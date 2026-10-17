Los “otros” españoles de los que no se habla en Euroliga

La nueva temporada de la Euroliga arranca con un fuerte sello español, ya que hasta siete entrenadores principales lideran los banquillos. Además, un destacado grupo de técnicos asistentes del país forma parte de los cuerpos técnicos de la competición, extendiendo su presencia más allá de los clubes nacionales como Real Madrid, Barça, Baskonia y Valencia Basket.

Los siete españoles elegidos

La offseason de la Euroliga dejó un auténtico baile de banquillos. Entre los movimientos más destacados, Xavi Pascual puso rumbo al Dubai Basketball, Pedro Martínez cambió el Valencia Basket por el Real Madrid y Álex Mumbrú, seleccionador de Alemania, tomó las riendas de la Virtus Bolonia. Además, Ibon Navarro asumió el reto de dirigir por primera vez en la competición de la mano del Estrella Roja.

A estas novedades se suma la continuidad de Pablo Laso en el Anadolu Efes —pese a los rumores estivales sobre su salida—, la de Joan Peñarroya al frente del Partizán Belgrado y la apuesta del Valencia Basket por Xavi Albert en sustitución de Pedro Martínez. Con siete técnicos en activo, la Euroliga alcanza un récord histórico de entrenadores principales españoles en una misma temporada, una cifra que equivale al 35% de los banquillos del torneo.

Los entrenadores asistentes españoles

Ibon Navarro se acompaña de Alberto Miranda

El técnico vitoriano afronta su primera experiencia en la Euroliga como primer entrenador tras su exitoso paso por el Unicaja. En esta nueva etapa no estará solo: le acompaña Alberto Miranda, quien abandonó el club malagueño para convertirse en la mano derecha de Ibon Navarro. Pese a tener contrato en Los Guindos hasta 2027, Miranda rescindió su vinculación tras llegar en la temporada 2021-22 como ayudante de Katsikaris y formar parte indispensable de la etapa gloriosa del club, en la que conquistó siete títulos: dos Copas del Rey, dos BCL, dos Copas Intercontinentales y una Supercopa Endesa.

Xavi Pascual se rodea de españoles en Dubai

Más allá de los clubes de la Liga Endesa en la Euroliga (Barça Basket, Real Madrid, Valencia Basket y Baskonia), el banquillo con mayor acento español lo encontramos en Dubai Basketball de la mano de Xavi Pascual. El técnico catalán se rodea de un cuerpo técnico de máxima confianza encabezado por Íñigo Zorzano, su mano derecha habitual en etapas anteriores como Barça Basket, Panathinaikos y Zenit, además de contar con Óscar Orellana y Cesc Senpau. Tres perfiles clave para acompañar a Pascual con el firme objetivo de dar un salto de calidad en su tercera campaña en la máxima competición europea.

Jorge Álvarez se une a Álex Mumbrú en Bolonia

Jorge Álvarez (Oviedo, 1974) es otra de las piezas españolas en la Euroliga, integrado en el cuerpo técnico de Álex Mumbrú en la Virtus Bolonia. El asturiano asume el cargo de entrenador asistente tras una dilatada trayectoria con múltiples experiencias internacionales y un consolidado recorrido en las Ligas FEB y la ACB. El tándem español se completará con el técnico adjunto Daniele Parente.

David García, mano derecha de Jasikevicius

ras su paso por el Barça Basket, el técnico catalán llegó a Vitoria en el verano de 2023 como asistente de Joan Peñarroya y permaneció en el Baskonia hasta final de temporada a las órdenes de Dusko Ivanovic. En 2024 se reencontró con Sarunas Jasikevicius y, desde entonces, ejerce de mano derecha del técnico lituano en el Fenerbahce.

Josep Maria Izquierdo, la sombra de Zeljko Obradovic

Josep Maria Izquierdo vuelve a unir su camino al de Zeljko Obradovic, esta vez en el Panathinaikos. El técnico catalán, pieza fundamental en el cuerpo técnico del genio serbio durante 12 temporadas entre Joventut, Fenerbahce y Partizán, aportará de nuevo su enorme experiencia táctica y de gestión de vestuario como pilar clave del staff técnico heleno.

Más españoles en Eurocup y BCL

La presencia técnica española va más allá de la Euroliga. En la Eurocup, además del concurso de equipos como Kid&Us Manresa, La Laguna Tenerife o San Pablo Burgos, destaca Pau del Tío como técnico asistente en el Niners Chemnitz que dirige Rodrigo Pastore. Por su parte, la BCL cuenta con dos entrenadores principales españoles: Pedro Calles al frente del ALBA Berlín y Jesús Ramírez en el Bamberg Baskets.

Todos los españoles ayudantes en Euroliga

Dubai Basketball

Íñigo Zorzano

Óscar Orellana

Cesc Senpau

Barça Basket

Marc Estany

Xavi Beltrán

Rafa Martínez

Fenerbahce

David García

Estrella Roja

Alberto Miranda

Baskonia

Pablo Pin

Miguel Ángel Hoyo

Xabier Aspe

Real Madrid

Paco Redondo

Isidoro Calín

Salva Camps

Valencia Basket

Juan Maroto

Vicent Revert

Israel González

Virtus Bolonia