El Kids&Us Manresa ganó este sábado 21 de noviembre al MoraBanc Andorra por 90-86 en el Nou Congost, ante 4.886 espectadores, en la novena jornada de la Liga Endesa, y encadena tres victorias seguidas después de un arranque de 0-6. El equipo de Diego Ocampo se marcha a la ventana FIBA con un balance de 3-6 y fuera de los puestos de descenso.

El triunfo llegó ante otro rival directo por la permanencia y después de un partido que el Manresa tuvo en la mano y estuvo a punto de perder. Los de Ocampo, que habían ganado al Monbus Obradoiro (100-99) y al iLERNA Lleida a domicilio (92-98) en las dos jornadas anteriores, cerraron el primer cuarto con un 31-17 y llegaron a mandar por 21 puntos (47-26) en el segundo, según la crónica del club. Al descanso el marcador era de 50-39.

El MoraBanc Andorra remontó 21 puntos y se puso por delante

El equipo de Zan Tabak reaccionó en la segunda mitad con Artem Pustovyi como referencia. El pívot ucraniano terminó con 26 puntos, máximo anotador del partido, según los datos de la ACB. Una canasta de Best dio al MoraBanc su primera ventaja (60-61) en el tercer cuarto, que el Manresa cerró aún por delante (67-63).

A dos minutos del final, un triple de Wesley Iwundu volvió a poner por delante a los andorranos (81-82), pero el Manresa respondió con un parcial final que decidió el partido. Timmy Allen fue el máximo anotador local con 20 puntos, acompañado por Hugo Benítez (15 puntos y 6 asistencias), JD Notae (12 puntos) y Nick Ongenda (11). Pierre Oriola, al que el Manresa no dejó salir hacia el Unicaja según Diario Sur, aportó 9 puntos desde el banquillo.

Ocampo: “Aquí no hay milagros, hay mucho trabajo”

Diego Ocampo rechazó hablar de milagro tras la tercera victoria consecutiva. “Aquí no hay milagros, hay mucho trabajo hecho detrás en estas últimas semanas. Tanto por parte del cuerpo técnico como del club y, obviamente, también de los jugadores”, afirmó el técnico gallego en declaraciones recogidas por Regió7, traducidas del catalán por Solobasket.

El entrenador puso el foco en el cambio de mentalidad de la plantilla y citó a Notae como ejemplo: “Él ha entendido que así ayuda a ganar al equipo, más jugadores lo están entendiendo y este es el grupo que queremos construir”. También elogió la disposición del vestuario: “Son jugadores muy entrenables, que escuchan y que tienen una mentalidad flexible para entender lo que les pedimos”, explicó, antes de recordar que “quien juega es porque se gana los minutos”.

El Manresa respira y el MoraBanc Andorra cierra la tabla

Según la clasificación de la ACB, el Manresa es decimoquinto con 3-6, a dos victorias del descenso. El MoraBanc Andorra es colista con 1-8, encadena cinco derrotas y aún no ha ganado fuera de casa. La anterior llegó ante La Laguna Tenerife (84-90), en la despedida de Marcelinho Huertas de la Liga Endesa. El iLERNA Lleida, decimoséptimo con 1-7, visita este domingo a mediodía al Leyma Coruña.

El equipo andorrano sumó además una mala noticia en el tramo final: James Akinjo se retiró lesionado a minuto y medio del final, según Diari d’Andorra. Iwundu, por su parte, fue eliminado por cinco faltas personales en el minuto 39.

Tras el parón, el Kids&Us Manresa recibirá al Leyma Coruña en el Nou Congost el domingo 6 de diciembre a las 12:00 horas, y ese mismo día, a las 12:30 horas, el MoraBanc Andorra visitará al Real Madrid.