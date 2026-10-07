LeBron James responde al rumor sobre Joel Embiid: “Dejen de mentir”

Nada más llegar a Philadelphia, ¿se habría encargado ya LeBron James de recordar las reglas a sus nuevos compañeros? Es lo que dio a entender Mike Breen durante el partido de pretemporada entre los Sixers y los Knicks.

El célebre comentarista relató una anécdota según la cual Joel Embiid habría llegado unos minutos tarde a un entrenamiento. LeBron James, que ya estaba en la pista, le habría hecho saber que no le había gustado.

LeBron James y los Sixers: la anécdota de Mike Breen que dio la vuelta a Philadelphia

“Alguien me contó antes del partido que los jugadores estaban listos para entrenar cuando Joel Embiid salió a la pista con un par de minutos de retraso y LeBron le hizo saber lo que pensaba”, explicó Mike Breen durante el encuentro.

La información circuló rápidamente por las redes sociales hasta llegar al principal interesado. En Instagram, LeBron James compartió una publicación que hacía referencia a esa supuesta reprimenda, acompañada de un emoji que simboliza una mentira.

“No llegó tarde, así que dejen de mentir“, escribió el cuádruple campeón de la NBA para defender a su nuevo compañero.

"🧢! He ain’t been late so stop the lies" LeBron James shot down Knicks play-by-play man Mike Breen’s claim that he called Joel Embiid out for being late to a Sixers practice 👀 https://t.co/dkw0ZZpkhE — ClutchPoints (@ClutchPoints) October 7, 2026

No se ha aportado ningún otro detalle sobre este episodio, pero la respuesta de LeBron James deja poco margen a la interpretación. Esta anécdota ilustra, en cualquier caso, la atención que rodea los primeros pasos de LeBron James en Philadelphia.

Joel Embiid y LeBron James: de Team USA en París a los Sixers

LeBron James y Joel Embiid ya se conocen por haber jugado juntos con Team USA en los Juegos Olímpicos de París 2024, y en la víspera del “media day”, el cuádruple MVP explicó extensamente que estaba en Philly para ayudar al camerunés a ganar el título. Y haciéndolo a su manera…

“Espero poder ser la última pieza que le permita dar ese paso y ver el proceso de un título de otra manera, día a día. Él sabe obviamente lo que hay que hacer, pero quizá yo pueda aportarle otro punto de vista.“