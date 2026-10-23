Jornada 5 de la Primera FEB: horarios y dónde ver los partidos, con tres invictos en juego

Horarios y televisión de la jornada 5 de la Primera FEB: nueve partidos el sábado 24 y el domingo 25 en BalONcesto TV, con Estudiantes, HLA Alicante y Cantabria invictos.

La jornada 5 de la Primera FEB se juega el sábado 24 y el domingo 25 de octubre, con nueve partidos que se pueden seguir en BalONcesto TV, la plataforma de la Federación Española de Baloncesto. Los tres invictos, Movistar Estudiantes, HLA Alicante y Grupo Alega Cantabria, ponen en juego su 4-0, y será la última jornada antes de que la plataforma active su plan de suscripciones el viernes 30.

Los horarios son los del calendario oficial de la Primera FEB de la FEB, todos en hora peninsular. Atención al cambio de hora: en la madrugada del domingo 25 los relojes se retrasan una hora (a las 3:00 vuelven a ser las 2:00).

Dónde ver la jornada 5: BalONcesto TV, aún antes del pago

La FEB explica en su comunicado sobre BalONcesto TV que la plataforma es “un ambicioso proyecto que alberga la totalidad de la temporada de las Ligas Primera FEB, Segunda FEB y Tercera FEB”. Tras sus primeras semanas de emisiones gratuitas, el servicio pasa a ser de pago a partir del viernes 30 de octubre.

Según la misma nota, el pase de la Primera FEB costará 12,99 euros al mes o 99,99 euros al año, y el pase completo de todas las competiciones FEB (All Access), 16,99 euros al mes o 139,99 euros al año. Cada club dispondrá además de un descuento temporal del 30% para sus aficionados.

Sábado 24 de octubre: dos partidos a las 19:00 horas

19:00 horas : Alimerka Oviedo Baloncesto vs Caja Rural CB Zamora. TV: BalONcesto TV.

: Alimerka Oviedo Baloncesto vs Caja Rural CB Zamora. TV: BalONcesto TV. 19:00 horas: Iberolea Palencia vs Club Ourense Baloncesto. TV: BalONcesto TV.

Domingo 25 de octubre: siete partidos, ya con el horario de invierno

12:00 horas : Palmer Basket Mallorca Palma vs Grupo Ureta Tizona Burgos. TV: BalONcesto TV.

: Palmer Basket Mallorca Palma vs Grupo Ureta Tizona Burgos. TV: BalONcesto TV. 12:15 horas : HLA Alicante vs Inveready Askatuak Gipuzkoa. TV: BalONcesto TV.

: HLA Alicante vs Inveready Askatuak Gipuzkoa. TV: BalONcesto TV. 12:30 horas : Cajasol Coto Córdoba vs Cajasiete Gran Canaria. TV: BalONcesto TV.

: Cajasol Coto Córdoba vs Cajasiete Gran Canaria. TV: BalONcesto TV. 12:30 horas : Insolac Caja 87 vs Covirán Granada. TV: BalONcesto TV.

: Insolac Caja 87 vs Covirán Granada. TV: BalONcesto TV. 18:00 horas : Bueno Arenas Albacete Basket vs Grupo Alega Cantabria. TV: BalONcesto TV.

: Bueno Arenas Albacete Basket vs Grupo Alega Cantabria. TV: BalONcesto TV. 18:00 horas : Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vs Movistar Estudiantes. TV: BalONcesto TV.

: Fibwi Mallorca Bàsquet Palma vs Movistar Estudiantes. TV: BalONcesto TV. 18:00 horas: Partizán de Fuenlabrada vs Bàsquet Menorca. TV: BalONcesto TV.

Los tres invictos, ante rivales con balance negativo o igualado

Movistar Estudiantes, HLA Alicante y Grupo Alega Cantabria encabezan la clasificación de la Primera FEB con cuatro victorias en cuatro partidos. Estudiantes llega con 350 puntos a favor y 291 en contra, según los datos de la FEB, y visita el domingo a las 18:00 horas al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, que suma una victoria. A esa misma hora, el Grupo Alega Cantabria juega en la pista del Bueno Arenas Albacete Basket (2-2). Antes, a las 12:15 horas, el HLA Alicante recibe al Inveready Askatuak Gipuzkoa, también con un solo triunfo.

Fuenlabrada y Menorca, frente a frente sin haber ganado

En la parte baja, tres equipos siguen sin estrenarse: Partizán de Fuenlabrada, Grupo Ureta Tizona Burgos y Bàsquet Menorca, todos con 0-4. El calendario cruza a dos de ellos el domingo a las 18:00 horas en Fuenlabrada, así que al menos uno de los tres sumará su primera victoria. El Burgos lo intentará antes, a las 12:00 horas, en la pista del Palmer Basket Mallorca Palma.

El Covirán Granada, recién llegado a la categoría y con 2-2, visita al Insolac Caja 87 el domingo a las 12:30 horas, con los fichajes de Kravic y Gauzin ya en la plantilla. Los movimientos de todos los equipos están en la tabla de mercado de la Primera FEB.

La jornada 6, la primera de pago

La sexta jornada arranca el viernes 30 de octubre a las 20:45 horas con el Grupo Ureta Tizona Burgos vs HLA Alicante, el mismo día en que BalONcesto TV estrena sus suscripciones.