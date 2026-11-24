El iLERNA Lleida, último de la Liga Endesa tras ocho derrotas seguidas, se compromete a cuatro fichajes inmediatos y a elevar su presupuesto tras vender a Perrin y fichar a Apic.

El iLERNA Lleida anunció este lunes que su junta directiva se compromete a realizar un mínimo de cuatro fichajes de forma “inmediata” y a hacer un “esfuerzo extraordinario” que elevará el presupuesto previsto. La decisión llega con el equipo de Gerard Encuentra como colista de la Liga Endesa tras encadenar ocho derrotas consecutivas, la peor racha de su historia.

Según el comunicado del club recogido por Mundo Deportivo, la medida supone “asumir un riesgo económico adicional, que la Junta Directiva asume de forma consciente y bajo su responsabilidad”.

La entidad leridana añadió que “es plenamente consciente del momento deportivo que atraviesa el equipo y reafirma su compromiso de tomar las decisiones necesarias para revertir la situación y afrontar con las máximas garantías lo que queda de temporada”.

Ocho derrotas seguidas y último con 1-8

El detonante fue la derrota del domingo en A Coruña ante el Leyma Coruña (113-100), la octava consecutiva del conjunto burdeos, según los datos de la ACB. El equipo gallego firmó 18 triples, su mejor marca en la Liga Endesa, en un partido en el que el Lleida no pudo contar con James Batemon, lesionado, y en el que Mikel Sanz, Dani García y Ejim terminaron eliminados por faltas, según el diario Segre.

Tras la jornada 9, el Lleida es último con un balance de 1-8 y la peor diferencia de puntos de la competición (-108), según la clasificación de la ACB. Comparte balance con el MoraBanc Andorra en los dos puestos de descenso y está a una victoria del Recoletas Salud San Pablo Burgos, como recoge la clasificación de la Liga Endesa tras la jornada 9.

Perrin se va al Baskonia y llega Dragan Apic

Los primeros movimientos llegaron ese mismo lunes. El club cerró el traspaso de Zacharie Perrin al Kosner Baskonia, que se ha llevado al interior francés con contrato hasta 2030, y oficializó la incorporación del pívot serbio Dragan Apic, que firma para lo que resta de temporada con opción a una segunda.

Apic, de 31 años, conoce la Liga Endesa por sus etapas en el San Pablo Burgos y el Río Breogán, y llega desde el Soles de Mexicali, con el que acaba de ganar la liga mexicana, según Segre.

El mismo diario leridano informa de que el dominicano Ángel Delgado será el siguiente en llegar en cuanto resuelva unos trámites burocráticos en su país, y de que los otros dos refuerzos se buscarán para el perímetro: un base que pueda actuar de escolta y un alero con capacidad defensiva y amenaza desde el triple.

Una rotación corta para recibir al Tenerife

Los refuerzos llegan a una plantilla mermada por las lesiones, entre ellas la de Adrià Rodríguez, cuyo regreso ya tiene en cuenta el club a la hora de buscar un base que alterne las dos posiciones exteriores, según Segre. El diario añade que tanto Apic como Delgado deberían incorporarse al equipo a finales de esta semana, aprovechando el parón por la ventana FIBA.

La Liga Endesa regresa con la jornada 10 y el iLERNA Lleida recibirá a La Laguna Tenerife, tercero con 7-2, el sábado 5 de diciembre a las 18:00 horas en el Barris Nord.