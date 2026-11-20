Horarios de la jornada 9 de Primera FEB, el 21 y 22 de noviembre: el HLA Alicante, invicto, visita Oviedo y el Movistar Estudiantes recibe al Ourense el domingo.

La jornada 9 de Primera FEB se juega este sábado 21 y domingo 22 de noviembre con nueve partidos. El HLA Alicante, líder invicto con 8-0, visita al Alimerka Oviedo Baloncesto el domingo a las 12:30, y el Movistar Estudiantes (7-1) recibe ese mismo día, a las 12:00, al Club Ourense Baloncesto (5-3).

Todos los horarios corresponden a la hora peninsular, según el calendario de la FEB. El fin de semana arranca el sábado en Fuenlabrada y se cierra el domingo por la tarde en Palma.

Horarios de la jornada 9 de Primera FEB

Sábado 21 de noviembre

18:30: Partizán de Fuenlabrada contra Grupo Ureta Tizona Burgos.

19:00: Iberolea Palencia contra Palmer Basket Mallorca Palma.

Domingo 22 de noviembre

12:00: Bueno Arenas Albacete Basket contra Inveready Askatuak Gipuzkoa.

12:00: Movistar Estudiantes contra Club Ourense Baloncesto.

12:30: Alimerka Oviedo Baloncesto contra HLA Alicante.

12:30: Grupo Alega Cantabria contra Coviran Granada.

12:30: Insolac Caja 87 contra Caja Rural CB Zamora.

13:00: Cajasiete Gran Canaria contra Bàsquet Menorca (12:00 en Canarias, en el Gran Canaria Arena).

18:00: Fibwi Mallorca Bàsquet Palma contra Cajasol Coto Córdoba.

Alicante, único invicto tras ocho jornadas

El HLA Alicante llega con un balance de 8-0 después de ganar 100-66 al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la jornada 8. Por detrás aparecen el Movistar Estudiantes y el Iberolea Palencia, ambos con 7-1, y el Cajasiete Gran Canaria y el Grupo Alega Cantabria, con 6-2. El Club Ourense Baloncesto y el Palmer Basket Mallorca Palma cierran el grupo de cabeza con 5-3.

El conjunto alicantino defiende su condición de invicto en Oviedo ante un Alimerka que suma cuatro victorias y cuatro derrotas, y que en la jornada 8 cayó 75-65 en la pista del Bàsquet Menorca.

Estudiantes-Ourense y Palencia-Palmer, duelos de la zona alta

El Movistar Estudiantes viene de ganar 97-101 en la pista del Coviran Granada. Su única derrota de la temporada fue 73-71 en la pista del Grupo Alega Cantabria en la jornada 7. Enfrente estará un Ourense que encadena tres victorias seguidas, la última por 87-74 ante el Insolac Caja 87.

El sábado, el Iberolea Palencia, que ganó 77-86 en Zamora en la última jornada, recibe al Palmer Basket Mallorca Palma, vencedor por 80-74 ante el Bueno Arenas Albacete Basket. La única derrota del equipo palentino llegó en la jornada 4, 86-77 ante el Movistar Estudiantes.

Los dos equipos con 6-2 juegan en casa el domingo. El Cajasiete Gran Canaria, que se impuso 83-104 en Burgos en un partido marcado por el regreso de Bruno Savignani a Burgos, recibe al Bàsquet Menorca (2-6). El Grupo Alega Cantabria, que ganó 67-92 en la pista del Inveready Askatuak Gipuzkoa, mide fuerzas con el Coviran Granada (4-4).

Fuenlabrada-Tizona abre el fin de semana

En la parte baja, el Partizán de Fuenlabrada y el Grupo Ureta Tizona Burgos, ambos con 2-6, inauguran la jornada el sábado. El domingo por la tarde, el Fibwi Mallorca Bàsquet Palma, colista con 1-7, recibe al Cajasol Coto Córdoba (2-6).

La jornada 10 de Primera FEB arrancará el viernes 4 de diciembre con el partido entre el Grupo Ureta Tizona Burgos y el Grupo Alega Cantabria, a las 20:45, hora peninsular.