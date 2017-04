Aquí nuestro once recomendado para la jornada 28, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: SERGIO LLULL, LUKA DONCIC Y SHANE LARKIN

Sergio Llull (Real Madrid)-Cupo: 1.421.853. Rival: Baskonia. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 5

1.421.853. Rival: Baskonia. Motivos: Indiscutible. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 997.360. Rival: Baskonia. Motivos: Segundo mejor base cupo. Primera vuelta: 6

997.360. Rival: Baskonia. Motivos: Segundo mejor base cupo. Shane Larkin (Baskonia)-Extracomunitario: 1.265.833. Rival: Real Madrid. Motivos: Segundo mejor base SM. Primera vuelta: 18

Suplente: Mickey McConnell (Rio Natura Monbus Obradoiro): 1.018.818. Rival: Unicaja Málaga

Mantenemos a nuestros titulares pero con más dudas que nunca. Si Doncic no fuera cupo y que los aleros con banderita habituales no tienen buenos partidos, se iría directo a jugadores sorpresa. McConnell sería el titular en este caso y el Facu o McCalebb el suplente. Wonder Boy no está en su mejor momento en cuanto a minutos y anotación, pero también sabemos que en un partido importante como este, puede dar uno de esos picos a los que nos tiene acostumbrados.

También dudamos entre un Larkin discreto en las últimas jornadas y un McConnell que se está saliendo. El Obradoiro juega contra un Unicaja, que estará de celebración y extenuado por la dureza de la final, pero seguro que eso no afecta al brillante mvp, Alberto Díaz, que con su seriedad no entiende ni de celebraciones ni de cansancio y es uno de los mejores defensores de la liga.

Hemos sacado al Facu de aquí por su -1 pero no tiene mal partido contra Estudiantes y puede salir muy bien.

ESCOLTAS Y ALEROS: ÁLEX MUMBRÚ, EIMANTAS BENDZIUS, EDWIN JACKSON Y ADAM HANGA

Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.081.500. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor alero cupo. Primera vuelta: 23

1.081.500. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Mejor alero cupo. Eimantas Bendzius ( Rio Natura Monbus Obradoiro ): 724.080. Rival: Unicaja de Malaga. Motivos: Más de 30 minutos por partido y regularidad sus últimos 9 partidos. Primera vuelta: 1

724.080. Rival: Unicaja de Malaga. Motivos: Más de 30 minutos por partido y regularidad sus últimos 9 partidos. Edwin Jackson (Movistar Estudiantes): 1.697.231. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 15

1.697.231. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Indiscutible. Adam Hanga (Baskonia): 1.054.870. Rival: Real Madrid. Motivos: Partido importante. Primera vuelta: 21.6

Suplente: DeAndre Kane (Real Betis Energía Plus): 864.033. Rival: RETAbet Bilbao Basket

Más dudas aún tenemos en los aleros. Solo nuestro indiscutible Jackson alcanza los 20 de media en los últimos tres partidos y el siguiente se queda en 16. Además de Edwin, Mumbrú es fijo porque es el único de los aleros habituales que tiene buen partido. Vidal contra Herbalife y Tomàs contra Valencia no nos ofrecen confianza. Por el lado de los taronja si tienen buen partido pero no tenemos claro por quien apostar como siempre y no sabemos su estado anímico. Si queremos no gastar cupos en otras posiciones (por ejemplo sacando a Doncic de nuestro 11) podríamos apostar por Saneme o por Sastre, al que metemos en low cost y que ha estado a buen nivel en la final.

Por ese motivo hacemos dos apuestas diferentes para llenar los huecos: Un regular Bendzius que juega en casa y que está siendo muy fiable y un Hanga, que no está en su mejor momento pero que juega con el Madrid con la motivación que ello conlleva. Nos gusta Kane, por sus 18 de la jornada pasada y su buen partido,pero lo hemos dejado fuera por extracomunitario, ya que aunque no gastamos la otra plaza en nuestro once titular, si metemos varios entre suplentes y sorpresas. Así dejamos opciones abiertas para meter a otros. Pero tranquilamente puede entrar por el lituano o el húngaro.

PIVOTS: GIORGI SHERMADINI, ANTE TOMIC, PABLO AGUILAR Y BOJAN DUBLJEVIC

Giorgi Shermadini (Morabanc Andorra): 1.653.120. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Indiscutible. Primera vuelta: 15

1.653.120. Rival: Iberostar Tenerife. Motivos: Indiscutible. Ante Tomic (F.C. Barcelona Lassa): 1.615.600.Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Tercer mejor jugador SM y partido asequible. Primera vuelta: 30

1.615.600.Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Tercer mejor jugador SM y partido asequible. Pablo Aguilar (Herbalife Gran Canaria): 880.174. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y rival asequible. Primera vuelta: 21.6

880.174. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos y rival asequible. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.230.600. Rival: ICL Manresa. Motivos: Mejor jugador SM últimos tres partidos. Primera vuelta: 18

Suplente: Tornike Shengelia (Baskonia): 1.016.556 .Rival: Real Madrid

En los interiores también tenemos muchas dudas pero por lo contrario a los aleros: hasta 7 pívots superan los 22 de media en los últimos tres partidos y hay muchos más que también tienen buena pinta. De hecho podríamos haber dejado a los cuatro de la jornada pasada. Whittington y Shengelia nos siguen gustando para esta jornada. Metemos a Dubljevic por Shayne porque el montenegrino es el mejor jugador de los últimos tres partidos y juega contra Manresa. Y a Aguilar por Shengelia por rival que sufre de alapívots y también porque Toko no han jugado en Euroliga por gripe y no sabemos como estará para el domingo. Lo dejamos como suplente a la espera de las noticias que tengamos sobre su estado físico. Si no nuestro suplente sería el pívot del Obra.

Pero hay bastantes opciones. También pensamos en Burjanadze, pero a pesar de su gran nivel, jugar contra la gran defensa de interiores de Iberostar nos ha hecho quitarlo de nuestros recomendados. Lo de Felipe fue absolutamente espectacular, pero un jugador veterano como él y con tanta calidad y cantidad en sus compañeros en el juego interior, no parece probable que se repita. A Ayón si que lo hemos valorado muy seriamente e irá a sorpresas. Tillie podría ser otra opción si no juega Shengelia. Y el duelo de pívots en el Betis-Bilbao también puede ser interesante. Incluso Oriola podría ser una opción interesante: partido contra Manresa y posibles menos minutos de Dubljevic.

PRESUPUESTO: 13.622.221

SUPLENTES LOW COST:BO MCCALEBB, JOAN SASTRE Y SHAYNE WHITTINGTON

Bo McCalebb (Herbalife Gran Canaria): 858.846

Joan Sastre ( Valencia Basket ): 615.333

Shayne Whittington (Rio Natura Monbus Obradoiro): 968.917

Cualquiera de nuestros tres recomendados low cost podrían estar en el 11 o como suplentes. El único motivo de que estén aquí es que hemos apostado por otros y coincide en este caso que son más baratos que los titulares. Nos gustan los tres como opciones serias para esta jornada.

JUGADORES SORPRESA: FACUNDO CAMPAZZO, TRENT LOCKETT Y GUSTAVO AYÓN

Aunque parezca un poco contradictorio, en los jugadores sorpresa hemos ido a lo seguro. Tendríamos otras opciones mucho más arriesgadas: Kyle Fogg, Vitor Benite y Victor Arteaga o Pierre Oriola.

El Facu va a sorpresa por cierta irregularidad y venir de un -1, pero es obvio que puede salirse contra Estudiantes. Nuestra apuesta sorpresa de verdad sería Kyle Fogg. Nedovic ha acabado bastante tocado la final de la Eurocup y podría no jugar o tener menos minutos. Fogg por contra no ha sido pieza importante en dicha final pero todos sabemos de las condiciones que tiene para valorar si Plaza de da más minutos y responsabilidad.

Trent Lockett también parece una opción obvia. Fue el mejor aleros durante unas jornadas y el que su defensor sea un Mumbrú que tendrá que guardar fuerzas para la ofensiva, lo favorecen. Nuestra apuesta de mayor riesgo sería Vitor Benite, que viene de hacer un buen partido en un Murcia al alza.

Ayón sigue aquí por su irregular temporada, pero contra la floja defensa de cincos de Baskonia y su buen partido anterior, tampoco parece muy arriesgado. Sorpresa sería apostar por Pierre Oriola o, sobre todo, Victor Arteaga. Valencia llegará agotado física y anímicamente de la final perdida y ahí un jugador todo corazón como Pierre podría ser importante y eso podría traducirse en una buena valoración contra un rival asequible. La lesión de Balvin provocará que un Arteaga que ya hizo alguna valoración interesante tenga más minutos. Además Savane también está tocado y no sabemos si Alec Brown estará para debutar, y el juego interior de Murcia no asusta.

LESIONES DE ÚLTIMA HORA

Esta semana hemos vuelto a tener lesiones importantes y movimientos. Balvin no jugará más en lo que queda de temporada y Estudiantes ha fichado al exobradoirista Alec Brown para sustituirlo. Estaremos atentos a su papel.

También Marcos Knight ha llegado a Zaragoza con unas estadísticas muy interesantes de la Bundesliga, donde era el tercer jugador más valorado, por lo que estamos deseando verlo en sus primeros partidos.

Y estaremos especialmente atentos a las noticias que nos llegue sobre el estado físico de Shengelia.