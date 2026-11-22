El Valencia Basket lidera la Euroliga con 10-3 tras la jornada 13; el Barça es séptimo, el Real Madrid noveno y el Baskonia, colista con 1-12, antes de la jornada 14.

El Valencia Basket sigue líder de la Euroliga tras la jornada 13, con 10 victorias y 3 derrotas, según la clasificación oficial de la Euroliga. Es el único equipo español que ganó en la doble jornada de la semana: el Barça cae al séptimo puesto (8-5) y el Real Madrid al noveno (7-6), los dos en zona de play-in después de encadenar dos derrotas, mientras que el Kosner Baskonia sigue último con 1-12. La jornada 14 se juega el martes 24 y el miércoles 25 de noviembre.

Valencia y Olympiacos, empatados a 10-3 en cabeza

El conjunto taronja ganó 92-87 a la Virtus de Bolonia el jueves 19 en el Roig Arena y suma cuatro victorias seguidas, según los resultados oficiales de la competición. Comparte el 10-3 con Olympiacos, segundo tras ganar sus tres últimos partidos, y tiene la mejor diferencia de puntos de la Euroliga: +104, con 1.221 anotados y 1.117 recibidos. Su balance es de 5-2 en casa y 5-1 fuera.

Detrás aparecen Panathinaikos y Dubái, con 9-4. La línea del sexto puesto, el último que da acceso directo a los playoffs, está en 8-5: Fenerbahçe y Estrella Roja ocupan el quinto y el sexto lugar, y Barça y Zalgiris, con el mismo balance, el séptimo y el octavo.

Barça y Real Madrid, de la zona alta al play-in en dos jornadas

Hace una semana, en la clasificación tras la jornada 11, el Barça era cuarto y el Real Madrid, quinto. Desde entonces, el equipo azulgrana ha perdido sus dos partidos en el Palau Blaugrana: 86-89 ante el Paris Basketball en la jornada 12 y, el viernes 20, perdió 100-103 ante el Estrella Roja tras una prórroga. En casa tiene un 3-4 y fuera, un 5-1. Su diferencia es de +27 (1.149 a favor y 1.122 en contra).

El Real Madrid perdió 83-79 en la pista del Besiktas en la jornada 12 y 92-76 en la pista de Olympiacos el viernes 20. Sigue siendo el equipo más anotador de la competición, con 1.227 puntos en 13 partidos, y su diferencia (+75) es la misma que la del Fenerbahçe, solo superada por las de Valencia, Panathinaikos y Olympiacos. Es noveno en un grupo de cuatro equipos con 7-6, junto a Hapoel Tel Aviv, Partizan y Paris Basketball. Fuera de casa tiene un 3-5; en el Movistar Arena, un 4-1.

El Baskonia suma diez derrotas seguidas

El Baskonia cayó 100-81 ante el Bayern en Múnich el jueves 19 y acumula diez derrotas consecutivas desde su única victoria, ante el Olimpia Milano en la tercera jornada. Con 1-12, está a dos triunfos de Olimpia Milano y Maccabi Tel Aviv (3-10) y a seis del décimo puesto, el último del play-in. No ha ganado fuera de casa (0-7) y tiene la peor diferencia de la Euroliga: -154, con 1.042 puntos a favor y 1.196 en contra.

Los resultados de los españoles en la jornada 13

Jueves 19 de noviembre: Valencia Basket 92-87 Virtus de Bolonia.

Valencia Basket 92-87 Virtus de Bolonia. Jueves 19 de noviembre: Bayern de Múnich 100-81 Baskonia.

Bayern de Múnich 100-81 Baskonia. Viernes 20 de noviembre: Olympiacos 92-76 Real Madrid.

Olympiacos 92-76 Real Madrid. Viernes 20 de noviembre: Barça 100-103 Estrella Roja, tras una prórroga.

La clasificación completa de la Euroliga tras la jornada 13

Los seis primeros se clasifican para los playoffs y los puestos del séptimo al décimo disputan el play-in, según el formato de la competición. Este es el orden de la clasificación oficial:

1. Valencia Basket : 10-3

: 10-3 2. Olympiacos : 10-3

: 10-3 3. Panathinaikos : 9-4

: 9-4 4. Dubái : 9-4

: 9-4 5. Fenerbahçe : 8-5

: 8-5 6. Estrella Roja : 8-5

: 8-5 7. Barça : 8-5

: 8-5 8. Zalgiris : 8-5

: 8-5 9. Real Madrid : 7-6

: 7-6 10. Hapoel Tel Aviv : 7-6

: 7-6 11. Partizan : 7-6

: 7-6 12. Paris Basketball : 7-6

: 7-6 13. Anadolu Efes : 6-7

: 6-7 14. Besiktas : 6-7

: 6-7 15. Virtus de Bolonia : 5-8

: 5-8 16. Bayern de Múnich : 4-9

: 4-9 17. ASVEL : 4-9

: 4-9 18. Olimpia Milano : 3-10

: 3-10 19. Maccabi Tel Aviv : 3-10

: 3-10 20. Baskonia: 1-12

Jornada 14: el Valencia recibe al Panathinaikos y el Barça, al Fenerbahçe

Los cuatro equipos españoles juegan en casa. Estos son sus partidos, en horario peninsular:

Martes 24 de noviembre, 20:30 horas: Valencia Basket – Panathinaikos (9-4, tercero), en el Roig Arena.

Valencia Basket – Panathinaikos (9-4, tercero), en el Roig Arena. Martes 24 de noviembre, 21:00 horas: Barça – Fenerbahçe (8-5, quinto), en el Palau Blaugrana.

Barça – Fenerbahçe (8-5, quinto), en el Palau Blaugrana. Miércoles 25 de noviembre, 20:30 horas: Baskonia – Anadolu Efes (6-7, decimotercero), en el Buesa Arena.

Baskonia – Anadolu Efes (6-7, decimotercero), en el Buesa Arena. Miércoles 25 de noviembre, 20:45 horas: Real Madrid – Zalgiris (8-5, octavo), en el Movistar Arena.

El Panathinaikos llega con un 3-2 a domicilio y el Fenerbahçe, con un 1-5 lejos de Estambul, aunque es el único equipo invicto en casa (7-0). El Zalgiris suma un 5-2 fuera y el Anadolu Efes, un 1-5. Olympiacos, empatado con el Valencia en cabeza, recibe al Hapoel Tel Aviv el miércoles 25 a las 20:15 horas.

El Real Madrid cerrará la jornada de los españoles el miércoles 25 de noviembre a las 20:45 horas ante el Zalgiris en el Movistar Arena.