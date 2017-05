Presentación del I Memorial Raúl Jiménez Martín

El mundo del baloncesto no le olvida. Fue un atrevido y un loco de este deporte que dejó huella.

La primera edición del Memorial Raúl Jiménez Martín, entrenador y exblogger en Solobasket.com, que se celebrará en el Polideportivo San José de Guadalajara los próximos 3 y 4 de junio y con entrada libre y gratuita, ha sido presentada este jueves en el Centro de Prensa de Guadalajara, sede de la Asociación de la Prensa.

El acto ha contado con la presencia de Félix Alonso, entrenador, amigo de Raúl y miembro de la organización; Jota Cuspinera, entrenador del Montakit Fuenlabrada; Rubén Íñigo, como representante de los jugadores participantes; el director provincial de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla La Mancha D. Faustino Lozano, y el delegado de la Federación de Baloncesto de Castilla La Mancha en Guadalajara D. Pepe Peinado.

“Organizamos el Memorial con una serie de actos para recordar la figura de Raúl que consistirá en una serie de clínics y un partido entre ex jugadores a los cuales Raúl entrenó a lo largo de estos años”, dice Alonso, que ha agradecido la disposición de todos los entrenadores por prestarse a participar en la iniciativa de manera desinteresada, al igual que a las instituciones “por todo el apoyo y colaboración que nos han brindado desde el principio”.

Cuspinera reconoce que Raúl Jiménez “fue uno de los pioneros en decidir salir de España para entrenar, abriendo un torrente que busca vivir su pasión como hizo Raúl fuera de nuestras fronteras. Lo que más me une con él es ser un apasionado del compartir baloncesto. Y sé porque le he leído, le he seguido y le he escuchado que él era un enamorado de compartir su baloncesto. Y que como yo, él se desnudaba compartiendo, sin guardarse nada para él. Por eso cuando me invitaron a estar aquí, decidí que sí. Porque tengo que estar con esa gente que divulga y esparce el baloncesto”.

Rubén Íñigo, que compartió vestuario con Jiménez Martín como compañero y en el C.B. Guadalajara, asegura que “todas las personas que han compartido la cancha con él como entrenador y como jugador se han mostrado abiertos y dispuestos a venir. Podría compartir con vosotros mensajes, llamadas de teléfono, whatsapps… de gente que ha compartido con él sus conocimientos que quieren estar, jugar por él y darle un homenaje. Si pusiéramos todos los bancos del Polideportivo San José, no habría sitio”. El que fuera capitán del club alcarreño ha agradecido la colaboración de WIBO, aportando la ropa deportiva, y de Ortonipace.

Asimismo, la iniciativa cuenta con el apoyo de la Delegación de Guadalajara de la Asociación Española Contra el Cáncer, que recaudará fondos a través de urnas y una fila