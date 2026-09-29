Un rol que le permite brillar: Sekulic da contexto a la estrella del Barça Basket

El Barça Basket viene sumido en las últimas temporadas en un valle de rendimiento. Los azulgranas cargan con la losa de varias temporadas sin títulos. Uno de los jugadores que más damnificado ha salido de la situación ha sido Kevin Punter. Su condición de estrella le ha puesto en el disparadero en una de las etapas menos exitosas del conjunto.

El contexto del Barça Basket para su estrella

Kevin Punter ha sido la estrella rutilanto de un Barça Basket que no ha acabado de carburar. Durante este tiempo, más con las plantillas cortas que se habían confeccionado, ha ido jugando grandes minutadas y acumulando mucho peso con balón. Incluso por momentos ejerciendo de base. La llegada de Aleksander Sekulic y el nuevo plantel lo cambia todo.

El Barça Basket de Aleksander Sekulic no ha necesitado explotar físicamente a Kevin Punter para rendir en sus dos encuentros de Euroliga y ACB. El del Bronx ha disputado 19 y 25 minutos en los encuentros y eso no le ha impedido dar la cara como líder. A pesar de las bajas, ha dado una rotación que le ha permitido ser determinante y preservar el acierto.

La Euroliga, el examen definitivo

La estrella del Barça Basket no solo está mejor gestionado en lo que a minutos se refiere, también en esfuerzos en pista. Kevin Punter resuelve ataques atascados y crea puntos con ventajas arrastradas, pero amasa mucho menos balón desde el inicio. Esto le resta protagonismo en la generación, pero parece permitirle llegar con más piernas a la hora H. Por el momento la muestra es pequeña y Dubai BC en Euroliga será una prueba más.

Kevin Punter se encontrará de nuevo con Xavi Pascual, su ex entrenador. El encuentro es complejo para el Barça Basket ya que Dubai BC, con sus refuerzos de verano, se ha convertido en uno de los aspirantes al título. Los culés siguen con bajas y jugadores saliendo de molestias y el gigante Euroliga no tendrá piedad. Habrá que ver si en momentos más acuciantes Aleksander Sekulic vuelve a tirar del ‘Punter-sistema’.