El SM comienza a estar totalmente marcado por la jornada europea: lesiones, estados de forma, posibles rotaciones y mucha influencia sobre la jornada de la Liga Endesa. Era algo ya comentado por todos dado que es la temporada en la que hay más equipos ACB participando en competiciones europeas. Esta semana empezamos a sufrir las peores de las consecuencias con las lesiones de Kuzmic y Randolph, que iba a estar en nuestro once titular con seguridad. Desde el punto de vista del juego, las ausencias siempre abren nuevas posibilidades, pero seguro que todos preferiríamos poder escoger entre todos los jugadores porque ninguno se hubiera lesionado.

El ganador de la cuarta jornada de nuestra liga privada ha sido JOAKO30 de San Cristóbal de la Laguna, con su equipo Kikin 3, que ha quedado el número 22 en la jornada general del SM. Y el líder provisional de cara el premio de Octubre es Jorgebili con su equipo ParFAIT que suma 826,80 puntos, con el que va 14º en la general del juego.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 5, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, ALBERT OLIVER Y luka doncic

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.089.716 . Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Tercer mejor base SM, broker y rival asequible. Broker: 11,51/-0,16/-11,84

. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Tercer mejor base SM, broker y rival asequible. Albert Oliver (Herbalife Gran Canaria)-Cupo: 871.130 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Tercer base cupo más valorado, broker y precio económico. Broker: 2,16/-7,18/-16,51

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Tercer base cupo más valorado, broker y precio económico. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.405.289. Rival: Unicaja Málaga. Motivos: Segundo mejor cupo y base más valorado. Broker: 31,43/16,38/1,32

Suplente: Jayson Granger (Real Madrid)-Cupo: 1.218.000. Rival: Gipuzkoa Basket Club

Seguimos con la bonanza de los bases cupos: entre los cinco mejores unos del SM, tres son cupos, con solo Omar Cook y Thomas Heurtel por el medio. No sería descabellado llevarlos a los tres, pero el nivel del francés del Barça y ser más económico que Granger y Doncic lo hace fijo. Lo que nos ha costado más es decidir a quien dejar fuera y lo hemos hecho por motivos económicos. Aunque aquí no estamos limitados por un presupuesto, si que intentamos que nuestro once sea lo más asequible posible a los precios de los equipos y por eso está Oliver en vez del base de Baskonia. Para quien pueda llevarlo, tiene un gran partido y los vitorianos una necesidad de victorias imperiosa. Doncic ya ha cogido velocidad de crucero, pero quien quiera abaratar también puede escoger a Jayson en su lugar.

Otras opciones que no entran en otros lados y que nos gustan pero tiene más riesgo son: Jonathan Tabu, que no está por viajar a Tenerife y enfrentarse a la defensa de San Miguel; Luka Rupnik, que tiene un partido para valorar bien pero ha perdido minutos y tiros en las últimas jornadas; y Ray McCallum, que nos salió bien como recomendación sorpresa la jornada pasada.

ESCOLTAS Y ALEROS: ERICK GREEN, MATEUSZ PONITKA, CHRISTIAN EYENGA Y JAKA BLAZIC

Erick Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.075.804 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Cuarto mejor jugador SM, mejor alero y broker asegurado. Broker: -11,23/-22,76/-34,28

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Cuarto mejor jugador SM, mejor alero y broker asegurado. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 835.030 . Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos, broker, económico y 40,80 la última jornada. Broker: -26,61/-35,56/-44,50

. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Mejor jugador últimos tres partidos, broker, económico y 40,80 la última jornada. Christian Eyenga (Montakit Fuenlabrada): 1.172.451 . Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor alero, regular y rival asequible. Broker: 18,31/5,75/-6,82

. Rival: Real Betis Energía Plus. Motivos: Tercer mejor alero, regular y rival asequible. Jaka Blazic (Morabanc Andorra): 653.347. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Momento de forma, rival asequible y económico. Broker: 0,47/-6,53/-13,53

Suplente: Nemanja Nedovic (Unicaja Málaga): 1.127.000. Rival: Real Madrid

A día de hoy no hay discusión sobre llevar a Erik Green y Mateusz Ponitka, salvo que se quiera buscar la sorpresa más absoluta. Para los otros dos puestos libres hemos dudado mucho aunque que Blazic es la mejor opción lo tenemos bastante claro: muy económico, broker, con partido asequible y está en un gran momento de forma (23 de valoración en Eurocup). Y también es cierto que Christian Eyenga parece la opción clara: tercer alero más valorado y rival asequible para un Montakit Fuenlabrada invicto. Pero el hecho de no tener que llevar cupos en los aleros esta semana abre mucho las opciones y hay varios jugadores que nos gustan mucho. Empezando por el suplente, Nedovic, que no tiene el mejor partido para el bonus pero que seguro que sale muy motivado contra el Madrid y la jornada pasada se fue a los 28/80. También nos pinta muy bien Matt Thomas, que consiguió 21 contra el Barça y juega en casa contra el colista. Paco Cruz también es una buena opción económica y asegura broker.

Y también hay que tener en cuenta que, aunque podamos permitirnos no llevar banderitas en los aleros, Joan Sastre, Pau Ribas, Marcus Eriksson y Dejan Todorovic (este último nos echa atrás el hecho de jugar en Tenerife) son buenas opciones y están rindidiendo muy bien.

PIVOTS: HENK NOREL, TORNIKE SHENGELIA, PIERRE ORIOLA Y ELVIS BAEZ

Henk Norel (Guipuzkoa Basket): 1.274.719 . Rival: Baskonia. Motivos: Mejor jugador SM. Broker: -9,49/-23,15/-36,81

. Rival: Baskonia. Motivos: Mejor jugador SM. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.014.715 . Rival: Gipuzkoa Basket Club. Motivos: Segundo mejor pívot cupo, rival asequible y broker. Broker: 6,88/-1,82/-10,51

. Rival: Gipuzkoa Basket Club. Motivos: Segundo mejor pívot cupo, rival asequible y broker. Pierre Oriola (F.C. Barcelona Lassa)-Cupo: 584.040 . Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos, cupo, económico y broker. Broker: -27,62/-31,37/-35,12

. Rival: Movistar Estudiantes. Motivos: Segundo mejor jugador últimos tres partidos, cupo, económico y broker. Elvis Baez (Herbalife Gran Canaria): 1.037.059. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Buen precio, estado físico de Aguilar y rival asequible. Broker: 14,59/3,48/-7,64

Suplente: Artem Pustovyi (Monbus Obradoiro): 1.239.069. Rival: San Pablo Burgos

Muchas dudas en los pívots. A pesar de su pinchazo, tenemos claro que Norel sigue y tampoco dudamos de llevar a Shengelia, por el rival y por la importancia de la victoria para Baskonia. Con Oriola tenemos más dudas porque dada la batería de hombres altos con los que cuenta el Barça este año y la vuelta de Tomic, es complicado que tenga un rendimiento regular partido tras partido, pero no hemos podido abstraernos de sus dos brillantísimos primeros partidos y lo hemos metido. Para el cuarto hombre dudamos casi al 50 por ciento entre Baez y Pustovyi. El ucraniano pinta a pico alto esta jornada, pero no asegura broker en caso de pinchazo. Baez tiene más fácil subir y el bonus más factible, y además está siendo más regular, por lo que nos hemos decidido por la opción más económica y conservadora.

También nos gusta Jerome Jordan, que si dará broker, pero enfrentarse precisamente al equipo de Baez es lo que nos ha echado para atrás. Jeff Brooks ha bajado las últimas semanas, pero aún así probablemente lo llevaríamos de no ser por las dudas de su estado físico. Y Ante Tomic ha empezado al ritmo del año pasado, a pesar de la competencia y de jugar pocos minutos. También nos ha trastocado la lesión de Anthony Randolph, que si no ocuparía el lugar de Baez. Según el parte médico, Mike Tobey será de la partida y tiene un buen partido pero no lo hemos metido por estar recién recuperado de su lesión y no haber jugado en Europa.

Otra vez nos ha quedado un equipo muy caro, ya que pocos mánagers contarían con este presupuesto, pero que con sustituir con los low cost o con los sorpresa ya podríamos estar en presupuesto:

PRESUPUESTO: 11.013.300

SUPLENTES LOW COST: OMAR COOK, ÁLEX LÓPEZ Y TIBOR PLEISS

Omar Cook (Movistar Estudiantes): 639.069

Álex López (San Pablo Burgos): 257.825

Tibor Pleiss (Valencia Basket): 755.412

Mantenemos a Omar Cook entre los low cost, aunque podría haber ido en los titulares, pero su partido contra un Barça que está mostrando una gran defensa, con un Pressey convirtiendose en un especialista en amargar a los bases rivales, nos hace dejarlo aquí.

Álex López entra por fin, ya que a pesar de ser muy barato su rendimiento está siendo muy regular y ha justificado nuestras recomendaciones sobre él.

Pleiss, podría ir más en el concepto de sorpresa, por las dudas sobre si Dubljevic estará para jugar y, si lo está, en que condiciones. Pero su buena actuación contra el Madrid la jornada pasada y su buen precio en comparación a los otros pívots que nos buscan, lo sitúan en los jugadores económicos.

JUGADORES SORPRESA: GAL MEKEL, RODRIGUE BEAUBOIS Y GUSTAVO AYÓN

Seguimos con jugadores sorpresa, y vuelve por aquí uno de nuestros habituales del año pasado: Beaubois. Se ha estrenado en Euroliga con 23 de valoración en 24 minutos, su equipo lo necesita y, mientras no vuelva McRae, no tiene competencia en el puesto dado el flojo nivel de Janning.

Gal Mekel no ha empezado la liga al nivel esperado, pero tiene un buen partido contra la Penya y ha valorado 19 en su partido de Eurocup esta semana.

Gustavo Ayón no esta siendo una sorpresa este año, dado que ha empezado más regular que otras temporadas, pero las lesiones de Kuzmic y Randolph lo convierten en un posible pico al quedar como la referencia interior más importante y tener que asumir más tiros. También Thompkins podría entrar aquí, al tener que sustituir directamente a Anthony.

NUESTROS EQUIPOS

Nuestros equipos han mejorado ligeramente debido a las puntuaciones bajas de la jornada pasada, pero aún les queda mucho para alcanzar puestos a destacar. Para esta jornada, en nuestro mejor equipo llevamos a los pívots de nuestro once recomendado y apostamos por Nedovic y Mekel, buscando dar algo de sorpresa para poder subir puestos. Queríamos cambiar también a Pere Tomàs y, si podía ser, a Luka Rupnik, pero tendremos que llevarlos. En el segundo apostamos por Pustovyi en vez de Baez, pero nos hemos tenido que quedar sin tocar bases y en los aleros solo hemos podido meter a Ponitka. La lesión de Randolph nos ha obligado a un cambio que no buscábamos.