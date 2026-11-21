Pedro Rivero pide al HLA Alicante, líder invicto de Primera FEB con 8-0, un último esfuerzo antes del parón en su visita al Alimerka Oviedo del domingo.

Pedro Rivero, entrenador del HLA Alicante, pidió a su plantilla “un último esfuerzo antes de las ventanas de las selecciones” en la previa de la visita del líder de Primera FEB al Alimerka Oviedo Baloncesto, este domingo 22 de noviembre a las 12:30 horas. El conjunto alicantino llega a la jornada 9 como único invicto de la categoría, con un balance de 8-0.

El técnico segoviano habló este viernes en rueda de prensa, en declaraciones recogidas por Información. Rivero reconoció que el equipo acusa una semana con dos partidos, el último de ellos entre semana en Melilla, aunque se mostró satisfecho con la respuesta de sus jugadores.

“Mentalmente la gente llega muy bien”, afirmó el entrenador, que añadió: “Hemos hecho un entrenamiento muy bueno, aunque hay fatiga y estamos ciertamente cansados, pero es normal, forma parte de esto”.

Rivero advierte de un Oviedo “muy serio”

El rival es un Oviedo al que Rivero definió como un equipo “muy serio”, que obliga a mantener un nivel físico alto y juega a mucho ritmo. “Da muchos problemas, siempre está compitiendo y suele llevar los partidos a finales apretados”, explicó el técnico, que concluyó que “será un encuentro muy difícil”.

Según los datos de la FEB, el Alimerka Oviedo Baloncesto suma cuatro victorias y cuatro derrotas. En casa ha ganado tres de sus cuatro partidos, con la única derrota en la jornada 2 ante el Coviran Granada (67-77). Fuera de casa ha vivido finales ajustados: ganó 100-101 en la pista del Grupo Ureta Tizona Burgos y cayó 80-79 ante el Palmer Basket Mallorca Palma. En la última jornada perdió 75-65 en Menorca.

Rivero subrayó además el peso de los jugadores exteriores del equipo asturiano, que son los que marcan el ritmo de su juego, y evitó mirar más allá del domingo pese a la cercanía del parón internacional.

Ocho victorias seguidas antes del parón

El HLA Alicante ha ganado sus ocho partidos de liga, tres de ellos lejos de casa (en Menorca, Ourense y Burgos), según la FEB. A ese pleno suma otras dos victorias en la Copa España. En la jornada 8 se impuso 100-66 al Fibwi Mallorca Bàsquet Palma. Ya en la jornada 5 compartía la condición de invicto con el Movistar Estudiantes, que ahora le sigue con 7-1 junto al Iberolea Palencia.

El partido de Oviedo cierra el tramo previo a las ventanas de selecciones. Rivero explicó que los jugadores convocados por sus selecciones se centrarán después en sus compromisos internacionales, mientras el resto de la plantilla seguirá trabajando. El resto de los horarios de la jornada están en el calendario de la jornada 9 de Primera FEB.

Tras el parón, el HLA Alicante recibirá al Iberolea Palencia en la jornada 10, el domingo 6 de diciembre a las 12:15 horas.