Klara Holm firmó 13 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes en el 95-61 del Azulmarino Mallorca Palma al Ensino: primer triple-doble de la Liga Femenina Endesa desde 2025.

Klara Holm firmó el sábado un triple-doble en la Liga Femenina Endesa: 13 puntos, 12 asistencias y 11 rebotes, con 34 de valoración, en el 95-61 del Azulmarino Mallorca Palma ante el Durán Maquinaria Ensino en Son Moix. Es el primero de la competición desde el que logró Aina Ayuso en enero de 2025.

La base sueca necesitó 29 minutos para completar la línea estadística en la novena jornada. Según la estadística oficial de la FEB, anotó con un 4 de 6 en tiros de campo, con 2 de 2 en triples y 3 de 3 en tiros libres, capturó 9 rebotes defensivos y 2 ofensivos y cometió 4 pérdidas. Con ella en pista, el Mallorca fue 31 puntos mejor que su rival.

Un Mallorca que repartió 34 asistencias

El partido quedó encarrilado en la primera mitad. El conjunto palmesano ganó el primer cuarto por 28-18 y se marchó al descanso con un 60-41 que ya no peligró. Tras un tercer periodo más igualado (16-13), el último cuarto (19-7) dejó la diferencia final en 34 puntos.

Holm no estuvo sola. Kayla Alexander sumó 15 puntos sin fallar ninguno de sus seis tiros de dos y terminó con 24 de valoración, Morgan Green también anotó 15 con un 5 de 6 en triples y Gnere Dembele añadió 13. El equipo cerró la noche con 34 asistencias y un 50% en triples (15 de 30). En el Ensino, que suma una victoria y ocho derrotas, la mejor fue Maimouna Haidara, con 16 puntos y 8 rebotes.

Con este triunfo, el Azulmarino Mallorca Palma suma ocho victorias y una derrota en la Liga Femenina Endesa. Su único tropiezo llegó en la quinta jornada, en casa ante el Hozono Global Jairis (67-69).

El primer triple-doble de la Liga Femenina desde Aina Ayuso

La actuación de Holm gana peso al mirar atrás, según el repaso de Gigantes del Basket. El triple-doble más reciente de la competición era el de Aina Ayuso, que el 31 de enero de 2025 firmó 15 puntos, 10 rebotes y 10 asistencias con el Hozono Global Jairis en la victoria ante el Spar Gran Canaria (78-92), en la jornada 19 de la temporada 2024-25.

Antes, Alba Prieto había logrado 11 puntos, 12 rebotes y 10 asistencias el 16 de febrero de 2023 con el Durán Maquinaria Ensino, precisamente el rival de este sábado, en el triunfo ante Tenerife (69-60). Para encontrar los anteriores hay que volver a 2016: Anna Gómez sumó 18 puntos, 10 rebotes y 13 asistencias con el Embutidos Pajariel Bembibre el 5 de marzo, y Taysha Pye, 10 puntos, 11 rebotes y 11 asistencias con el Spar Gran Canaria el 13 de febrero.

No es el único hito reciente de la competición, que en octubre de 2024 ya vio el récord inédito del Casademont Zaragoza en Gran Canaria.

El Mallorca, ante el Celta y el Zaragoza en una semana

El Azulmarino Mallorca Palma visitará al Celta Femxa Zorka en la décima jornada de la Liga Femenina Endesa el sábado 5 de diciembre, a las 16:30 horas, y el miércoles 9 recibirá al Casademont Zaragoza en Son Moix a las 19:30 horas.