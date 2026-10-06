La pizarra de Pedro Martínez rescata a la estrella apagada del Real Madrid

El Real Madrid Baloncesto ha empezado el curso con luces y sombras. Más allá de la Supercpa Euroliga su inicio de temporada a nivel europeo está siendo negativo. En Liga Endesa ACB se mantiene invicto, pero sin un brillo mayúsculo. Sin embargo, en el plano individual hay grandes noticias para el combinado.

Cambio radical en el Real Madrid Baloncesto

La transformación del libro de juego ha traído al Real Madrid Baloncesto muchas novedades. El equipo juega más rápido, quiere ser agresivo en segundos iniciales y busca más insistentemente el rebote ofensivo. Los cambios no solo tienen trascendencia a nivel colectivo, también individual. Pedro Martínez y su libreto han destapado a una estrella escondida, Theo Maledon.

Theo Maledon estaba llamado a reinar en la Euroliga, pero su primera temporada en el conjunto blanco de Liga Endesa ACB fue discreto. El galo tenía ofertas incluso de la NBA y las expectativas eran elevadas. Ahora, de la mano de Pedro Martínez, comienza a velver a mostrar su mejor versión. El estilo ayuda, pero también el diseño y trabajo de los sistemas del técnico.

Las pizarras para Theo Maledon

Theo Maledon está brillando jugando pick and roll central en llegada. Jugar la situación tan pronto hace que la zona esté vaciada y el francés es un excelente penetrador. Además, las dudas que generan los bloqueos en ‘brush’, asi como verle atacar el reject (el lado abierto del bloqueo) le permiten pisar zona para anotar o generar tiros en esquina para sus compañeros.

El juego de pick and roll del Real Madrid Baloncesto en llegada ha potenciado enormemente a Theo Maledon. A Pedro Martínez siempre le han gustado los ‘combos’ (jugadores a caballo entre base y escolta) en la posición de uno para ser agresivos desde el inicio. Además, las situaciones de Iverson con el galo también le permiten aclarados laterales para atacar el aro en uno contra uno o jugar bloqueos directos laterales, de nuevo, con mucho uso del reject.