El Valencia Basket sigue líder de la Euroliga tras la jornada 13, con 10 victorias y 3 derrotas, según la clasificación oficial de la Euroliga. Es el único equipo español que ganó en la doble jornada de la semana: el Barça cae al séptimo puesto (8-5) y el Real Madrid al noveno (7-6), los dos en zona de play-in después de encadenar dos derrotas, mientras que el Kosner Baskonia sigue último con 1-12. La jornada 14 se juega el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.
Contenido
- Valencia y Olympiacos, empatados a 10-3 en cabeza
- Barça y Real Madrid, de la zona alta al play-in en dos jornadas
- El Baskonia suma diez derrotas seguidas
- Los resultados de los españoles en la jornada 13
- La clasificación completa de la Euroliga tras la jornada 13
- Jornada 14: el Valencia recibe al Panathinaikos y el Barça, al Fenerbahçe
Valencia y Olympiacos, empatados a 10-3 en cabeza
El conjunto taronja ganó 92-87 a la Virtus de Bolonia el jueves 19 en el Roig Arena y suma cuatro victorias seguidas, según los resultados oficiales de la competición. Comparte el 10-3 con Olympiacos, segundo tras ganar sus tres últimos partidos, y tiene la mejor diferencia de puntos de la Euroliga: +104, con 1.221 anotados y 1.117 recibidos. Su balance es de 5-2 en casa y 5-1 fuera.
Detrás aparecen Panathinaikos y Dubái, con 9-4. La línea del sexto puesto, el último que da acceso directo a los playoffs, está en 8-5: Fenerbahçe y Estrella Roja ocupan el quinto y el sexto lugar, y Barça y Zalgiris, con el mismo balance, el séptimo y el octavo.
Barça y Real Madrid, de la zona alta al play-in en dos jornadas
Hace una semana, en la clasificación tras la jornada 11, el Barça era cuarto y el Real Madrid, quinto. Desde entonces, el equipo azulgrana ha perdido sus dos partidos en el Palau Blaugrana: 86-89 ante el Paris Basketball en la jornada 12 y, el viernes 20, perdió 100-103 ante el Estrella Roja tras una prórroga. En casa tiene un 3-4 y fuera, un 5-1. Su diferencia es de +27 (1.149 a favor y 1.122 en contra).
El Real Madrid perdió 83-79 en la pista del Besiktas en la jornada 12 y 92-76 en la pista de Olympiacos el viernes 20. Sigue siendo el equipo más anotador de la competición, con 1.227 puntos en 13 partidos, y su diferencia (+75) es la misma que la del Fenerbahçe, solo superada por las de Valencia, Panathinaikos y Olympiacos. Es noveno en un grupo de cuatro equipos con 7-6, junto a Hapoel Tel Aviv, Partizan y Paris Basketball. Fuera de casa tiene un 3-5; en el Movistar Arena, un 4-1.
El Baskonia suma diez derrotas seguidas
El Baskonia cayó 100-81 ante el Bayern en Múnich el jueves 19 y acumula diez derrotas consecutivas desde su única victoria, ante el Olimpia Milano en la tercera jornada. Con 1-12, está a dos triunfos de Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv (3-10) y a seis del décimo puesto, el último del play-in. No ha ganado fuera de casa (0-7) y tiene la peor diferencia de la Euroliga: -154, con 1.042 puntos a favor y 1.196 en contra.
Los resultados de los españoles en la jornada 13
- Jueves 19 de noviembre: Valencia Basket 92-87 Virtus de Bolonia.
- Jueves 19 de noviembre: Bayern de Múnich 100-81 Baskonia.
- Viernes 20 de noviembre: Olympiacos 92-76 Real Madrid.
- Viernes 20 de noviembre: Barça 100-103 Estrella Roja, tras una prórroga.
La clasificación completa de la Euroliga tras la jornada 13
Los seis primeros se clasifican para los playoffs y los puestos del séptimo al décimo disputan el play-in, según el formato de la competición. Este es el orden de la clasificación oficial:
- 1. Valencia Basket: 10-3
- 2. Olympiacos: 10-3
- 3. Panathinaikos: 9-4
- 4. Dubái: 9-4
- 5. Fenerbahçe: 8-5
- 6. Estrella Roja: 8-5
- 7. Barça: 8-5
- 8. Zalgiris: 8-5
- 9. Real Madrid: 7-6
- 10. Hapoel Tel Aviv: 7-6
- 11. Partizan: 7-6
- 12. Paris Basketball: 7-6
- 13. Anadolu Efes: 6-7
- 14. Besiktas: 6-7
- 15. Virtus de Bolonia: 5-8
- 16. Bayern de Múnich: 4-9
- 17. ASVEL: 4-9
- 18. Olimpia Milano: 3-10
- 19. Maccabi Tel Aviv: 3-10
- 20. Baskonia: 1-12
Jornada 14: el Valencia recibe al Panathinaikos y el Barça, al Fenerbahçe
Los cuatro equipos españoles juegan en casa. Estos son sus partidos, en horario peninsular:
- Martes 24 de noviembre, 20:30 horas: Valencia Basket – Panathinaikos (9-4, tercero), en el Roig Arena.
- Martes 24 de noviembre, 21:00 horas: Barça – Fenerbahçe (8-5, quinto), en el Palau Blaugrana.
- Miércoles 25 de noviembre, 20:30 horas: Baskonia – Anadolu Efes (6-7, decimotercero), en el Buesa Arena.
- Miércoles 25 de noviembre, 20:45 horas: Real Madrid – Zalgiris (8-5, octavo), en el Movistar Arena.
El Panathinaikos llega con un 3-2 a domicilio y el Fenerbahçe, con un 1-5 lejos de Estambul, aunque es el único equipo invicto en casa (7-0). El Zalgiris suma un 5-2 fuera y el Anadolu Efes, un 1-5. Olympiacos, empatado con el Valencia en cabeza, recibe al Hapoel Tel Aviv el miércoles 25 a las 20:15 horas.
El Real Madrid cerrará la jornada de los españoles el miércoles 25 de noviembre a las 20:45 horas ante el Zalgiris en el Movistar Arena.