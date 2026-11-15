Río Breogán 119-110 San Pablo Burgos: Rasir Bolton firma un 32+11 nunca visto en un partido de récords

Rasir Bolton, primer jugador de la Liga Endesa con 32 puntos y 11 asistencias, guía al Breogán ante el San Pablo Burgos (119-110) en el partido sin prórroga con más puntos desde 1990.

El Río Breogán ganó este sábado al Recoletas Salud San Pablo Burgos por 119-110 en el Pazo, en la octava jornada de la Liga Endesa, en un partido que reescribió el libro de récords de la competición. Rasir Bolton firmó 32 puntos, 11 asistencias y 50 de valoración, y se convirtió en el primer jugador de la historia de la Liga Endesa que alcanza los 32 puntos y las 11 asistencias en un mismo partido, según los datos de la ACB.

Los 229 puntos son la mayor anotación conjunta en un partido sin prórroga desde 1990. El equipo de Luis Casimiro se pone 5-3 y ocupa la sexta plaza de forma provisional, con la jornada aún por completar, mientras que el San Pablo Burgos de Porfirio Fisac cae a 2-6, según la clasificación de la ACB. La victoria mantiene vivo el sueño celeste de disputar la Copa del Rey, según la crónica de EFE.

Bolton, el primer 32+11 de la historia de la Liga Endesa

El base estadounidense, fichado el pasado verano del Napoli, superó los 31 puntos y 11 asistencias de David DeJulius con el UCAM Murcia la pasada campaña. Solo otros cuatro jugadores habían firmado antes un partido de al menos 30 puntos y 10 asistencias en la Liga Endesa:

Drazen Petrovic (Real Madrid): 34 puntos y 10 asistencias en 1989.

Tharon Mayes (Amway Zaragoza): 32 y 10 en 1995.

Andre Turner (Festina Joventut): 34 y 10 en 1997.

Juan Carlos Navarro (FC Barcelona Regal): 31 y 10 en 2012.

Sus 50 de valoración, en 29 minutos y 6 segundos, son la sexta mejor marca del siglo XXI; solo Mario Hezonja había llegado antes a 50 en menos de 30 minutos. En el Breogán, únicamente Pete Mickeal (54 en 2006) firmó más en la ACB, y Bolton se quedó a una asistencia del tope del club, las 12 de DeWayne Russell, según los datos de la ACB.

Un tercer cuarto de 83 puntos y una segunda parte de 144

El Breogán remontó un 17-27 del primer cuarto y llegó al descanso 47-38. La segunda parte dejó estas marcas, según los datos de la ACB:

144 puntos en la segunda parte (72-72), la mitad más anotadora de la era ACB.

(72-72), la mitad más anotadora de la era ACB. 83 puntos en un cuarto , el tercero (41-42), diez más que la anterior mejor marca desde que se juega a cuartos de diez minutos, en la 2000-01.

, el tercero (41-42), diez más que la anterior mejor marca desde que se juega a cuartos de diez minutos, en la 2000-01. 229 puntos , la mayor anotación conjunta sin prórroga desde el Ourense-CAI Zaragoza de 1990 (131-109).

, la mayor anotación conjunta sin prórroga desde el Ourense-CAI Zaragoza de 1990 (131-109). El Breogán iguala su máxima anotación en la Liga Endesa (119) y el San Pablo Burgos, la suya (110).

Francis Alonso apareció cuando el San Pablo Burgos apretaba

El conjunto de Fisac, sin su base DJ Steward por lesión, se acercó a dos puntos en el último cuarto (92-90), lo que obligó a Casimiro a pedir tiempo muerto. A la vuelta, Francis Alonso, mejor jugador del Breogán en octubre, anotó cinco puntos seguidos (101-94) y un parcial de 11-4 a falta de tres minutos y medio cerró el partido, según la crónica de EFE.

Alonso terminó con 14 puntos, los mismos que Dominik Mavra, y Tevin Brown sumó 17. En el San Pablo Burgos, Sekou Doumbouya anotó 24 y Chase Audige, 22.

Valencia para el Breogán y Unicaja para el San Pablo Burgos

El Breogán, que llegaba de perder ante el Barça (99-91), visita al Valencia Basket en la jornada 9 el domingo 22 de noviembre a las 17:00 horas. El San Pablo Burgos recibe al Unicaja en el Coliseum el sábado 21 de noviembre a las 18:00 horas.