El base del Río Breogán Rasir Bolton es el MVP de noviembre de la Liga Endesa: 17,2 puntos, 6,2 asistencias y 24 de valoración, con el 50 ante el San Pablo Burgos.

Rasir Bolton, base estadounidense del Río Breogán, es el MVP del mes de noviembre en la Liga Endesa. La ACB anunció el pasado lunes el galardón, el primero de su carrera en la competición, tras un mes en el que promedió 17,2 puntos, 6,2 asistencias y 24 créditos de valoración por partido.

El jugador de Virginia, que debuta esta temporada en la Liga Endesa, se impuso por un margen corto. Según el anuncio oficial de la ACB, por detrás quedaron Laurynas Birutis, con 23,8 de valoración media, Tryggvi Hlinason, con 23,5, y Alonzo Verge Jr, con 23,3.

El 50 de valoración ante el San Pablo Burgos decidió el mes

La actuación que marcó su noviembre llegó en la jornada 8. Bolton lideró el 119-110 del Breogán ante el Recoletas Salud San Pablo Burgos con 32 puntos, 11 asistencias, 3 rebotes, 2 recuperaciones y 9 faltas recibidas en 29:06, para un total de 50 créditos de valoración, un partido que Solobasket repasó en el 32+11 nunca visto de Rasir Bolton.

Según los datos de la ACB, nadie había sumado antes 32 puntos y 11 asistencias en un mismo encuentro de la Liga Endesa. Fue además la segunda mejor valoración en la historia del club gallego y la sexta vez en el siglo XXI que un jugador alcanzaba los 50 créditos en la competición.

Solo Pete Mickeal (54), Mario Hezonja (53), Sylven Landesberg (52) y Luis Scola (52, en dos ocasiones) le superan en este cuarto de siglo. Ninguno de ellos llegó a esa cifra en menos minutos que Bolton.

Cuatro partidos y un balance de 2-2 para el Breogán

El base abrió el mes con 16 puntos, 4 asistencias y 19 de valoración en 25:35 en el derbi gallego ganado en la pista del Monbus Obradoiro (90-110). En la derrota ante el Barça (99-91) aportó 11 puntos, 7 asistencias, 3 recuperaciones y 6 faltas recibidas, para 20 de valoración en 22:16.

Cerró noviembre con su partido más discreto: 10 puntos, 1 rebote y 7 de valoración en 21:35 en el Roig Arena, donde el Breogán cayó el domingo ante el Valencia Basket por 129-111 en la jornada 9, según el calendario de la ACB. Solobasket había anticipado ese duelo en su pieza de horario y dónde ver el Valencia Basket vs Río Breogán.

Los números del mes, según la ACB:

24 de valoración en 24:38 minutos por partido, casi un crédito por minuto.

17,2 puntos, con un 95 % en tiros libres (20/21), un 68 % en tiros de dos (17/25) y un 38 % en triples (5/13).

6,2 asistencias, 2,5 rebotes, 1,8 recuperaciones y 5 faltas recibidas.

Un +4 en el más/menos.

Con la derrota en Valencia, el equipo lucense suma cinco victorias y cuatro derrotas tras nueve jornadas, según los resultados de la ACB.

El Breogán vuelve tras el parón en la pista del Casademont Zaragoza

La Liga Endesa no tiene partidos hasta el 5 de diciembre. El Breogán de Bolton regresará a la competición en la jornada 10, con su visita al Casademont Zaragoza el sábado 5 de diciembre a las 21:00 horas, según el calendario de la ACB.