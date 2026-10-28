Jaka Lakovic, sobre TJ Bamba: “Noto que ha perdido lo que sí tenía en pretemporada”

Jaka Lakovic asegura que TJ Bamba lleva bien el papeleo que le impide jugar en la Liga Endesa, pero le preocupa el ritmo que pierde en La Laguna Tenerife.

Jaka Lakovic no cree que el gran problema de TJ Bamba sea anímico. El entrenador de La Laguna Tenerife aseguró, en declaraciones recogidas por El Día, que lo que le preocupa es el ritmo que pierde el alero mientras sigue pendiente el papeleo que le impide jugar en la Liga Endesa.

“Creo que lo está llevando bien. Es positivo y se entrena muy bien, incluso haciendo trabajo extra”, explicó el técnico esloveno, que expresó su deseo de que “esta situación con su papeleo se arregle pronto”.

Un extracomunitario más mientras llega la documentación

Según El Día, la visita al Unicaja en Málaga fue el primer partido en el que Lakovic descartó a Bamba, una decisión que tuvo mucho que ver con la documentación del alero, nacido en El Bronx y de ascendencia senegalesa. A la espera de que se tramiten los expedientes necesarios, el nuevo exterior del conjunto lagunero no puede jugar en la ACB con ficha cotonú, sino como extracomunitario, y sería el tercero, tras Kyle Guy y Vince Hunter. Casi cuatro semanas después, su situación no ha cambiado, y Bamba no figura en la plantilla del club en la web de la ACB.

Desde entonces solo ha jugado en la Eurocup. Según los datos de la Euroliga, sumó 16 puntos y 18 de valoración en 29 minutos en la pista de los London Lions, 7 puntos en 19 minutos ante la Maxima Roma y 9 minutos sin anotar en Frankfurt, en uno de los dos partidos seguidos de 100 puntos del equipo. En total, 58 minutos en tres encuentros, menos de 29 en los dos últimos. En la primera jornada europea, ante el Turk Telekom, había firmado 10 puntos en 28 minutos.

Lakovic: “Es en los partidos donde realmente se pueden coger ritmo”

Para Lakovic, el peligro para el rendimiento de Bamba a corto y medio plazo está en “el ritmo que está perdiendo al jugar cada semana solo un partido, y además ciertos minutos”. Un problema que, según el entrenador, se agrava por “un momento de la temporada en el que no solo hay dos partidos a la semana, sino también mucho viaje y los entrenos justos, casi de recuperación y ya de preparación para el siguiente choque”.

Por eso insistió en que “es en los partidos donde realmente se pueden coger ritmo y sensaciones”. Y concluyó: “Noto que ha perdido lo que sí tenía en pretemporada, cuando había mucho más volumen de entreno. Por eso creo que es muy importante que se arregle esta situación para que pueda volver a ese ritmo, más que mentalmente”.

Venezia y Coruña, en cuatro días

El equipo de Lakovic llega a esta semana como segundo de la Liga Endesa, con cuatro victorias y una derrota, solo por detrás del Real Madrid (5-0), según la clasificación de la ACB. En la Eurocup suma tres triunfos y una derrota en cuatro jornadas, según los datos de la Euroliga.

La Laguna Tenerife recibe este miércoles 28 de octubre al Umana Reyer Venezia en la quinta jornada de la Eurocup, a las 21:00 horas (20:00 en Canarias), y el sábado 31 de octubre visita al Leyma Coruña en la sexta jornada de la Liga Endesa, también a las 21:00 horas (20:00 en Canarias).