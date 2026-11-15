MoraBanc Andorra 84-90 La Laguna Tenerife: Marcelinho Huertas se despide de la Liga Endesa con 21 puntos

Marcelinho Huertas firmó 21 puntos, 11 en el último cuarto, en la victoria de La Laguna Tenerife en Andorra (84-90), su último partido en la Liga Endesa antes de irse al Dubai.

Marcelinho Huertas cerró su etapa en la Liga Endesa con 21 puntos y 4 asistencias en la victoria de La Laguna Tenerife en la pista del MoraBanc Andorra (84-90), este sábado en la octava jornada. El base brasileño, de 43 años, anotó 11 de esos puntos en el último cuarto antes de marcharse al Dubai Basketball de la Euroliga.

Con el triunfo, el equipo de Jaka Lakovic suma seis victorias en ocho jornadas y es segundo con un balance de 6-2, solo por detrás del Real Madrid, según la clasificación de la ACB. El MoraBanc Andorra de Zan Tabak encadena otra derrota y cierra la tabla con 1-7.

Huertas, 11 puntos en el último cuarto para decidir el partido

Según el acta oficial de la ACB, el máximo anotador del partido jugó 22 minutos y 58 segundos, con 6 de 10 en tiros de dos, 2 de 3 en triples y 3 de 3 en tiros libres, además de 4 asistencias, 5 faltas recibidas y 20 de valoración.

Sus dos triples llegaron en el último cuarto, en el que sumó 11 puntos en menos de siete minutos. El MoraBanc Andorra había remontado una desventaja de 12 puntos en el tercer periodo y se puso por delante 73-72. Con 75-77 y 3:48 por jugar, el encuentro estuvo detenido unos 15 minutos por la indisposición de un aficionado en la grada, que fue evacuado plenamente consciente, según la crónica de EFE publicada por la ACB.

A la vuelta, Huertas y Wes van Beck anotaron sendos triples desde la esquina. En el último minuto, con 80-83, el brasileño firmó un 2+1 y después dos tiros libres que dejaron el 82-88. Kyle Guy cerró el marcador desde la línea de personal. Al final, Huertas fue manteado por sus compañeros.

“Obrigado, Marce!”: el adiós del club canarista

La Laguna Tenerife despidió al base en la crónica de su web oficial: “Un triunfo trabajado y merecido con el sello final e inconfundible del eterno Marcelinho Huertas. Obrigado, Marce!”, escribió el club, que habló de “una última actuación estelar del base brasileño en su despedida del equipo aurinegro”.

El partido llegó tres días después del acto en el que el jugador se despidió de La Laguna Tenerife tras casi ocho años en la isla. Según Encestando, Huertas se incorpora este lunes al Dubai Basketball.

Guy y Van Beck acompañan; Akinjo reparte 13 asistencias

En La Laguna Tenerife, Kyle Guy anotó 19 puntos con 4 de 6 en triples y 5 asistencias, y fue el jugador más valorado del partido con 22 créditos, según los datos de la ACB. Van Beck sumó 14 puntos y 6 rebotes, y Jaime Fernández, 10 puntos. El equipo canario, sin López-Arostegui, Ethan Happ y Rokas Giedraitis, perdió en el último tramo a Bruno Fitipaldo por un golpe en la rodilla izquierda, pendiente de evolución según el club.

En el MoraBanc Andorra, Aaron Best fue el máximo anotador con 12 puntos antes de ser eliminado por cinco faltas en el minuto 39. Lazar Mutic y Leon Radosevic aportaron 11 cada uno, Artem Pustovyi 10, y James Akinjo repartió 13 asistencias. El equipo andorrano llegaba de perder sobre la bocina en Coruña, en el partido en el que firmó su récord de triples.

Ankara y el Barça, próximas paradas de La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife sigue su gira fuera de casa en la Eurocup: visita al Turk Telekom Ankara el martes 17 de noviembre, a las 17:30 horas, y el domingo 22 recibe al Barça en el Santiago Martín, a las 18:00 horas, en la novena jornada de la Liga Endesa. El MoraBanc Andorra juega en la pista del Kids&Us Manresa el sábado 21, a las 19:30 horas. El Dubai Basketball, nuevo equipo de Huertas, recibe al Anadolu Efes el martes 17 de noviembre a las 17:00 horas, hora peninsular, en la Euroliga.