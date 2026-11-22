El Valencia Basket recibe al Río Breogán este domingo a las 17:00 horas en el Roig Arena, en la jornada 9 de la Liga Endesa. Horario, televisión y bajas.

El Valencia Basket recibe este domingo 22 de noviembre al Río Breogán en el Roig Arena, en la jornada 9 de la Liga Endesa. El partido empieza a las 17:00 horas y se puede ver en DAZN y Movistar Plus+. Se enfrentan dos de los ataques más anotadores de la liga: los dos superan los 100 puntos de media.

Horario y televisión del Valencia Basket vs Río Breogán

Partido: Valencia Basket vs Río Breogán, jornada 9 de la Liga Endesa.

Valencia Basket vs Río Breogán, jornada 9 de la Liga Endesa. Fecha y hora: domingo 22 de noviembre, a las 17:00 horas (hora peninsular).

domingo 22 de noviembre, a las 17:00 horas (hora peninsular). Pabellón: Roig Arena, Valencia.

Roig Arena, Valencia. Televisión: DAZN y Movistar Plus+.

El calendario oficial de la ACB incluye también Orange TV y Vodafone TV entre las plataformas desde las que se puede seguir el encuentro. El partido forma parte de los actos del 40 aniversario del club taronja, que jugará con una equipación retro blanca, con detalles azules y amarillos, inspirada en la de 1986, según Mundo Deportivo.

Valencia Basket, segundo, y Río Breogán, séptimo

El equipo de Xavi Albert es segundo en la Liga Endesa con un balance de 6-2, solo por detrás del invicto Real Madrid, según la clasificación de la ACB. Su último partido liguero fue el 111-97 al Leyma Coruña, y en la Euroliga llega de una doble jornada con victorias en Belgrado ante el Partizan (64-76) y en casa ante la Virtus, una remontada (92-87) que le mantiene arriba en la Euroliga.

El Río Breogán de Luis Casimiro es séptimo con 5-3 y viene de su 119-110 al San Pablo Burgos, con un 32+11 de Rasir Bolton, un resultado con el que igualó su tope anotador.

Dos equipos por encima de los 100 puntos

Según los datos de la ACB, el Río Breogán promedia 104,8 puntos por partido y el Valencia Basket, 100,6. Hasta esta temporada, solo el Barça de los años ochenta había firmado medias de tres dígitos en la competición. Entre los dos clubes ya suman once partidos de 100 o más puntos en ocho jornadas.

El historial favorece al conjunto valenciano, que ha ganado los seis últimos enfrentamientos y tiene un balance de 16-4 en casa ante el Breogán, según la ACB. Los gallegos han ganado dos veces en Valencia en lo que va de siglo: el 97-98 de diciembre de 2021, con 44 de valoración de Dzanan Musa, y el 77-80 de la última jornada de la 2022-23.

Rivero y Reuvers, bajas del Valencia Basket

Xavi Albert no podrá contar con Jasiel Rivero, que se lesionó ante la Virtus y no volvió a jugar desde el segundo cuarto, ni con Nate Reuvers, de baja por molestias en el pie izquierdo, según el parte médico de la ACB. Con dos interiores fuera, Neal Sako, Mo Gueye y Dylan Osetkowski asumen la pintura, según Mundo Deportivo.

La gran novedad es Nikola Mirotic, que reapareció en la Euroliga ante la Virtus tras más de tres semanas de baja, aunque Mundo Deportivo lo sitúa en duda para este domingo. En el Río Breogán, Aleksa Ilic es la única baja.

Tras el partido, el Valencia Basket, que comparte con Olympiacos el mejor balance de la Euroliga (10-3), recibe al Panathinaikos el martes 24 de noviembre a las 20:30 horas en el Roig Arena.