Primera FEB, jornada 5: HLA Alicante y Movistar Estudiantes siguen invictos

HLA Alicante y Movistar Estudiantes siguen invictos (5-0) tras la jornada 5 de la Primera FEB. Cantabria cae en Albacete y se une a Gran Canaria y Palencia con 4-1.

HLA Alicante y Movistar Estudiantes cerraron la quinta jornada de la Primera FEB, disputada el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, como los únicos invictos de la categoría (5-0). Alicante arrolló al Inveready Askatuak Gipuzkoa (106-66) y Estudiantes ganó en Palma (78-94), mientras el Grupo Alega Cantabria perdió su condición de invicto por un punto en Albacete (82-81).

La jornada llegaba con tres equipos invictos en juego y terminó con dos. El liderato es para HLA Alicante por diferencia de puntos: +85 (450 a favor, 365 en contra) frente al +75 de Movistar Estudiantes (444-369), según la clasificación oficial de la FEB.

Alicante y Estudiantes, solos en lo más alto

HLA Alicante firmó la anotación más alta del fin de semana ante el Inveready Askatuak Gipuzkoa, que encadena cuatro derrotas. Según las estadísticas oficiales de la FEB, Rafael Lisboa fue el máximo anotador con 20 puntos (4/7 en triples) y 22 de valoración, y Macio Teague sumó 19 puntos, 8 rebotes y 20 de valoración.

Movistar Estudiantes se impuso en Son Moix al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma con Shilo Jackson como referencia: 16 puntos sin fallar un tiro de campo (5/5), 6/7 en tiros libres, 6 rebotes y 26 de valoración. Kaspar Treier también anotó 16 puntos para los colegiales.

Gran Canaria, Palencia y Cantabria, a una victoria

Tres equipos persiguen a los líderes con 4-1. CajaSiete Gran Canaria ganó con autoridad en Vista Alegre al Cajasol Coto Córdoba (65-99), con 20 puntos de Marques Townes (5/6 en triples), y presenta la mejor diferencia de la liga (+96). Iberolea Palencia superó al Club Ourense Baloncesto (84-80) con 15 puntos y 23 de valoración de Álvaro Martínez.

El Grupo Alega Cantabria cayó en el Pabellón del Parque ante el Bueno Arenas Albacete Basket (82-81) pese a los 17 puntos y 24 de valoración de Lotanna Nwogbo. En el bando local, Silvano Merlo repartió 11 asistencias y firmó 22 de valoración.

Con 3-2 aparecen Palmer Basket Mallorca Palma, Covirán Granada, Bueno Arenas Albacete Basket y Alimerka Oviedo Baloncesto. El Palmer perdió 94-95 ante el Grupo Ureta Tizona Burgos pese a los 28 puntos y 32 de valoración de D’Moi Hodge, con Sebastian Ceccardi (22 puntos, 27 de valoración) al frente de los burgaleses. Covirán Granada ganó el derbi andaluz en Sevilla ante el Insolac Caja 87 (81-84) con 15 puntos y 11 rebotes de Mus Barro y 13 puntos de Matthieu Gauzin, uno de los fichajes recientes del conjunto nazarí.

El MVP de la jornada, elegido por la FEB, fue compartido por Mateo Díaz y PJ Smith Jr, ambos con 34 de valoración. El base argentino sumó 20 puntos, 8 rebotes y 8 asistencias en la primera victoria del Partizán de Fuenlabrada (90-76 al Bàsquet Menorca). Smith Jr firmó 28 puntos y 5 rebotes en el 81-77 del Alimerka Oviedo Baloncesto al Caja Rural CB Zamora, y suma su segundo MVP consecutivo.

Resultados y clasificación tras la jornada 5

Alimerka Oviedo Baloncesto 81-77 Caja Rural CB Zamora

Iberolea Palencia 84-80 Club Ourense Baloncesto

Palmer Basket Mallorca Palma 94-95 Grupo Ureta Tizona Burgos

HLA Alicante 106-66 Inveready Askatuak Gipuzkoa

Cajasol Coto Córdoba 65-99 CajaSiete Gran Canaria

Insolac Caja 87 81-84 Covirán Granada

Bueno Arenas Albacete Basket 82-81 Grupo Alega Cantabria

Partizán de Fuenlabrada 90-76 Bàsquet Menorca

Fibwi Mallorca Bàsquet Palma 78-94 Movistar Estudiantes

La clasificación queda así, ordenada por balance:

5-0: HLA Alicante y Movistar Estudiantes.

4-1: CajaSiete Gran Canaria, Iberolea Palencia y Grupo Alega Cantabria.

3-2: Palmer Basket Mallorca Palma, Covirán Granada, Bueno Arenas Albacete Basket y Alimerka Oviedo Baloncesto.

2-3: Club Ourense Baloncesto, Insolac Caja 87 y Cajasol Coto Córdoba.

1-4: Partizán de Fuenlabrada, Caja Rural CB Zamora, Grupo Ureta Tizona Burgos, Fibwi Mallorca Bàsquet Palma e Inveready Askatuak Gipuzkoa.

0-5: Bàsquet Menorca.

El Bàsquet Menorca es el único equipo sin victorias, mientras que el Inveready Askatuak Gipuzkoa tiene la peor diferencia de puntos de la categoría (-72).

La sexta jornada arranca el viernes 30 de octubre a las 20:45 horas con el Grupo Ureta Tizona Burgos-HLA Alicante. El sábado 31, a las 19:00 horas, el Grupo Alega Cantabria recibe al Iberolea Palencia en un duelo entre equipos con 4-1, y el domingo 1 de noviembre, a las 18:30 horas, Movistar Estudiantes se mide al CajaSiete Gran Canaria.