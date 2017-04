El Madrid le quita la victoria de las manos a Baskonia en un último minuto vibrante (86-82)

Sito Alonso: "Primero de todo decir que llevamos dos partidos seguidos contra Real Madrid de una gran importancia. Hemos tenido los dos partidos casi ganados, y los hemos perdido. Los rebotes ofensivos no nos han permitido defender bien y le ha dado mucha moral. Por otro lado, hemos "regalado" demasiados balones. No tirar contra el Madrid tantas veces y conceder tantos rebotes. La última falta ha sido decisiva, porque la opción posterior de Hanga era buena. Empiezo a estar un poco cansado del "casi" (casi somos cuartos, casi ganamos al Real Madrid) y no permitir que estos partidos se escapen cuando lo has tenido todo para ganarlo.

Mentalmente tenemos que ser más duros y consecuentes de las cosas que estamos jugando. Queremos ganar la ACB y llegar a la Final Four (Euroliga), pero estos errores no podemos cometerlos. Estos dos partidos son un ejemplo de que hay cosas que evitar y no podemos reincidir en ellas, sobre todo cuando llegamos a un final de partido casi controlado.

Hemos ganado de 3 a falta de 40 segundos y hemos perdido de cuatro. Hay que rematar porque, si no, otros equipos pueden pensar que nos pueden ganar. Tenemos que ser más duros en los partidos importantes en casa y cuando tengamos opciones como visitantes, hemos ofrecido la posibilidad de llevarnos la victoria."

Pablo Laso: "No es para estar orgullosos, sobre todo en dos aspectos: El inicio del partido, que hemos conseguido igualar, pero hemos cometido demasiados los errores en el tiro. Entre comillas, es lo que menos me preocupa, porque hemos logrado tiros solos. Nos ha faltado cierto órden en el juego que hacen que no esté contento por el partido que hemos hecho. Sí lo estoy por la victoria que hemos sacado ante un equipo muy completo."

"Me quedo con los momentos en los que, por carácter y orgullo, hemos sacado el partido. Hemos sabido jugar las mejores opciones."