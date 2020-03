Cuando Vince Carter en el Slam Dunk Contest del 2.000, dejó a Todo el Mundo del Dear Basketball atónitos con su espectacular mate, declaró (parafraseando):

“Mi estrategia fue simple; solo quería captar la atención de todos desde el primer momento”.

Regularmente mi tiempo libre (el que me deja mi hija) lo dedico a dos pasiones:

1. Compartir sobre el Querido Baloncesto.

2. Dar clases a universitarios.

Y dentro de algunas de las asignaturas que imparto a muchos chavales se encuentra Teoría Económica. En éstas clases nunca pierdo la oportunidad de intentar traerles a los chavales anécdotas del mundillo del Querido Baloncesto que explican perfectamente nuestra economía diaria; nuestra economía mundial.

Hoy tal vez sea la primera vez que el método se invierte, pues hoy es la economía que nos servirá para mediante el Dear Basketball explicar:

¿Qué nos ha traído a este punto como humanidad?

¿Cómo hemos llegado a un nivel de pandemia?

He querido abrir con aquellas líneas de Vince Carter porque ya es un secreto a voces que el llamado Coronavirus (Covid-19) como que con su primera volcada por allá en Wuhan no nos atrajo la atención que requería. Es decir, no lo valoramos cada cual con un perfecto 10, y pareciera que no llegó (aquellos días de sus primeros brotes) ni siquiera al roce de los 50 puntos que alcanzó Air Canada con aquel bestial y –jamás nunca visto o vivido- mate.

-Tal cual como el Covid-19.-

Bueno tal vez ya más de uno, lamentablemente, nos sintamos como lo describió Charles Smith sobre la bandeja a boca de jarro que falló Patrick Ewing en aquel game 7, de la serie ante los Pacers de Indiana (94-95):

“Ese tiró lamentablemente cambió el destino de nuestras carreras”.

-Y es que luego de visto lo visto y vivido lo vivido con el Covid-19; nada será igual.-

Hoy 24 de Marzo de 2.020, y a casi dos meses de todos habernos sentido en desconsuelo por la partida de Kobe Bryant, y donde sentimos que comenzábamos el año de la peor manera, ahora nos reúne otra calamidad; y en este caso a escala mundial.

Pero intentaré usar la estrategia de Vince en mis líneas y me esforzaré en captar vuestra atención desde la primera página. Pues si desde aquellos días de Wuhan no prestamos la atención que ameritaba; hoy os traigo un dato crucial…

Fijaos que en la Crisis Financiera del 2008, el epicentro de aquella debacle en los Mercados fue –básicamente- un tema de Hipotecas impagables.

Las Subprime.

Es decir, fue un tema inmobiliario. Personas en muchas partes de Los Estados Unidos y luego de Europa suicidándose por perder sus viviendas, por no encontrar una solución económica o un buen acuerdo de pago o de refinanciamiento de la deuda con el indolente Sistema Financiero Mundial.

12 años más tarde el mismo mundo ( o “Dios”), nuevamente nos traen el contexto de una crisis humana, de salud y con profundo reinicio social al parecer; que se ve reflejado nuevamente en el acabose de los Mercados Financieros. Y casualmente, luego de olvidarnos aquel tema de viviendas del 2008, el hashtag elegido por defecto es…

#quedateencasa

Pero os diré algo. Lo principal para cumplir con el #quedateencasa es primero (valga)…

TENER UNA CASA.

Pues quien diseñó tal hashtag no consideró que desde la última crisis 2008; aún ese tema de vivienda lo tenemos como asignatura pendiente. Y el tema de las personas sin un techo o sin hogar en el mundo ha cambia pero…

Para empeorar.

-O vosotros creen que todos en el mundo pueden hacer como los gemelos Morris allá en los Angeles. Que una vez firmado con Lakers y Clippers ya cada cual goza de su propio espacio.-

Ello sin contar que con el responsable confinamiento #quedateencasa (y el cual cumplo al pie de letra) se requiere que todos dispongamos de unas provisiones saludables y garantizadas. Por lo cual os invito a sólo simplemente ir a revisar los niveles de hambruna que reflejan desde la ONU.

A lo dicho se les une el tema de cuántas personas en el mundo NO disponen del vital líquido. El agua. Muy necesario hoy para combatir el brote y quedarnos en casa.

Y por último, pero no menos importante en estos tiempos. Os menciono el libre y garantizado acceso internet; el cual aún se niegan a declarar como un bien de primera necesidad. Pero espero y tengo fe que dentro de los pocos positivos de esta pandemia tal vez cambien esa perspectiva en el mundo.

Es decir. Desde todas aquella pestes conocidas en la historia y pasando por la Crisis Financiera de 2.008, jamás decidimos hacer una pausa y mirar cómo comenzar a resolver tantos temas pendientes como raza humana. Y pensábamos que el Mundo (o “Dios”) nunca nos lo reclamarían.

¿Pero cómo llegamos a esto?

Donovan Mitchell quien fue unos de los primeros casos positivos (dentro del mundo que nos reúne en esta querida y apreciada web, Solobasket.com) por Coronavirus. Sin saber, nos dejó unas declaraciones las cuales me han parecido épicas y, explican perfectamente cómo fue que la vida nos trajo hasta este punto:

«No tengo síntomas, lo cual es curioso. Cuando la gente me pregunta, le digo: ‘Si mañana tuviéramos que empezar una serie de siete partidos, ya me estaría atando las zapatillas’. Estoy agradecido por poder decir que estoy bien. Estoy asintomático. Podría andar por la calle si no fuera de conocimiento público que estoy enfermo y nadie lo sabría. Ésa es la parte más peligrosa de este virus: estás bien, te sientes bien y no sabes que lo tienes»

Rescatemos…

“No tengo síntomas. Estoy asintomático. Podría andar por la calle y nadie lo sabría. Ésa es la parte más peligrosa de este virus: estás bien, te sientes bien y no sabes que lo tienes”.

Os explico algo terrible, y tal vez hasta más terrible que el virus de hoy; porque lo venimos padeciendo mucho antes de esta pandemia…

TODOS fuimos asintomático y andábamos por la calle como si nada pasara en el mundo. Y esto (repito) tal vez sea un virus más terrible que el propio Covid-19. Todos los días nos sentimos bien con el mundo como marcha y no sabemos (o preferimos ignorar) lo que tenemos como resultado (y lo que sucede).

Y ese virus es LA INDOLENCIA.

Y rescato un último breve de las líneas de Donovan:

Hoy pareciera que ni siquiera es una serie a 7 juegos (como indica Mitchell). Pues parece que es el maldito game 7, y en el último cuarto. Y lo peor es que nuestros “líderes mundiales” apenas se enteraron de ello; y aún ni siquiera atan sus zapas.

Por ello en estos tiempos ahora nos ha dado a todos por la reflexión. Tardía, pero reflexión al fin (y es un primer avance). Y debemos aplaudir ese crucial primer paso. Ya que así como veníamos - como nos muestran miles de videos emotivos en YouTube-…

Estábamos -y seguimos -estrangulando al mundo.

-Espero que sea un primer paso tan rápido y efectivo como el de Adrian Dantley.-

Para muestra os digo que el Silo del Mundo. Es decir, La Bóveda del Fin del Mundo, donde se guardan todas las semillas que podemos almacenar para protegernos de alguna catástrofe, como la que padecemos hoy; fue colocada por estrategia en una región altamente gélida para mayor conservación (enterrada a 120 metros de profundidad en el interior de un montaña helada en una remota isla del Archipiélago Noruego de Svalbard).

Y no es geografía o cultura general. Pues lo menciono porque…

La entrada de esta bóveda se inundó por culpa del Calentamiento Global.

¿Qué hacen en la liga cuando en una arena desde el techo comienza a gotear y a mojar la duela?

… Suspenden y nos aseguramos de resolver el problema inmediatamente…

Creo que No necesitamos mayor ejemplo. Ni tampoco traer a Greta Thunberg para graficarlo.

Como aquellas volcadas de Vince Carter en el 2.000… Si eso no nos capta la atención con un brutal 50 points; no sé qué lo hará.

¿Captamos su atención?...

Como siempre os digo:

¡Soy fiel creyente que con el Dear Basketball podemos explicar cualquier situación de vida!

Y quien crea que nuestro hoy es sólo un resultado de algún infortunio en algún mercado de Wuhan; Sigue engañado.

Esto es una pandemia que hemos ido fraguando por décadas. Pues todo ante de la Industrialización tal vez sea perdonable. Pero NO a nosotros, porque a diferencia de aquellos comienzos del mundo a vapor. Nosotros contamos con bastantes estudios e informes. Por lo que no podemos venir a decir ahora “que lo desconocíamos”.

Es que el devenir de nuestra sociedad y economía nos ha llevado a estas instancias.

Y en la liga no ha sido muy diferente. Con muchos cabos sueltos en el tema racial. Las condiciones laborales; “Dueños” vs. Players; La clase trabajadora (en la duela) vs. Los contratos de la Realeza de la Liga; Marcas vs Players (recuerdan el caso Kawhi Leonard); Players vs. Equipos (otra vez Kawhi).

Y los agentes que fácilmente ocuparían los roles de cualquier corredor de Wall Street.

-Y nuevamente Kawhi con su tío.-

Aparte de los “líderes” nefastos como Donald Sterling.

E incluso una “pequeña” versión del mismo Trump donde se protege (y lo protegen) por su poder financiero…

James Dolan.

Y falta que aún nos alcance el daño que hemos causado al juego quitándole protagonismo al Hombre Grande en pro de más puntos en televisión nacional. Así como también muchos otros etc.

-Poco a poco también estrangulamos a la liga.-

Pero veamos algunas causas y parte de la punta del iceberg. Porque si se fijan, en las analogías, pues como que ya nos confundimos. Y no sabemos en qué punto hablamos de la liga o de nuestra propia humanidad.

Encontraremos un símil (de muchas y miles de posibles causas) y un buen ejemplo en uno de los nombres y actores del mundillo NBA:

Daryl Morey.

Por allá en Octubre 2.019, este sujeto quien es unos de los “gurú” en la Analítica de los Rockets de Houston y del Querido Baloncesto. Y del cual se le valoran cualquier forma de expresión; y casi que se acata a la medida cada uno de sus consejos, tuiteo:

“Lucha por la libertad, apoya a Hong Kong”.

Para explicar nuestro contexto pandémico-culpable no entraremos en el valor intrínseco de lo que pretendía Morey. Pero sí en sus consecuencias financieras, que luego se transformaron en consecuencias políticas y sociales lamentablemente. Y como vemos hasta humanas si lo maximizamos como norma de los pueblos.

Ya todos aquí están vastos de aquellas reacciones de tíos como Yao Ming haciendo un veto a los de Houston; luego James Harden y los mismos Rockets distanciándose inmediatamente de aquel tuit de Daryl. Y por último llegando a dos figuras esenciales de la NBA.

Adam Silver y Lebron James.

En las clases de economía siempre les hablo a mis estudiantes que se olviden de la súper población de China y de la India. Y que se concentren en lo que yo llamo los Cyber Países. Qué será (o ya es) el negocio redondo dentro de poco. Pues por algo ya Facebook (que incluye a Instagram y WhatsApp) pronto (porque lo hará a pesar de Trump) emitirán su Criptomoneda La Libra. Y si sumamos los usuarios activos de estas redes sociales (y la tendencia al alza de nuevos seguidores) pronto ya doblarán en población a los dos gigantes de Asia. Y es allí donde os digo a los chavales que hay que mirar. En ese mercado en tiempo real y a un simple click (o like).

-Claro. Luego de sortear toda la contribución de la corporación Facebook a las Fakes News.-

Digo ello porque si vosotros no se han dado cuenta la NBA bien pudiese decirse que es un país dentro de otro (pero no tipo El Vaticano). Bien en América dicen que la NFL y MLB son ligas más populares para ellos. Pero si miran con cuidado, fuera de sus fronteras, la liga de mayor globalización es la NBA.

Y en ese pequeño país que ya posee casi que su propio PIB (hay vastos reportaje que sólo Michael Jordan supera el PIB de muchos países) en crecimiento constante el presidente sería Adam Silver. Y la monarquía y realeza de la liga estaría ejercida por Lebron (The King -no en vano-) actualmente (viéndolo como un Principado).

Y es que sólo basta ver parte de las declaraciones de Silver sobre el tuit de Morey:

“No hay duda del impacto económico que tendrá este asunto…”.

Luego de allí rodó mucha pólvora que ya todos conocemos y recordamos, hasta aquellas acusaciones de que la liga y los Rockets presionaron a Morey. Luego “le dieron” un espaldarazo pues desde China pedían su cabeza, así como muchos otros etc. Pero la realidad es que Daryl se retractó con un:

"No tenía la intención de que mi tuit causara ninguna ofensa a los fans de los Rockets y amigos míos en China".

Os pregunto algo:

Si fuera hecho tales declaraciones Morey sobre una causa en contra del país origen de…

Samuel Dalembert (Haití).

¿Hubiese existido esa cobertura mediática?

O,

¿Hubiese existido ese tuit de disculpa de Daryl Morey?

-Como siempre… Es retórica la pregunta. –

-No sé por qué, me vienen a la memoria las declaraciones de Jalen Rose sobre lo mucho más fácil que es para los extranjeros en la NBA hacer el Hall Of Fame.

Siempre hablamos de la inducción de Tracy McGrady (por allí os dejé un post de ello). Pero qué hay con la de Yao como bien dijo Rose.-

Aunque aprovechando aquel contexto de Morey, y sus consejos, es curioso que siendo un “gurú” del juego y quien se basa en numerologías y tendencias, luego completó su disculpa con:

"Simplemente estaba expresando un pensamiento, basado en una interpretación, de un evento complicado. Desde ese mensaje he tenido muchas oportunidades de escuchar y considerar otras perspectivas".

Seguiremos valorando los consejos de un tío que (al parecer) no evalúa todos los escenarios (por lo declarado en su disculpa). Y que “nos enseña” o que hace campaña por mostrar que es correcto eliminar al Hombre Grande del juego. O que es saludable ir a ver a Harden tirar 30 triples por noche.

–Ustedes me dirán-

Pero siguiendo… ¿Qué hay de Lebron?

Y cito a Lebron no por nada personal, sino porque al ser la cara más visible de la liga marcará la tendencia en la liga.

Cual lo hace cualquier rumor o declaración en Wall Street.

“No quiero entrar en una pelea de frases con Daryl Morey, pero creo que él no sabía lo suficiente sobre la situación actual (en Hong Kong) o estaba mal informado”.

“Muchas personas podrían haber sufrido daños no solo financieros, sino también físicos, emocionales y espirituales, así que tengamos cuidado con lo que twitteamos, lo que decimos y lo que hacemos. Sí, tenemos libertad de expresión, pero eso también puede causar cosas muy negativas “.

Tales palabras de Lebron me hacen recordar una película de Mel Gibson (Braveheart) donde al final - ya decapitado Mel (en el papel de William Wallace)- van los aristócratas que lo traicionaron (para quedarse buena parte de Escocia) a rendirle tributo a la corona Británica. Mientras unos de los británicos os dice a sus tropas algo como:

“Lávense el trasero pues éste será besado por un Rey”.

Bueno. Ya ustedes saben el contexto de aquello y cómo fue criticado James en las redes por tirar bajo los rieles a todos los chavales que luchaban en Hong Kong.

-Por unos dólares más-.

Aquel slogan de Lebron de:

“More Than An Athlete”.

China la borró con su poder económico.

¿O no fue lo mismo que pasó con el hijo del presidente de Brasil con un tuit que guindó éste vs China?

Pues China es para Brasil lo mismo que para la NBA… y para el resto del ¡Mundo!

Su principal socio.

-Así que aquella teoría de Stephon Marbury (un ídolo en Asia) de que el merece ser un Hall of Famer por su aporte al basketball universal (es decir China) no es tan descabellada. –

-Y aquellos que creemos que Derrick Rose (líder en ventas en China; casi la imagen de la NBA allá) será el primer MVP sin ser incluido en el HOF tal vez también estemos errado.-

Y así como sucede en el Principado de la NBA no está muy lejos el mundo visto lo visto con este Coronavirus.

Y es que de cada 5 barcos que surcan los mares con mercancía 3 son Chinos. Y uno más de esos 5 barcos, bien puede decir Made In Taiwán, Vietnam, Filipinas etc. Pero simplemente son mercancía China disfrazada para sortear los altos aranceles que imponen USA y la Unión Europea a sus productos con el lema de proteger lo hecho en casa.

-Algo que como vemos no han logrado.-

Es decir. Todos los encargados de negocio del nuestros países besarían el trasero al gigante asiático por un par de dólares más. No son sólo los Rockets, Silver, Lebron y toda la NBA. ..

Somos todos.

En unos años (y luego de esto) cada escuela de cada país enseñará sobre los factores de producción Chinos.

Sobre la eficiente línea de producción y distribución China. Sobre la economía China.

Y ojo que no es culpa de China. Pues puedo rescatar ahora mismo unas palabras de Doc. Rivers sobre sus Angeles Clippers vs Los Warriors de Steve Kerr.

“Nosotros hacemos lo mismo que ellos. Sólo que ellos lo hacen mejor”.

-Refiriéndose Rivers a imitar el Small Ball de los Warriors.-

¿Y cuántos no hemos intentado copiar al gigante asiático?

Fijaos que como os dije ya el deshielo está a un par de años (casi). Y cuál creen ustedes que es el mejor, óptimo, digital y más lujoso edificio construido en Groenlandia…

¡La Embajada China!

Pues una vez derretido todo el hielo. Florecerán miles de recursos naturales allí.

¿Pero es culpable China?

O

¿Son culpables nuestros inútiles gobiernos?

Por no tener ese espíritu de persistencia Chino. Pues una de las cosas (de muchas) que Trump acusa a la economía China es “ocultarse” durante años como una economía en desarrollo frente a la OMC.

-Y con ello (según Trump) esquivar miles de aranceles.

-Y en parte… Es verdad.-

Y es que esta pandemia no solo ha revelado quiénes de verdad nos decían la verdad (valga). Y quiénes NO. Pues “muchos” conocíamos el orden de la NBA, pero como que nos engañaron con el orden del mundo.

Países del Primer Mundo se han comportado como si fueran del Tercer Mundo (y viceversa). Mostrando un Sistema de Salud y de Prevención con grandes carencias; privatizado o lo que sea.

-Pero muy deficientes.-

Es decir la Fakes News y estrategias de manipular la información no sólo son cosas de Bryan Colangelo, Kevin Durant y los miles de etc., que faltan por descubrir. Pues esa es otra pandemia de la liga y del planeta aparentemente.

Esta pandemia del Covid-19 nos ha revelado que no aprendimos nada de aquella peste de 1.918. Que por cierto, así como Rudy Gobert fue alto protagonista en la NBA con el Coronavirus; también lo fue Francia aquellos días de la Gripe Española.

-Por acá mismo en el post de Bad-Stars pueden ver un recorrido sobre aquella gripa. –

Ahora con el caso Gobert. Y viendo cómo mucho os cayeron encima (“por desconocimiento” de Rudy). Os pregunto. Qué hay de David Stern y la liga que permitió a Magic Johnson (portador del VIH) jugar en aquel All-Star (que es una delicia). Y peor aún luego permitieron a Magic regresar a la liga. Y todo con el mismo factor común…

Desconocimiento.

Pero…

Ignorantia juris non excusat o ignorantia legis neminem excusat.

Y cuidado con ello, porque ante tantos estados de alarmas, emergencias y excepción decretados por gobiernos. Ya hay por allí algunos que bien se comportan como la Gestapo si no llevas una tapa-boca o mascarilla.

-¿Cuáles gobiernos estarán encantados de devolvernos todas nuestras garantías una vez resuelto todo?-

Y siguiendo con el tema de Magic y su promiscuidad (el mismo lo declaró). He visto hasta leyendas de la NBA y actuales estrellas llamando al #quedateencasa (lo cual está muy bien), instando a lavarse las manos e incluso al uso del tapa-boca. Y estos son tíos que superan hasta 7, u 8, hijos con distintas mujeres. Tíos que se han paseado por las redes con cuanta chica os ha parecido en frente.

Es decir, personas (players) que tal vez (por su promiscuidad según ellos mismos y las redes) nunca han usado un preservativo (que fue la herencia de la campaña de Magic) andan ahora por las calles cuidándose con un tapa-bocas.

¿Captan? Esa doble moral también nos trajo acá.

Y lo que me lleva a mencionar una vez más que estamos en el mes de la Mujer. Ya por acá dejamos gran conciencia de ello en el Post de la Season 61-62 y algunos números de escándalos en el otro gigante Asiático. La india.

Lamentablemente años tras años nuestras mujeres siguen gastando su suela el Día de la Mujer y “seguimos” indolentes. Porque los Feminicidios van de aumentos.

Ya éstos se cuentan por minutos.

Y en la liga no es muy diferente. Os recuerdo nuevamente el caso de Acoso Sexual en Los Dallas Mavericks donde Mark Cuban lo resolvió al estilo de la Reserva Federal; emitiendo un gran cheque con su “Dinero Fiat”.

Y Dirk Nowitzki casi que al estilo de todos nosotros de ignorar los hechos -y que detalla Donovan Mitchell en sus declaraciones sobre el Coronavirus- lo resolvió con un.

“No lo sabía”.

En más de 20 años allí; Dirk según nunca vio nada fuera de lugar.

Y así estamos todos con esta pandemia. Durante años decidimos mirar a otro lugar y fingir demencia como el #41 de Dallas.

Pero aun así (y con estos “ejemplos”) ahora mismo nos atrevemos a preguntamos dónde Diablos está Dios.

Fíjense que hemos aprendido pero tan poco. Que “seguimos” eligiendo y calándonos Presidentes y Primeros Ministros inútiles, que no accionan hasta ver y copiar el modelo propuesto por otros.

Vimos cómo hasta en esto tenemos que copiar el modelo Chino para detener la pandemia.

-Que fue duramente criticado. Pero que luego todos siguieron.-

-Doble moral de nuevo.-

Es decir. Si el método es efectivo Go ahead. Al diablo las garantías que entre la Gestapo.

Y no es culpa de estos nefastos “líderes”. Es culpa de nosotros. Porque NO tenemos memoria. Y tal cual como en la NBA elige o nombran a Kyrie Irving como Vicepresidente de The National Basketball Players Association. Tal cual sucede con nuestros países.

Por lo que la fórmula aplicada a Sterling no tiene efecto con Dolan.

¿Será porque es New York (el mayor mercado)?

¿No son altamente conocidas las pocas habilidades de Irving con las relaciones interpersonales, declaraciones, IQ social y su comprobado (en Cleveland/Boston y Brooklyn) escaso don (casi inexistente) de liderazgo?

Y entonces.

¿De quién es la culpa?

-Nuevamente retórica la pregunta.-

Miren vamos en picada y cayendo en aguas más profundas como sociedad. Bien una vez copiado y re-copiado por nuestros “líderes” el modelo Chino para contener el Covid-19. Escuchamos a estos sujetos en la T.V., hablar de Cierre de Fronteras, Cierre de Aeropuertos y etc. Pero ha llegado la hora de hablar en frío.

Una vacuna no se vislumbra a la vuelta de la esquina. Es decir, en algún momento nos cansaremos del #quedateencasa. Así os lo pida Messi, Cristiano, MJ23, Lebron. Pues imposible durar los 6 meses (siendo optimista) –y hasta más- mínimos (en que esperan tener una vacuna) y así tener opciones de transitar nosotros de nuevo.

-Ya por allí hay X cantidad de patologías psicológicas, habilidades motoras, sociales y humanas que según desarrollaremos (pues somos espíritu libre) si no salimos de casa; y alguna de esas dolencias ya hay especialistas que dicen que son hasta peores que el propio Covid-19.-

Pero así como en la NBA pocas franquicias pueden superar el cierre o cancelación de la Season. Pocos países también pueden superar al menos tres meses con todos esos cierres.

E incluso la misma liga dudo que pueda. Pues en pleno brote del Covid-19 no se detuvo con la realización del All Star Game (aseguró primero su flujo de caja). Pues imposible (financieramente) posponer probar (tal vez el próximo año) el nuevo modelo de competición.

-Que también os describimos los posibles cambios del All Stars por esta web en el post Bad-Stars.-

-Fuimos pioneros. No en vano esta web lleva sobre los 20 años a la vanguardia.-

Y por ejemplos así (del tema financiero siempre primero) ya lamentablemente, durante la gestión de estas líneas, Los Estados Unidos se vislumbran, dentro de poco, como el país con más contagios.

-Y ojo que lo mismo pasó en Brasil con el Carnaval de Río. O en España con el clásico entre Real Madrid vs El Barcelona.-

-Y repito… En pleno brote del coronavirus.-

Pero tal vez allí comienza nuestro redimir como humanidad. Pues tal vez alguna deidad nos evalúa en nuestro comportamiento y aprendizaje de esta pandemia. Y Dios quiera que Rusia y China (que son los que aparentemente están a la vanguardia hoy) se comporten a la altura también con los americanos.

Lo necesitamos como humanidad.

Y es que somos todos. Todos quisimos, o queremos un pedazo del pastel. Todos queremos amor pero no las cicatrices que algunas veces nos deja. Y todos seguimos sin aprender a priori en estas escasas semanas.

Fijaos en Greg Popovich (que así como el Comité Olímpico con todas las olimpiadas) tal vez sea quienes más pujaban por que los USA Team permanezcan entrenando. Pues el buen Pop como que quiere lavar su imagen. Ya que una vez haberse quedado sin Parker/Manu/Kawhi y Duncan (todos futuros Hall Of Fame) como que ya no resulta ser tan buen coach.

¿Cómo les fue a SA Spurs la Temporada pasada y cómo iban antes del parón?

-El que difiera vaya y compare la selección de Argentina Hombre por Hombre y Nombre por Nombre vs el USA Team con el que fracasó Pop. –

¿Quién de verdad puede pensar en estos tiempos en Olimpiadas?

Pero siguiendo con el orden del mundo.

Aquí os traigo un término olvidado por muchas naciones e incluso satanizado sólo porque algunos malévolos protagonistas de la historia lo usaron como bandera.

Autarquía.

(Sistema económico en el que un estado se abastece con sus propios recursos, evitando en lo posible las importaciones).

Pero si leemos el concepto no nos dice nada que HOY no desearíamos haber practicado en nuestras regiones las últimas dos décadas (claro en plena democracia).

En estas últimas semanas pareciera que sólo tres países del mundo pudiesen durar más de un trimestre sin levantar sus fronteras y viviendo sólo de su propia producción, de su propio sustento:

1) China.

2) China.

3) Rusia (o China también).

No he ido a revisar si es verdaderamente así. Sólo me guio por lo entendido a estas alturas de mi vida y por corroborar estas últimas semanas quién, o quiénes, verdaderamente encabezan (o descabezan) el orden del mundo.

Pero suponiendo que todas las franquicias NBA puedan aguantar un verdadero parón de actividades. Es decir, supongamos unos seis meses (en que repito. Es que tendrán “posiblemente” una vacuna ).

¿Qué hay con los mercados?

¿Qué hay con los patrocinadores?

Así como todos salieron a criticar el modelo propuesto por China y Rusia (países que ahora están ayudando a otras naciones) para contener la propagación del virus (con medidas “muy extremas”). También os aseguro que saldrán a imitarlos todos los demás en el mundo en lo que está por llegar.

-Es que hasta el mismo Adam Silver ha dicho algo como:

“Hay que valorar hasta las medidas más ortodoxas para el replanteamiento de la Season”.-

¿Quién de verdad cree que estos dos países (China-Rusia) más USA se permitirían tal escenario de parón financiero?

Créanme que cuando diseccionas el PIB de cada ciudad (en USA) y miras cómo las franquicias colaboran al ciclo económico de cada región. Los números, ecuaciones y cantidades se hacen muy apetecibles.

Es que fíjense que hasta la OMS sólo declaró la pandemia dos días después de que Wall Street tuvo su peor día aquel 9 de marzo. Y os recuerdo que el decreto de pandemia exonera a las Aseguradoras del mundo a responder por la patología.

-Para muestra os digo que un americano gasta alrededor de apenas 4Mil $ al año en consumo de su póliza vs. los casi 18Mil $ que termina pagando en las primas. –

-Saquen sus cuentas de la OMS.-

Es decir. El negocio y el #quedateencasa en algún momento será vetado aun con el virus en las zapas. Y sí no lo creen os digo que luego de la NBA sacar sus cuentas de abonados, jersey, derechos y demás. Más los players que como vemos ya sólo comienzan a pensar en sus cheques. Luego tocará el turno al negocio del mercado negro “alrededor” de la NBA. Es decir…

Las Grandes Casas de Apuestas (Las Bet que ya están por todas partes. No solo en las Vegas).

Comenzarán con su presión en los mercados. Y esa presión es la misma que sentirán nuestros gobernantes cuando ya todos los conflictos bélicos del mundo se comiencen a quedar sin municiones y armamentos.

-O acaso el Crimen Organizado, con tantas calles vacías, sin testigos y sin videos caseros también cumple el #quedateencasa.-

Pues casualmente USA-Rusia y China están dentro del ranking de los mayores exportadores de armas.

Y casualmente también -y muy sospechosamente- apenas antes de ayer 23/03/2.020, fue que vi al funcionario de la ONU instando a deponer “momentáneamente” las armas en todo conflicto bélico.

-Ahora como que todo me es raro y reflexivo.-

-Este tío nunca había salido a hacer esto. Y es algo como el himno. Qué debería hacer a cada hora durante todos los días del año.-

Como siempre digo: No soy mucho de colocar fotos y videos en los post (ya sólo la escritura me lleva de locos -y me basta como atención-). Pero si pueden vayan y busquen en google el Mapa de todos los conflictos en armas del mundo y verán que no es muy diferente al Mapa de la expansión del Coronavirus en el planeta.

-Ese cristiano de la ONU lo pasaron solo por 3 o 5 segundos. Luego de allí no lo he vuelto a ver en ningún medio. Las supuestas ayudas financieras y la caída de Wall Street no lo permiten. Es que ni siquiera he escuchado algún nombre de algún fallecido en T.V. (Muy lamentable).-

Hasta ahora -de este lado del mundo- solo he escuchado el nombre de Li Wenliang. Aquel buen Doctor que informó sobre el virus.

Pero no se si soy yo que como profesor de economía y gerente de casualmente una sucursal financiera (sí contrasta con mis líneas; lo sé) estoy predeterminado, luego de más de 20 años en el Sistema Financiero, a sólo escuchar las cifras de los mercados.

Pero ojo que he acatado el #quedateencasa rigurosamente (gracias a la Gestapo) y he estado bien activo en las noticias y las redes.

Pues como le he dicho a mis alumnos y a mi hija:

Chorros de tintas se escribirán de esta triste historia.

Pero tristemente ningún medio me ha dicho un solo nombre de los caídos. Con quiénes vivían; Quiénes lo acompañaron; a quién amó en vida; qué le gustaba hacer; era un poeta; etc.

¡Recordando a aquel poeta! -En el post de la 61-62 os consiguen su nombre.-

Tantas cosas por informar. Y lamentablemente creo que allí es que nos hemos perdido como humanidad; y por eso este desenlace.

(Aquel poeta se adelantó a este momento)

Y es que hasta acá, aquel parafraseo de las declaraciones de Donovan Mitchell, que os hice; y en el que digo que nosotros mismos nos condenamos a esta hora. Lo vemos reflejados en las compras nerviosas a las que llaman en economía El Efecto Carrera.

Cómo es posible que un economista dijera que vio “Un pasillo de analgésicos full de productos mientras en el de papel higiénico no quedaba absolutamente nada”.

O cómo es posible que haya filas enteras por las compras de armas en América.

Como que su lema sigue siendo:

“Dios creó al hombre y la Colt (un arma) los hizo iguales”.

En las noticias no paran de hablar de las pérdidas en los mercados y dedican buenos minutos a explicarnos los números rojos de la bolsa. Y el sindicato de jugadores sólo habla de hasta cuando le cancelarán sus quincenas. O Silver habla de los recortes

¿Es la NBA o la Reserva Federal?

¡¡Chicos… Vosotros sabéis que hay una pandemia en el mundo!!

.. Y Adam me hace recordar a Buck Williams, de quien existe una teoría de conspiración sobre que se vendió a los propietarios durante la huelga de principios de los 90´s. Donde Michael Jordan y Patrick Ewing tuvieron que tomar protagonismo luego.

En estos días vimos a LeBron guindando un video de cómo se acondiciona en su gym personal de su muy lujosa mansión (supuestamente para hacernos más llevable el #quedateencasa a nosotros los mortales). Pero es que tal vez Lebron no ha leído las dramáticas estadísticas de las personas que sus ingresos y sus trabajos penden de un hilo, pues viven el día a día salarialmente (yo soy uno de esos).

Bien alguna vez alguien dijo:

“La esclavitud no se ha abolido; ahora le llaman nómina”.

-Y HOY esas líneas han quedado demostrada. -

Es que sin ir muy lejos Lebron y sus patrocinadores están en la cima de los que denominan El Efecto Cantillon. Donde ellos recibirán el dinero fresco -Dinero fiat- de TODAS las ayudas financieras que “inyectarán” a la economía.

¿A quiénes llegará primero esa ayuda?

A los grandes bancos, consorcios, corporaciones y aerolíneas.

Casualmente en plena pandemia El Dow Jones tuvo ayer 24/03/2.020, su mejor día en 90 años.

¿Qué os parece?

Crucialmente os digo que Loyd´s Of London y el Banco Central de Inglaterra aún están en pie y fueron de los principales financistas del comercio de esclavos.

-Y eso nos resume todo este modelo.-

Y es que olvidándonos de los más de 50 Mil empleados de la NBA. Lebron ni siquiera ha pensado en el día a día que encaran sus compañeros números 12, 13, 14 y 15 de la rotación en su plantilla.

-Créanme que ellos tampoco la tienen fácil.-

O qué hay de los tíos de la G-league. O de los foráneos regados por todo el mundo.

Bien el Efecto Cantillon nos expone por qué el 1% de la población mundial concentra y concentrará el 50% de la riqueza del mundo de por vida. No en vano la última vez que miré. Seis (6), de las personas más ricas del planeta poseían una franquicia NBA.

-No olvidemos aquella transacción de los Brooklyn Nets entre un Ruso y un Chino (bueno taiwanés, un cuento muy largo) casualmente. –

-Y Casualmente el dueño de Alibaba quien de seguro hoy ha facturado vastamente debido al #quedateencasa con todos nosotros metidos en la web.-

Es que luego de la Crisis del 2.008, en que se prendió la máquina de imprimir billetes seguimos creyendo que tal emisión de dinero fiat soportará la carga.

Hasta los jugadores han comenzado a donar dinero para según ayudar al personal de su franquicia que viven como casi el 99% de la población:

Día a día.

Ya sea por iniciativa o por un grado de culpabilidad por aquel caso denunciado por el Alcalde de N.Y. Sobre cómo los más ricos o privilegiado se colocan de primero en la fila para realizarse el Test de despistaje.

Es decir, el mismo modelo que nos trajo acá; es el mismo con el que intentamos salir adelante.

Nos olvidamos de aquel adagio de Albert Einstein de:

“No podemos resolver los problemas pensando de la misma manera de cuando los creamos”.

Y os recuerdo que de aquella crisis de las Hipotecas Subprime de 2.008, más que el “aprendizaje” y el desastre nos quedó el…

¡Bitcoin!

Y en la liga ya Spencer Dinwiddie nos dio el primer aviso de lo que puede suceder si no rectificamos los caminos. O ya olvidaron que éste tío quiere convertir su contrato con el equipo en un token personalizado para su inversión.

No está muy lejos que la NBA y las ligas del mundo emitan su propia Criptomoneda. El tema es quién lo decidirá primero…

Liga, Propietarios o Players.

A fin de todas y recapitulando el grado de conciencia que nos embarga ahora mismo. Un alumno me preguntó antes del cese de actividades, mi opinión por el #quedateencasa, y acerca de las teorías de conspiración sobre el origen del virus. Y cuál será el resultado.

Al ser un alumno amante del Querido Baloncesto le respondí que estoy altamente seguro que existen muchos factores que nos llevan a creer en la versión de:

¡Ninguno!

-¡Ni USA!

-¡Ni China!

Bien USA orquestaba una campaña por toda la UE de desprestigio a la Tecnología 5G de Huawei.

- Que por cierto ahora más que nunca cobra fuerza visto que tal vez presenciar los juegos a distancias y en tiempo real, con la tele-migración, tele-trabajo, tele-etc. Y con interacción de los jugadores sea la nueva norma.-

-Ya en este último Super Bowl en América hicieron una prueba piloto con la 5G.-

Por su parte Rusia ya se había montado en el bus con China de la frase célebre One Belt-One Road de La Nueva Ruta de la Seda y que necesita geográficamente de Irán. Y se han llenado de Oro (Rusia), y el cual ha subido mucho su cotización.

-Pues cuando los mercados son inestables el metal manda. -

Ahora. Luego de la ayuda de China-Rusia y su impacto (de “rescate”) ante el peor escenario vivido por nosotros en la era moderna. Muchos se lo pensarán antes de retar a esos dos países económicamente. Sobre-todo a China.

Pero en USA están próximos a elecciones y el caso del Brexit (Y siendo Reino Unido su gran aliado en Europa) los fortalecía.

-Y sin olvidar cómo pasó por debajo de la mesa el inicio de juicio a Julian Assange. -

En fin, en lo que refiere a la pandemia por indolentes que fuimos todas estas décadas con los recursos naturales y con nosotros mismos.

Todos somos el Paciente Cero. Pues “tal vez” nacimos con ese ADN.

Y en cuanto al Covid-19, o Coronavirus. Hasta pensar que incluso Spencer Dinwiddie con su visión de los nuevos contratos (token).

Fue quien “inoculó el virus allá en Wuhan”.

Pues sospechosamente Spencer ya tenía todo un plan armado -casi que inmediatamente - cuando Adam Silver anunció el cese de la liga.

Spencer tuiteó todo un cronograma de juegos -y con muy buen diseño - semejante a la March Madness del College (bastante interesante y en tiempo record). Para resolver la campaña.

Y entonces…

¿Cómo es que Irving queda de V.P. Si ya a la vista resaltan los dotes de Dinwiddie ?

-Por mea culpa nada más.-

Pero como siempre digo a los alumnos. En Economía ninguna Teoría está errada o es descartable…

Sólo tienes que demostrarla…

¿Y qué esperar de todo esto?

Que rectifiquemos como humanidad y nos preparemos para que algún día (porque Dios nos dará una segunda oportunidad. Y porque somos más quienes queremos hacer las cosas de mejor manera) el hashtag cambie de:

#quedateencasa

A

#salgamostodosaayudar

Pues visto lo visto nos han (y nos hemos) preparado es para que pocos den la batalla por nosotros -en unas consecuencias que son culpa de todos-. Y como vemos cada día son menos quienes están haciendo frente a esta pandemia; pues también son humanos (y no son inmunes) y van cayendo gota a gota en esta batalla.