Segunda parte de nuestros consejos. Hoy toca analizar a los aleros que se mueven en precios que superan en más de 100.000 la media del juego (590.909) y los jugadores low cost. El día antes juntaremos todos nuestros análisis en una sola entrada del Blog para que la tengáis a mano por si queréis consultarla durante el juego.

JUGADORES CAROS QUE NO LLEGAN AL MILLÓN. ¿MERECE LA PENA GASTARSE DINERO EN BASES Y ALEROS? (continuación)

Continuación de los consejos sobre jugadores relativamente caros: en los aleros es donde nos encontramos un mayor número de piezas dentro de esta horquilla con 10. En general son todos jugadores que todos querríamos llevar en nuestro equipo si tuvieramos un presupuesto ilimitado, pero que hay que hacerse la pregunta de si merece la pena gastarse los cuartos en esta posición. En este caso, la respuesta del Blog es: depende. Los de más de 800.000 no nos convencen, a priori, lo suficiente como para descuidar otras posiciones aunque reconocemos que cualquiera de ellos, si están centrados y tienen un buen porcentaje de tiro, pueden salirse y ser grandes fichajes. Entre los que no llegan a esa cifra si vemos jugadores muy interesantes y si que creemos que se puede apostar por alguno, pero dificilmente por dos, ya que uno de nuestros fijos en esta posición será Doncic, también hay alguna ganga interesante y buenos jugadores en el tramo presupuestario intermedio.

Aquí vamos a analizarlos todos pero por orden de mayor precio a menor, y dentro de ellos comentaremos cuales son nuestros favoritos:

Bojan Bogdanovic-902.754. Es el perfecto ejemplo de "jugador que llevaríamos si tuvieramos presupuesto ilimitado". Un auténtico killer que lleva años siendo uno de los mejores jugadores ofensivos en los Eurobaskets. Siempre entre los máximos anotadores y estrella de su selección, con libertad para tirarse todos los tiros que quiera. Pero es caro, si tiene un día desacertado nos puede hacer mucho daño y su valoración media puede no ser tan alta por los porcentajes de tiro. En principio no nos decantamos por él, pero entendemos llevarlo como apuesta. Tiene un buen partido para empezar, contra Hungría, aunque delante tiene a Hanga, mejor defensor de la Euroliga (quizás habría que matizar esto, porque puede que en este torneo, al tener que liderar también en ataque, no pueda gastar tantas energías en defensa).

Evan Fournier-860.951. Puede que este sea el torneo de Fournier. Jugador de tremenda calidad y que viene de realizar su mejor temporada NBA, pero que hasta el momento no ha dejado más que destellos puntuales en los torneos de selecciones. Ha sido máximo anotador de Francia en tres de los amistosos y ha valorado bien. Pero su compañero Nando de Colo sigue siendo la estrella y cuesta 123.000 euros menos.

Bogdan Bogdanovic-842.724. El actual campeón de la Euroliga ha sido un jugador interesante para otros SM pero haciendo gala de cierta irregularidad. Aunque tiene todas las posibilidades de valorar mucho, es de estos jugadores que su ascendencia en el juego no siempre se traduce en buenos números. Sin Teodosic puede ser su torneo y será el generador de la mayor parte del juego serbio, pero sus porcentajes de tiro y cierta tendendia a la desconexión, hace que no nos fiemos del todo. Tampoco sería nuestra apuesta.

Luigi Datome-804.177. Otro campeón de la Euroliga que podría tener un papel muy destacado ante las ausencias de Gallinari y Gentile pero que parece que este año se ha acostumbrado en el Fenerbahçe a ejercer un papel de complemento. En la mayoría de los amistosos ha sido así y, a menos que cambie su relevancia en los partidos oficiales, no gastaríamos nuestro presupuesto en él.

Alexey Shved-778.923. Coincide con varios de los anteriores: estrella absoluta de su selección, gran anotador, talento a raudales pero también en que sus porcentajes pueden matar su valoración y también puede desconectarse. Podríamos apostar por el por no ser tan caro como los anteriores, pero desde luego es un riesgo.

Omri Casspi-764.895. Comenzamos con los jugadores que más nos gustan dentro de esa horquilla. Aunque también puede tener malos porcentajes, el israelí es un gran reboteador desde el puesto de alero y eso mejora sus números globales. Su precio no es desorbitado y es una opción interesante.

Mateusz Ponitka-755.342. Una de las nuevas estrellas de la liga Endesa y un jugador que aporta en muchas facetas. Nos frotábamos las manos al ver alguno de sus primeros amistosos, pero después ha bajado su protagonismo. Habrá que esperar a ver su rol en los partidos oficiales.

Nando De Colo-737.027. Por el francés si apostamos, al igual que la gran mayoría de los mánagers, ya que es el segundo jugador más comprado a día de hoy. Está a precio de saldo, teniendo en cuenta que con las bajas de Tony Parker y Nicolás Batum sumadas a la edad de Boris Diaw, es la estrella absoluta de Francia. Además no solo suma en puntos, si no que es un gran asistente, suele aportar en otras facetas y con las dudas físicas de Diot podría tener minutos de base también. Está en el mejor momento de su carrera, Francia se llevará el bonus en muchos partidos y el primero es contra Finlandia.

Cedi Osman-723.145 . La joven estrella turca también nos gusta y mucho. Después de De Colo sería nuestra opción favorita. Los motivos es que es un jugador muy fiable. Al contrario que la mayoría de los aleros estrella, Osman tiene muy buenos porcentajes de tiro, ya que selecciona muy bien cuando buscar la canasta. Además, gracias a su buen físico, suele aportar cifras buenas en rebotes. Será un jugador muy regular en su valoración durante el torneo y en los días que asuma mas tiros puede darnos algún pico.

Adam Hanga-694.404. El protagonista del verano también está entre nuestros preferidos. De hecho, analizando su rendimiento en el Preeuropeo sería nuestro favorito y un fijo en nuestros equipos, pero en el Europeo se va a encontrar rivales más fuertes, su preparación ha estado marcada por el culebrón de su fichaje y el tener que asumir muchos tiros puede que sea más perjudicial que beneficioso para su valoración. Aún así su capacidad de aportar en todas las facetas del juego es muy tentadora y de estar acertado en el tiro y centrado, tiene opciones de valorar a un alto nivel. Y además solo supera por muy poco los 100.000 sobre la media de gasto.

JUGADORES LOW COST: hAY AUTÉNTICAS GANGAS EN EL JUEGO PARA CUADRAR NUESTROS EQUIPOS

Si queremos llevar a varios de los jugadores más caros, no nos queda otra que meter varios jugadores muy por debajo de la media. Es cierto que si nuestro equipo está basado en jugadores de precio medio con fluctuaciones de +/- 150.000 o incluso 200.000, encontramos suficientes posibilidades en el mercado para no irnos a los precios de saldo. Pero en el Blog hemos recomendado pívots muy caros, bases con precio más alto del que nos gustaría y también nos tientan los aleros de arriba de la tabla, así que no queda otra que buscar el bueno, bonito y barato.

Lo bueno es que en este torneo, hay jugadores que, por no haber jugado en torneos anteriores, porque su rol sube por la lesiones, porque son aún jóvenes o porque forman parte de selecciones de menos rango, son fichajes que haríamos incluso aunque su precio fuera más caro.

Nuestro análisis se dividará en las cuatro gangas que nos parecen más interesantes y de las que tres de las cuatro irán en la mayoría de nuestros equipos para compensar a los Porzingis, Gasol o Saric.

LOW COST ESTRELLAS:

Boban Marjanovic-295.174. Ya lo comentamos al principio de la primera parte de nuestros consejos: todo un jugador más valorado de la Euroliga antes de irse a la NBA por menos de 300.000 euros! ¿Donde hay que firmar? Es cierto que en la preparación ha estado irregular y solo ha destacado en un par de partidos, pero aunque costara mucho más sería un fijo en un porcentaje muy alto de los equipos. No sabemos aún si tendrá la mayoría de los minutos o Kuzmic (también a buen precio: 402.984, pero aquí solo meteremos jugadores de menos de 400.00) le ganará la partida, pero su capacidad reboteadora y anotadora, con porcentajes de escandalo al ser todos sus tiros a escasos centímetros del aro. El que suscribe este Blog lo llevará en todos sus equipos sin lugar a dudas.

Stefan Jovic y Daniel Hackett-282.056/273.453. Llevar a uno de estos dos para acompañar a los Satoransky o Schroder nos parece una gran idea. Es cierto que no está exenta de riesgo, porque en la preparación, no solo su rendimiento ha sido irregular, si no que se han perdido varios partidos. Pero son dos jugadores con capacidad para destacar entre los bases y que van a tener muchos minutos y responsabilidad por lesiones en su equipo. Con la baja de Teodosic, si no tiene problemas físicos, Jovic será el titular de Serbia y con tiempo en cancha para asistir, rebotear y meter algunos puntos mientras se lleva unos cuantos bonus. Hackett sale de una lesión, pero ya se ha ido a 19 puntos en uno de los amistosos. Con las bajas de Gallinari y Gentile, hay más tiros en Italia para un jugador como él.

P. Antoine Gillet-215.460. Puede que el belga sea la recomendación que más sorprenda. Tras la sorpresa inicial, pasaros por los amistosos de Bélgica y observad sus valoraciones: casi 11 de media. Y sus primeros partidos son Gran Bretaña, Letonia y Rusia. Evidentemente no nos va a dar la victoria, pero quien no firmaría un jugador de poco más de 200.000 euros que nos valorara por encima de 10 todos los partidos? Con él y Doncic podríamos llevar a De Colo y Osman, o Casspi, o un Bogdanovic.

BASES POR DEBAJO DE 400.000

Después de nuestras recomendaciones "estrellas" nos encontramos con unas cuantas posibilidades para nuestro tercer base que parecen más arriesgadas y que de primeras solo llevaríamos para cuadrar presupuesto:

-Barato pero no tanto: George Tsintsadze. El georgiano es un buen base que valora bien, ha hecho buenos torneos y su preparación no está mal. Pero se acerca a los 400.000 y no pensamos que vaya a tener mejores números que Jovic y Hackett.

-Dudas físicas: Sam Van Rossom y Antoine Diot. Si estuvieran en plenitud, los dos bases campeones de liga con el Valencia, serían fichajes seguros al precio que han salido al mercado. Sam ha sido todos estos años el titular indiscutible de Bélgica y un seguro de vida. Antoine tenía una gran oportunidad ante la baja de Tony Parker y el prestigio ganado esta temporada. Pero del francés no sabemos ni si estará en la lista definitiva por temás físicos y por lo mismo no tenemos ni idea de los minutos que jugará el belga.

-No nos queda un duro y buscamos alguien que juegue: Leo Westermann, Kenan Sipahi y Ariel Filloy. Nuestra undecima ficha para casos en que nos guste tanto el resto del equipo que no queramos cambiarlo. Pero con fundamento: si no va Diot, Leo puede tener sus minutos y ha tenido partidos de buena valoración en la preparación, además ha tenido un gran año que lo ha llevado a fichar por CSKA; Ali Muhammed tiene opciones de perderse el campeonato y Sipahi puede salirse en cualquier momento y demostrar lo que hacía en categorías inferiores (Mvp del U20 de Porzingis y Pasecniks); y Ariel Filloy cuesta 77.824 euros y ha tenido minutos en los amistosos haciendo números, sobre todo en los partidos que Hackett no jugaba.

ALEROS POR DEBAJO DE 400.000

Parecida situación a la de los bases. Apuestas de riesgo que solo llevaríamos por abaratar equipos, exceptuando el primero:

-Nos hizo ganar jornadas en un anterior europeo: Pietro Aradori. Bordea el límite de esta clasificación (395.604) pero es un crack. Si tiene el torneo bueno puede valorar como Belinelli o más. Si no necesitamos al más barato, es nuestro hombre. Como todo tirador es arriesgado, pero esta mezcla de posibilidades de valoración alta/precio no la hay en otro.

-Juventud versus tirador de rachas: Furkam Korkmaz y Melih Mahmutoglu. Exceptuando a Osman, los roles exteriores en Turquía no están muy definidos por las bajas, la renovación de la selección y las dudas de Muhammed. Estos dos jugadores han tenido partidos excepcionales en los amistosos y por ese precio serían una joya, pero es difícil saber cual será el que jugará con más regularidad. A nosotros nos gusta Korkmaz.

-Preparaciones de más a menos: Vladimir Lucic y Nikos Pappas. La baja de Kalinic podría dar su puesto al ex de Valencia y así lo parecía en los primeros amistosos, pero ha desaparecido en los últimos, no sabemos si por problemas físicos o por cambio de idea de Djorjdevic, que ahora podría apostar por Milosavljevic. Grecia no tiene más escolta puro que Pappas que fue el máximo anotador en varios de los amistosos, pero después de que se rumoreara que tuvo un incidente con Bourussis, ha salido de la rotación. Que conste, que si no los llevamos tendremos un ojo en sus primeros partidos para ver si vuelven a tener minutos o no.

-Mucho nombre para tan poco precio: Vitali Fridzon. Menos de 200.000 para el que fue máximo anotador de Rusia en algún torneo anterior. No se puede esperar eso ahora, pero si está acertado, pasar de los 10 de valoración por ese precio podría ser interesante.

PÍVOTS DE MENOS DE 400.000

En los interiores vemos menos opciones, exceptuando a Marjanovic, de no gastarse la pasta. Es la posición que sustenta la valoración de los equipos, nos gusta llevar una de las apuestas caras y hay muy buenas opciones de precios medios. Así que aquí solo nos hemos fijado en tres jugadores y solo apostaríamos firmemente por uno, sobre todo a partir de la jornada dos: Przemek Karnowski. A la vista de uno de sus últimos amistosos podría ser una de las sorpresas del campeonato y después de un primer partido duro, tiene dos buenos rivales.

Otro con opciones sería Martín Peterka, que está ante una oportunidad de oro para consagrarse entre los "mayores" después de dominar en categorías inferiores. Tendrá muchos minutos y tiros en una República Checa asolada por las bajas.

Croacia tiene un buen partido para los interiores en la primera jornada y de entre los acompañantes del crack, Dario Saric, quien más nos gusta a la hora de poder valorar contra una mala defensa interior es el ex de Bilbao Basket, Ivan Buva.