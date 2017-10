MoraBanc Andorra sucumbe en Zagreb y se complica su supervivencia europea (91-73)

Los de Joan Peñarroya siguen sin levantar cabeza

A remolque desde el principio. Desde los primeros compases del partido tomó la delantera Cedevita que, muy acertada desde el tiro exterior, ya mandaba 9-2 en el minuto 2. Reaccionó MoraBanc Andorra de la mano de un Karnowski inspirado en este inicio, pero fue sólo un espejismo ya que un parcial de 6-0 permitía a los croatas doblar a su rival en el marcador (18-9). MoraBanc Andorra, muy fallón en los tiros libres, no lograba reducir distancias y la débil defensa visitante permitía a Cedevita anotar 27 puntos en este primer cuarto. Alargarían su ventaja el conjunto balcánico hasta que se vieron los mejores minutos de MoraBanc Andorra. De la mano de David Walker, los del Principado se acercaron a 6 puntos de desventaja antes de marchar a los vestuarios (45-39).

Ya en la segunda parte los locales pisaron el acelerador y, gracias a un entonado Nichols, lograron irse del marcador hasta los 12 puntos ante un MoraBanc Andorra falto de ideas. El último cuarto tan sólo sirvió para que los andorranos bajaran todavía más los brazos y Murphy y Cherry castigaran a sus pares con penetraciones a canasta o anotaran desde la larga distancia. Derrota dura del conjunto pirenaico que ha realizado un mal arranque tanto en ACB como en Eurocup y ve como sus opciones de clasificación empiezan a esfumarse.

Un Cedevita de Zagreb muy serio

Sin realizar un gran encuentro, apenas encontraron oposición en su rival. Jugaron con facilidad, buscando al hombre liberado, sobre todo desde la línea de 3, y entrando a canasta con grandes finalizadores como Cherry o Murphy. Su gran acierto desde el triple, con un 47,4%, pero sin abusar de este, permitió a los croatas dominar el marcador durante todo el encuentro y sin sufrir por la victoria.

MoraBanc Andorra, sin reacción

No es habitual que MoraBanc Andorra, equipo con hambre y que casi siempre lucha hasta el final, dé un partido por perdido. Pero no supieron reaccionar cuando peor lo estaban pasando, con pérdidas absurdas de balón, jugadas precipitadas en ataque y apenas oposición en defensa, permitiendo anotar hasta la cocina a los croatas una y otra vez. El conjunto dirigido por Joan Peñarroya se vio desbordado y alimenta las malas sensaciones que genera el equipo en este inicio de temporada. El equipo necesita reaccionar si no quiere que la temporada se le haga demasiado larga.

Los mismos males de siempre

Inexplicablemente, MoraBanc Andorra debe de tener uno de los peores porcentajes en tiros libres en todas las ligas profesionales del viejo continente. En este partido, un 56% que no hace más que impedir que el equipo pueda engancharse al partido cuando dispone de tiros libres. Si a ello le sumamos la floja defensa, el mal acierto en el tiro exterior (29,4%) y la inferioridad en el rebote, tenemos las claves de esta mala racha de los andorranos.