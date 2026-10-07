El inicio que enciende las dudas sobre el center del Real Madrid

El inicio de temporada del Real Madrid de baloncesto de Pedro Martínez está dejando numerosos focos de atención, especialmente por los fichajes realizados por la entidad blanca para construir un roster diseñado con un objetivo claro: volver a levantar un título después de un año en blanco. Como sucede en cualquier nuevo proyecto, las primeras semanas están dejando luces y sombras, y entre estas últimas comienza a aparecer el rendimiento de uno de los centers incorporados durante el pasado verano.

Aterriza desde la NBA

El pívot nacido en Niort y formado entre Wake Forest y Kentucky firmó con el Real Madrid el pasado 15 de agosto por dos temporadas, en lo que supone su primera experiencia profesional en Europa después de su paso por la NBA y la G League, con 50 partidos disputados con Oklahoma City Thunder. Llegaba a la capital española con el cartel de ser una pieza importante para reforzar el juego interior blanco y mantiene intacta esa condición, aunque su rendimiento en estos primeros encuentros empieza a generar algunas dudas sobre cuál puede ser realmente su techo en el proyecto de Pedro Martínez.

Desde hace tiempo, el Real Madrid persigue con insistencia dos piezas que considera fundamentales para completar su plantilla: un sustituto de garantías para Jaycee Carroll en el puesto de escolta y un pívot capaz de salir desde el banquillo, dar descanso a Walter Tavares y mantener el nivel en la pintura. Desde la salida de Vincent Poirier, han sido varios los fichajes realizados para cubrir esa segunda necesidad, pero ninguno ha terminado de encontrar su sitio en el equipo. Jugadores como Olivier Sarr o Damian Jones fueron algunas de las opciones que el club ha firmado para asumir ese rol durante el verano.

¿Qué sucede con Olivier Sarr?

El Real Madrid llega a este inicio de curso oficial con un balance de dos victorias y tres derrotas, todas ellas en Euroliga. En este contexto, Sarr apenas ha tenido protagonismo, ya que solo ha disputado tres encuentros, dos de Liga Endesa y uno de competición europea. Su debut continental se produjo ante Dubai Basketball, un partido en el que el francés apenas estuvo cuatro minutos sobre la pista y anotó 4 puntos, los únicos que suma hasta el momento con la camiseta blanca.

En los dos partidos de Liga Endesa disputados hasta ahora, Olivier Sarr apenas ha contado para Pedro Martínez: cuatro minutos ante Unicaja y ocho en la victoria del Real Madrid frente a Obradoiro. Un protagonismo reducido en este inicio de curso oficial que convierte en especialmente relevante el papel que pueda asumir el pívot francés en los próximos compromisos ante Partizan, Manresa y Olimpia Milano.