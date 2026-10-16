¡Un equipo Euroliga jugando la Eurocup! La última bomba de mercado rompe el tablero

La Euroliga sigue su curso mientras los poderosos rookies de la competición demuestran que con sus plantillas hechas a golpe de talonario se puede tocar el cielo. Equipos como Hapoel Tel Aviv o Dubai BC hace no mucho que estaban inéditos en la competición, mientras que ahora son candidatos a todo. Sin embargo, se vienen más proyectos del estilo.

El super proyecto Euroliga firma a su enésima estrella

Hace mucho tiempo que se viene hablando del PAOK en el baloncesto europeo. Primero fueron los rumores de una posible inversión potente y después la confirmación de la misma. El equipo con el que compiten en Eurocup es verdaderamente temible. Piezas de renombre Euroliga como Cedi Osman o Nick Calathes son referencia. Sin embargo, la cosa no acaba ahí.

La última adquisición de PAOK es, nada más y nada menos, que otra estrella rutilante de la Euroliga. La situación de Tyler Dorsey en Olympiacos hacía tiempo que era compleja. Sin embargo, pocos pensaron que un jugador con su trayectoria acabaría disputando la Eurocup. El greco-americano vestirá la camisera negra y se unirá al cuadro de Andrea Trincheri.

¿Salto a Euroliga u overbooking de nuevos ricos?

Cuesta pensar, sin remontarse mucho tiempo atrás, incluso la temporada pasada, que si hablas de un roster con Nick Calathes, Mitrou Lang, Tyler Dorsey, Cedi Osman, Omoruyi o Donatas Montiejunas se esté hablando de un cuadro Eurocup. El plantel con el que los griegos buscan alzarse con el título y ganarse la plaza Euroliga es verdaderamente temible. Sin embargo, no son los únicos.

El camino que siguió Hapoel Tel Aviv sumando un técnico del caché de Itoudis y varias estrellas para alzar el título de Eurocup y colarse en la Euroliga parece haber inspirado a varios conjuntos. El propio Hapoel Jerusalem, de la mano de Obradovic y con Lorenzo Brown, Kenneth Lofton o Shake Milton en pista sigue sus pasos. En este sentido, inversiones millonarias como la de los Israelíes o el propio PAOK podrían acabar en jaque ante el colapso de plazas en la mejor competición del viejo continente.