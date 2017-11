Esta pasada jornada la lucha por el segundo premio de nuestra liga privada. Recordad que se empezó de cero en esa jornada, ya que las cuentas para decidir los ganadores son mensuales. Estrenamos la tabla que regirá las clasificaciones. En el primer mes no hizo falta.

Clasificación noviembre jornada 1

El ganador de la primera jornada ha sido Rabarga de Malaga con su equipo Minesota caballo y rey que ha quedado el 33º de la general del SM. Lo ha hecho por los criterios de desempate que establece el juego, ya que ha empatado a puntos con el segundo, Rolling Llamas de Mbenaventep. Como siempre nuestros mánagers están entre los 50 primeros de todo el juego.

En cuanto al juego en si, estamos ante la jornada que nos genera más dudas hasta el momento. La subida de broker ya ha dejado de ser una prioridad, además de ser complicada, e incluso la jornada parece que favorece el tener que empezar a pensar mucho, ya que varios de los habituales juegan contra las mejores defensas de la liga, los cupos vuelven a darnos sudores fríos, las lesiones nos acosan y hasta Norel puede perder la condición de fijo.

Aquí está nuestro once recomendado para la jornada 8, un suplente por puesto y tres suplentes low cost para managers con menos presupuesto. También esos jugadores dudosos que si apostamos por ellos y nos salen bien nos pueden llevar a la victoria.

BASES: THOMAS HEURTEL, JAYSON GRANGER Y LUKA DONCIC

Thomas Heurtel (F.C. Barcelona Lassa): 1.516.000 . Rival: Real Madrid. Motivos: Mejor base SM.

. Rival: Real Madrid. Motivos: Mejor base SM. Jayson Granger (Baskonia)-Cupo: 1.038.000 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor base cupo.

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Segundo mejor base cupo. Luka Doncic (Real Madrid)-Cupo: 1.464.000. Rival: F.C. Barcelona Lassa. Motivos: Indiscutible.

Suplente: Omar Cook (Movistar Estudiantes): 971.943. Rival: Montakit Fuenlabrada

Comenzamos diciendo que es la jornada de más dudas y sin embargo mantenemos a los bases de la jornada pasada. ¿Contradicción? No exactamente. Porque no son los bases que querríamos llevar, o al menos no todos. A Doncic y a Heurtel, si que queremos, porque han establecido mucha diferencia con el resto y Luka como cupo, es el jugador más fijo del juego. Pero a Granger no queremos llevarlo. Su irregularidad lo ha llevado ya a ser el quinto base del juego, pero sigue siendo el segundo cupo. Esto último es la clave: a falta de cupos fiables, nos vemos obligados a llevarlo cuando querríamos llevar a Cook. Hay otra opción: si llevamos a Felipe en los pívots, el base de Estudiantes entraría por el hispano-uruguayo sin dudarlo.Y nos decidimos por Omar porque aún nos da broker y aunque no sea prioritario está bien aprovecharlo, porque si no entraría Campazzo, que está en gran forma.

Tendríamos dos opciones cupo que podrían ser interesantes: Sergi García y Jaime Fernández. Pero el Tecnyconta juega contra la mejor defensa de la liga y el ex-estudiantes viene de hacer un -1 de valoración en solo 10 minutos de juego en Eurocup. Se pueden llevar, sobre todo a Jaime por tener un buen partido y dar broker, pero esas dudas hace que no lo metamos de titular.

Y esta declaración de intenciones no quiere decir que no pensemos que Granger no pueda salirse como en otros partidos, simplemente que para esta jornada no sería nuestra apuesta principal y va al once por tema de cupos.

ESCOLTAS Y ALEROS: PATRICK RICHARD, MATEUSZ PONITKA, ALEX MUMBRÚ Y SYLVEN LANDESBERG

Patrick Richard (Divina Seguros Joventut)-Extracomunitario: 555.450 . Rival: Baskonia. Motivos: Económico, broker y buena racha.

. Rival: Baskonia. Motivos: Económico, broker y buena racha. Mateusz Ponitka ( Iberostar Tenerife ): 1.269.977 . Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Segundo mejor alero SM, broker y rival asequible.

. Rival: Tecnyconta Zaragoza. Motivos: Segundo mejor alero SM, broker y rival asequible. Álex Mumbrú (RETAbet Bilbao Basket)-Cupo: 1.012.092 . Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor alero últimos tres partidos, mejor alero cupo y broker posible.

. Rival: Valencia Basket. Motivos: Segundo mejor alero últimos tres partidos, mejor alero cupo y broker posible. Sylven Landesberg (Movistar Estudiantes): 1.123.780. Rival: Montakit Fuenlabrada. Motivos: Mejor alero la jornada pasada.

Suplente: Erik Green (Valencia Basket)-Extracomunitario: 1.524.000. Rival: RETAbet Bilbao Basket

Quitar a Erik Green la semana pasada no salió bien ya que fue el tercer mejor alero de la jornada, pero lo quitamos por Matt Thomas, que solo puntuó 5 puntos menos. Volvemos a dejarlo de suplente, aunque esta vez nos gustaría llevarlo, pero apostamos por otros dos extras: Richard, que está en una gran racha, y por Thompson en los pívots, que nos gusta mucho su partido. Green puede salirse, pero no podemos llevar más de dos. También podríamos apostar por Matt Thomas o Gary Neal, pero no nos gusta el partido de ninguno de los dos, Herbalife visita Santiago y siempre es un rival muy duro, mientas que Tecnyconta juega contra la mejor defensa de la competición.

En una jornada que no vemos cupos interesantes, es obligado llevar a Mumbrú, aunque en otra situación no lo llevaríamos al jugar contra Valencia. Es el mejor alero cupo de las últimas tres jornadas a bastante diferencia del siguiente. A Ponitka aún lo mantenemos, aunque haya bajado en las últimas jornadas, pero tiene buen partido en esta y puede recuperar sensaciones. Landesberg es casi más una apuesta dada su irregularidad, pero es el cuarto alero de las tres últimas jornadas y el que mejor partido tiene de los 5 que han pasado de 20 de media en ese periodo.

En los aleros nos sigue gustando Blazic y el partido que tiene y podría ser una buena jornada para Nedovic.

PIVOTS: DEON THOMPSON, TORNIKE SHENGELIA, JEROME JORDAN Y BOJAN DUBLJEVIC

Deon Thompson (San Pablo Burgos): 1.120.000 . Rival: UCAM Murcia. Motivos: Buena racha y buen partido.

. Rival: UCAM Murcia. Motivos: Buena racha y buen partido. Tornike Shengelia (Baskonia)-Cupo: 1.341.960 . Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor cupo y mejor jugador últimos tres partidos.

. Rival: Divina Seguros Joventut. Motivos: Mejor cupo y mejor jugador últimos tres partidos. Jerome Jordan (Divina Seguros Joventut): 1.407.951 . Rival: Baskonia. Motivos: Tercer mejor pívot últimos tres partidos y tercer mejor pívot SM.

. Rival: Baskonia. Motivos: Tercer mejor pívot últimos tres partidos y tercer mejor pívot SM. Bojan Dubljevic (Valencia Basket): 1.112.520. Rival: RETAbet Bilbao Basket. Motivos: Segundo mejor pívot últimos tres partidos, broker factible y rival asequible.

Suplente: Henk Norel (Delteco GBC): 1.802.000 Rival: Unicaja Málaga

Primero sacamos a Green y ahora a Norel. ¿Nos hemos vuelto locos? Puede, pero no nos gusta el partido de Norel esta semana, viene muy bien para ganar presupuesto y fichar lo que queramos en otras posiciones. Además nos gusta mucho Thompson para esta jornada, jugando contra un Murcia con problemas físicos en su juego interior y que sufre de cuatros. Además el americano parece haber ido asentando su rendimiento y con la llegada de un tirador como Jenkins puede tener más espacios.

En los otros pívots, no hacemos cambios. Rindieron la semana pasada muy bien y no pinta a que vayan a bajar esta. El único que bajó un poco fue Shengelia, pero su condición de cupo lo hace imprescindible. De todas formas nos gusta mucho la opción de meter a Felipe, que dejamos en sorpresa, para así no tener que usar un cupo en otras posiciones. Lo hubieramos dejado de suplente para eso, pero aún es pronto para que Norel no figure en ninguna parte de nuestros equipos. También nos gusta la opción Randolph y mucho. Y el que acierte con la opción buena del Barça puede pegar el pelotazo, pero es casi más complicado acertar la primitiva. Si tuvieramos que apostar, lo haríamos por Tomic. Si Sito le diera minutos, todos sabemos de la motivación que encuentra a veces el croata contra su ex-equipo, y si no tiene a ningún cinco puro delante puede salirse.

Por primera vez nuestro equipo es asequible a un gran número de mánagers. Para los que no seguimos teniendo las opciones low cost y sorpresas para combinar:

PRESUPUESTO: 12.961.730

SUPLENTES LOW COST: JAIME FERNÁNDEZ, vitor benite y giorgi shermadini

Jaime Fernández (Morabanc Andorra): 707.273

Vitor Benite (UCAM Murcia): 697.321

Giorgi Shermadini (Unicaja Málaga): 866.502

Mantenemos a Jaime y los dos otros jugadores pasan de sorpresa a low cost, que siempre la consideramos una categoría más fiable. Shermadini porque esta siendo regular y si Plaza sigue dándole minutos rendirá. Benite, porque aunque no rindió bien la semana pasada, fue por una gran defensa de Obradoiro de la que Burgos no dispone, y la lesión de Urtasun le dará más minutos y tiros.

JUGADORES SORPRESA: SERGI GARCÍA, RODRIGUE BEAUBOIS Y FELIPE REYES

Diferentes motivos para meter a estos tres jugadores en sorpresa:

-Sergi García está dejando de serlo, pero jugar contra la mejor defensa le impide estar en otro sitio, pero viendo el papel de Campazzo contra esa misma defensa, puede que el canterano tenga sus opciones de un buen partido.

-Beaubois sigue siendo de esta categoría porque aunque está más regular que el año pasado en la liga, viene de un 5 de valoración en Euroliga que nos vuelve a hacer dudar.

-Felipe Reyes es el caso claro para esta jornada de que ante las lesiones puede tener el día. Claro que también lo puede tener Randolph, o sus rivales Seraphin u Oriola. Tiene toda la pinta que el interior sorpresa de esta jornada saldrá de este partido.

NUESTROS EQUIPOS