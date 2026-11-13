Tizona-Gran Canaria abre la jornada 8 de Primera FEB: Savignani vuelve a Burgos

El Tizona recibe al Cajasiete Gran Canaria este viernes a las 20:45 en El Plantío para abrir la jornada 8 de Primera FEB. Savignani y su núcleo del San Pablo vuelven a Burgos.

El Grupo Ureta Tizona Burgos y el Cajasiete Gran Canaria abren este viernes 13 de noviembre la jornada 8 de la Primera FEB en El Plantío, a las 20:45 horas (19:45 en Canarias). Bruno Savignani vuelve a Burgos, la ciudad donde dirigió al San Pablo y donde coincidió con buena parte de la plantilla que hoy entrena en el Granca.

El partido se podrá ver en BalONcesto TV, según Sport. Es el único encuentro de la jornada que se disputa en viernes.

Savignani y su núcleo duro, de vuelta en El Plantío

El técnico brasileño llevó al San Pablo Burgos al ascenso a la ACB, y en aquella etapa conoció a varios de los jugadores que forman hoy el núcleo de su equipo: Gudmundsson, Joe Cremo, Stumbris y Fischer. A ellos se suma Juan Rubio, que llegó al club burgalés en 2025. El regreso tiene un matiz especial para Cremo, que jugó en el Tizona antes de cruzar al San Pablo, un fichaje que generó crispación en la ciudad, según recuerda Sport.

Savignani habló del partido en su rueda de prensa previa. Según recogió Sport, el entrenador ve a su equipo “preparado, enfocado y consciente de la dificultad de jugar en la pista del Tizona”, un pabellón con capacidad para 2.500 espectadores donde, en sus palabras, “la gente aprieta”. Sobre la categoría, recordó que “esta Liga es muy complicada y peculiar. Cada partido tiene su historia, cada cancha presenta sus dificultades y cada equipo al que nos enfrentamos juega de una manera distinta”.

El Granca, a un partido del Estudiantes

El Gran Canaria llega con un balance de 5 victorias y 2 derrotas, cuarto en la tabla, según la clasificación de la FEB. El pasado sábado se impuso al Inveready Askatuak Gipuzkoa por 87-66 en la jornada 7, la misma en la que el Movistar Estudiantes perdió en la pista del Grupo Alega Cantabria (73-71). Los madrileños, segundos con 6-1 junto al Iberolea Palencia, quedaron así a solo un partido de los canarios. El HLA Alicante sigue líder e invicto con 7-0.

En su racha reciente destaca Joaquín Rodríguez: el uruguayo promedia 17,5 puntos en los dos últimos partidos, según los datos que recoge Sport, y el francés Pierre Pelos firmó ante el Gipuzkoa su mejor marca anotadora del curso, con diez puntos.

Un Tizona que viene de ganar fuera

El Tizona de Denís Pombar es decimocuarto con 2 victorias y 5 derrotas, pero llega tras ganar en la jornada 7 en la pista del Insolac Caja 87 por 73-75. Es el equipo que más puntos recibe de la Primera FEB, 91,9 por partido según la clasificación de la FEB, y el que más posesiones juega, con 76,8 por encuentro según Sport. Su referencia interior es el canadiense Javonte Brown, con 15,1 puntos y 6,1 rebotes por noche, y el base Sebastian Aris aporta 14 puntos y 4,7 asistencias.

El resto de la jornada 8 de Primera FEB

Tras el partido de El Plantío, la jornada sigue el sábado y el domingo, con estos horarios del calendario de la FEB:

Sábado 14, 18:00 horas: Covirán Granada vs Movistar Estudiantes

Sábado 14, 18:30 horas: Cajasol Coto Córdoba vs Partizán de Fuenlabrada

Sábado 14, 19:00 horas: HLA Alicante vs Fibwi Mallorca Bàsquet Palma

Sábado 14, 19:00 horas: Inveready Askatuak Gipuzkoa vs Grupo Alega Cantabria

Sábado 14, 19:00 horas: Club Ourense Baloncesto vs Insolac Caja 87

Sábado 14, 19:30 horas: Caja Rural CB Zamora vs Iberolea Palencia

Sábado 14, 19:30 horas: Bàsquet Menorca vs Alimerka Oviedo Baloncesto

Domingo 15, 18:00 horas: Palmer Basket Mallorca Palma vs Bueno Arenas Albacete Basket

El Estudiantes, que tras la jornada 5 seguía invicto junto al Alicante, visita Granada el sábado. El Tizona-Gran Canaria arranca este viernes a las 20:45 horas, hora peninsular.