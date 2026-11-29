El MoraBanc Andorra ficha hasta final de temporada al base Ronaldo Segu, procedente del Slavia Praga, para reactivar a un equipo penúltimo con un 1-8 en la Liga Endesa.

El MoraBanc Andorra ha fichado al base estadounidense Ronaldo Segu hasta el final de la temporada. El jugador, de 27 años y 1,83 metros, llega desde el SK Slavia Praga para reforzar la dirección de juego de un equipo que es penúltimo en la Liga Endesa, con una sola victoria en nueve jornadas.

La incorporación se hizo pública el sábado por la noche en una nota de la ACB que recoge el anuncio del club del Principado. Segu, nacido en Orlando (Florida), cuenta también con pasaporte haitiano.

Ardèvol quiere un base que acelere al MoraBanc

El director deportivo del MoraBanc Andorra, Jordi Ardèvol, explicó qué busca el club con el fichaje: “Es un base creativo que puede ayudarnos a jugar más rápido, tener más posesiones y hacer circular mejor el balón. Su estilo nos dará más opciones para generar juego ofensivo. En defensa, queremos aprovechar su físico para presionar el balón y romper el ritmo del rival”.

Según Mundo Deportivo, la llegada de Segu responde también a la situación de James Akinjo, que está a punto de dejar el equipo pese a sufrir una lesión de tobillo que le mantendrá cuatro semanas de baja. Marca coincide en que el estadounidense está cerca de salir del club.

De Buffalo al Slavia Praga, pasando por Bamberg

Segu se formó en la Universidad de Buffalo, donde cerró su etapa en la NCAA con 14,9 puntos y 5,1 asistencias de promedio, según los datos que facilita el club. Su carrera europea arrancó en el Psychiko griego y siguió en el Borac Čačak, en la Liga Adriática.

Su temporada más destacada llegó en Alemania: con el Bamberg fue el segundo máximo asistente de la liga en la campaña 2024/25. El curso pasado pasó por el Maccabi Ramat Gan israelí y por el Iraklis griego antes de incorporarse esta temporada al Slavia Praga, con el que ha competido en la Basketball Champions League.

En el plano internacional, Segu ha defendido a Haití en la fase de preclasificación para la FIBA AmeriCup 2029.

Un 1-8 que obliga a moverse en el mercado

El fichaje llega en el peor arranque de la Liga Endesa para el conjunto andorrano. El MoraBanc es 17º con un balance de una victoria y ocho derrotas, empatado con el iLERNA Lleida, colista, según la clasificación de la ACB. Solo ha ganado uno de sus cuatro partidos en casa y ha perdido los cinco que ha jugado fuera.

Su último partido antes del parón de selecciones fue la derrota en la pista del Kids&Us Manresa por 90-86. Tras el cierre de la jornada 9, el MoraBanc suma 777 puntos anotados y 862 recibidos, la tercera peor diferencia de la Liga Endesa por detrás de las del iLERNA Lleida y el propio Manresa.

Segu podría debutar con el MoraBanc Andorra en la jornada 10, con una visita de máxima exigencia: el equipo del Principado juega en la pista del Real Madrid, líder invicto con nueve victorias, el domingo 6 de diciembre a las 12:30 horas.