minutos, Forrest o Cacok están llamados a dar un paso al frente en un escenario tan exigente como el Palau Blaugrana.

Además, el UCAM Murcia tiene motivos para creer. Los pimentoneros ya saben lo que es ganar en la cancha azulgrana esta temporada. Lo hicieron en la quinta jornada, imponiéndose por 78-81, y volvieron a repetir la hazaña en la jornada 18, cuando se llevaron el triunfo por 84-83 gracias a un espectacular triple final de Toni Nakic. Un precedente que alimenta la esperanza murciana de volver a asaltar el Palau y equilibrar la serie.

Victoria del Barça Basket en la Copa del Rey

Sin embargo, el balance de enfrentamientos entre Barça Basket y UCAM Murcia esta temporada refleja una igualdad máxima. Los murcianos se impusieron en los dos duelos de Liga Regular, mientras que los azulgranas han respondido con victorias en los dos encuentros más recientes: el primero de esta serie de cuartos de final y el disputado en la Copa del Rey.

En aquel cruce copero, el conjunto dirigido por Xavi Pascual se llevó el triunfo por 91-85 en el Roig Arena gracias a un sobresaliente último cuarto. Los azulgranas elevaron su nivel en los minutos decisivos y cerraron el parcial final con un contundente 31-23 que terminó decantando la balanza a su favor.

Hora y dónde ver el Barça Basket vs UCAM Murcia

El segundo encuentro de la serie de cuartos de final del playoff de la Liga Endesa entre el Barça Basket y el UCAM Murcia se disputará este jueves 4 de junio, a partir de las 19:00 horas, en el Palau Blaugrana. El conjunto azulgrana afronta una cita clave con la oportunidad de sellar su pase en la eliminatoria, mientras que los murcianos buscarán igualar la serie y forzar un tercer y definitivo partido. El choque podrá seguirse en directo a través de DAZN Baloncesto y también en Movistar Plus+, mediante el dial 7 de la plataforma.