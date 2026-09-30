Un enamorado de la forma de trabajar del Barça Basket asume el reto de entrenar a Lituania

La selección de Lituania inicia una nueva etapa con un técnico que conoce de cerca y admira la metodología del Barça Basket. Su experiencia junto a Jasikevičius y su interés por el modelo de formación español marcan una de las claves de su llegada al banquillo lituano, donde tendrá que clasificar a su país al Mundial.

Lituania elige a Dainius Adomaitis como seleccionador

Dainius Adomaitis ha sido elegido como nuevo seleccionador de Lituania, después de que el Comité Ejecutivo de la Federación Lituana de Baloncesto aprobara su nombramiento por unanimidad. El técnico toma el relevo de Rimas Kurtinaitis, que dejó el cargo tras la última ventana de clasificación, y afrontará ya las próximas eliminatorias para el Mundial.

Su elección se produce en un momento de transición en la Federación, que celebrará sus elecciones presidenciales el próximo 14 de octubre. Los cuatro candidatos a presidir el organismo coincidieron en respaldar la candidatura de Adomaitis, despejando así el camino para su llegada al banquillo de la selección.

Dainius Adomaitis, un enamorado de la ACB y su metodología

Dainius Adomaitis ha mostrado en distintas ocasiones su interés por la metodología del baloncesto español y, especialmente, por el funcionamiento del Barça Basket. En 2021 pasó diez días realizando una estancia formativa en el club azulgrana, donde pudo observar de cerca el trabajo de Šarūnas Jasikevičius, con quien mantiene una amistad desde su etapa como jugador.

Su vínculo con el baloncesto español también le permitió estudiar de primera mano las diferencias entre las metodologías formativas de España y Lituania. Durante aquella visita siguió incluso partidos de categorías inferiores y puso en valor algunos aspectos del modelo español en una entrevista concedida a 15min.lt: “En España se veía una toma de decisiones más rápida por parte de los niños. Los entrenadores les plantean diferentes situaciones y les obligan a trabajar determinados elementos del juego que después, cuando son mayores, ejecutan de forma mucho más natural”.