Un triple de Hayes-Davis sobre la bocina da al Panathinaikos el triunfo en el Roig Arena (83-86) y el Valencia Basket cede el liderato de la Euroliga a Olympiacos.

Un triple de Nigel Hayes-Davis sobre la bocina dio al Panathinaikos la victoria en el Roig Arena (83-86) y le quitó al Valencia Basket el liderato de la Euroliga. El conjunto de Xavi Albert cayó el martes 24 de noviembre en la jornada 14 ante el equipo de Željko Obradović, en el que jugó Juancho Hernangómez, y ahora suma un balance de 10-4.

Hayes-Davis repite verdugo en el Roig Arena

El Valencia mandaba 83-80 a 39 segundos del final tras una canasta de TJ Shorts, según recoge Marca. Kendrick Nunn empató con un triple, Armoni Brooks falló el lanzamiento exterior que podía dar ventaja a los locales y, tras un saque de banda con tres segundos en el reloj, Hayes-Davis anotó desde más de ocho metros para cerrar el partido.

No es la primera vez. El alero ya había ganado sobre la bocina en el Roig Arena en el segundo partido de los cuartos de final de la temporada pasada, una eliminatoria que el Valencia acabó remontando con dos victorias en Atenas para clasificarse para la Final Four.

Shorts y Sako sostuvieron al Valencia; los tiros libres pesaron

Según las estadísticas oficiales de la Euroliga, TJ Shorts terminó con 15 puntos, siete asistencias, tres recuperaciones y 17 de valoración. Neal Sako fue el jugador más valorado del partido con 20 créditos (13 puntos y siete rebotes), aunque firmó un 1 de 6 en tiros libres. Brooks sumó 14 puntos con 2 de 9 en triples y el equipo se quedó en un 10 de 19 desde la línea de personal.

En el Panathinaikos, Jerian Grant fue el máximo anotador con 14 puntos, por 13 de Nunn y 11 de Hayes-Davis. Juancho Hernangómez aportó siete puntos, seis rebotes y 12 de valoración en casi 19 minutos.

Xavi Albert: “Yo, si hay que perder, perdamos así”

El entrenador del Valencia habló de un partido “con muchas alternativas, muy competido” ante un rival del que destacó que “eran la mejor defensa de la liga”. “Yo, si hay que perder, perdamos así”, afirmó Albert en declaraciones difundidas por el club, que se mostró orgulloso de su equipo tanto en la victoria como en la derrota.

El técnico admitió el golpe: “Dolidos, porque teníamos sensaciones buenas”, explicó, antes de añadir que el equipo sale “reconociendo el mérito del rival, y a por los siguientes pasos”.

Olympiacos pasa a liderar con un partido menos

La derrota corta la racha que el Valencia había prolongado con la remontada ante la Virtus Bolonia (92-87) y la victoria en Belgrado ante el Partizan (64-76). Según la clasificación tras los partidos del martes, Olympiacos (10-3) ocupa ahora la primera plaza con un partido menos, mientras que Valencia y Panathinaikos comparten un 10-4. La jornada 14 se completa este miércoles, con el Olympiacos recibiendo al Hapoel Tel Aviv.

Así queda la clasificación, a falta de los cuatro partidos de la jornada 14 que se juegan este miércoles:

Pos. Equipo Balance Dif. Últimos 5 1 Olympiacos 10-3 +91 G P G G G 2 Valencia Basket 10-4 +101 G G G G P 3 Panathinaikos 10-4 +97 G P P G G 4 Dubái 9-4 +21 G G P G G 5 Fenerbahçe 9-5 +81 G P G P G 6 Zalgiris 8-5 +21 G G G G P 7 Estrella Roja 8-6 +26 G P P G P 8 Barça 8-6 +21 G G P P P 9 París 8-6 -20 G G G G G 10 Real Madrid 7-6 +75 G P G P P 11 Hapoel Tel Aviv 7-6 +37 P P P G P 12 Partizan 7-6 +4 P G G P G 13 Anadolu Efes 6-7 +4 G P G P G 14 Virtus Bolonia 6-8 -27 P P G P G 15 Besiktas 6-8 -36 P G G P P 16 Olimpia Milán 4-10 -62 P P G G G 17 Bayern Múnich 4-10 -81 G P P G P 18 Maccabi 4-10 -84 P G P P G 19 ASVEL 4-10 -115 P P P P P 20 Baskonia 1-12 -154 P P P P P Clasificación de la Euroliga tras la jornada 14, a falta de 4 partidos. En negrita, los equipos españoles. Últimos 5: G victoria, P derrota, del más antiguo al más reciente. Datos: Euroliga.

El Valencia Basket volverá a jugar en la Euroliga el jueves 3 de diciembre, a las 18:30 horas (hora peninsular), en la pista del Anadolu Efes, en la jornada 15.