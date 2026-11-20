El Valencia Basket remontó en los últimos cuatro minutos ante la Virtus de Mumbrú (92-87) en el Roig Arena, sigue líder de la Euroliga con 10-3 y recuperó a Mirotic.

El Valencia Basket remontó en los últimos cuatro minutos ante la Virtus Bolonia (92-87) este jueves 19 de noviembre en el Roig Arena, en la jornada 13 de la Euroliga, y sigue líder con 10-3 en la noche de la vuelta de Nikola Mirotic.

El equipo de Xavi Albert mandó durante tres cuartos (30-25, 50-40 al descanso y 67-63 al final del tercero), pero encajó un parcial de 0-11 al inicio del último periodo y la Virtus, entrenada por Álex Mumbrú, extécnico del Valencia, llegó a tener una ventaja de dos dígitos.

Brooks, Shorts y Sako firman la remontada

La reacción llegó desde el rebote ofensivo. Un triple de Armoni Brooks tras tres capturas seguidas puso el 80-82, TJ Shorts empató a 82 a falta de 2:45 y, tras otra canasta de Aliou Diarra, Neal Sako igualó a 84 a 52 segundos del final. En la siguiente posesión, Shorts robó el balón a Marcus Carr y anotó el 86-84.

Brooks cerró el partido desde la línea: anotó seis tiros libres en los últimos 14 segundos, con un triple de Trent Frazier (88-87) entre medias, y Carr falló el último lanzamiento sobre la bocina.

Según los datos de la Euroliga, Shorts y Sako acabaron con 20 puntos cada uno; el pívot sumó además 11 rebotes y 26 de valoración, y el base repartió 8 asistencias. Kameron Taylor añadió 15 y Brooks, 12, con 7 de 7 en tiros libres. El Valencia capturó 30 rebotes ofensivos por 15 de la Virtus, que perdió 16 balones. Rasheed Bello, con 15 puntos, fue el máximo anotador visitante. Hubo 12.362 espectadores.

Mirotic vuelve con 11 puntos y Rivero se lesiona en el tobillo

Mirotic reapareció tras más de tres semanas de baja por una lesión muscular en el aductor izquierdo, sufrida el 27 de octubre ante el Fenerbahçe. El ala-pívot anotó 11 puntos en algo más de 15 minutos, con 2 de 3 en triples.

La noticia negativa fue Jasiel Rivero, que se dañó un tobillo en el segundo cuarto y no volvió a jugar. El cuerpo técnico desconocía el alcance de la lesión y el pívot cubano pasará pruebas este viernes.

Albert: “Es uno de esos partidos que hacen afición y cultura”

“Es uno de esos partidos que hacen afición y cultura. Estoy muy orgulloso del partido”, afirmó Xavi Albert en la rueda de prensa recogida por Superdeporte. “El partido de hoy es una muestra más que el equipo no se deja ir ni se hunde. Es una gran muestra de personalidad del equipo”, añadió.

El entrenador destacó a Shorts: “Está muy comprometido, está reivindicándose. No es solo cómo ha atacado sino cómo ha defendido para ganar el partido”.

En el otro banquillo, Mumbrú lamentó que “nos han penalizado mucho” y señaló el rebote: “No controlamos el rebote en nuestra canasta en el final del partido y eso les dio muchos tiros”, reconoció.

Séptima victoria seguida y liderato de la Euroliga

El Valencia encadena siete triunfos seguidos en todas las competiciones y suma su segunda victoria de la semana en la Euroliga, después de ganar en Belgrado al Partizan (64-76). Con 10-3, aventaja al Olympiacos (9-3), que recibe al Real Madrid este viernes, y a Panathinaikos y Dubai Basketball (9-4).

El Valencia recibe al Río Breogán el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas (hora peninsular), en la jornada 9 de la Liga Endesa, y vuelve a la Euroliga el martes 24 de noviembre ante Panathinaikos en el Roig Arena, a las 20:30 horas (hora peninsular).