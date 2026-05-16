La Euroliga está en su punto álgido con una Final Four en ciernes. La máxima competición europea parecía estar en jaque ante la nueva élite económica que había irrumpido en la Euroleague. Dubai BC y Hapoel parecían dispuestos a romper la hegemonía. Sin embargo, finalmente, la única sorpresa ha sido Valencia Basket. El torneo ha sido dominado por ‘los de siempre’.

La posible nueva irrupción Euroliga: Se lleva a una leyenda e inicia el camino

Hay varios clubes de los que se lleva tiempo hablando. Las expansiones de la Euroliga suelen ser tema de conversación y hay varios equipos que parecen querer subirse al carro. En Europa hace tiempo que se comenta una posible irrupción de Aris BC. Sin embargo, de forma sigilosa, PAOK está empezando a tomar forma de equipo revelación. Más tras lo acontecido con Nick Calathes.

⚫️⚪️Nick Calathes is officially in PAOK BC❗️❗️



🔝Calathes is the all-time leader in assists and steals in the Euroleague and he has won 1 Euroleague in 2011



🏆This transfer is a huge step forward for PAOK BC and they are making it clear that they want to challenge the dynasty… pic.twitter.com/tuuWN4uWOs — Elias Pratsos (@EPratsos) May 16, 2026

Eleni Markati ha desvelado hoy la noticia de que Nick Calathes fichará por PAOK. Sin embargo, más allá de la dimensión que tiene el movimiento de una leyenda de la Euroliga a un combinado que viene de caer frente a Bilbao Basket en la Final de la FIBA Europe Cup, hay circunstancias mucho más llamativas. El proyecto del conjunto heleno no solo trae nombres, sino inversión y es que el base griego cobrará un montante de 1.8 millones de euros. Sin duda, una declaración de intenciones por parte de la entidad.

PAOK sigue sumando leyendas para dar el salto

Si la llegada de Nick Calathes ha revolucionado el panorama informativo relativo al mercado de fichajes Euroliga, no menos lo hizo su técnico. Ya hace tiempo que el conjunto griego sumó a sus filas a uno de los técnicos más contrastados de la máxima competición europea, Andrea Trincheri. Eso sí, no como entrenador, sino como director técnico. El proyecto va cogiendo forma y habrá que ver qué dimensión alcanza.

🔥PAT BEV MODE: ON



MVP MVP MVP MVP



##PAOK pic.twitter.com/vviafRzLSD — PAOK BC (@PAOKbasketball) May 6, 2026

El roster de PAOK ya tiene algún nombre rutilante. Nick Calathes llega a un conjunto actualmente liderado en pista por Patrick Beverley. Además, los griegos también sondean otras piezas Euroliga interesantes. Hace tiempo que Lorenzo Brown venía siendo vinculado, aunque habrá que ver si la llegada de la leyenda helena tira por tierra el fichaje. Sin duda, un conjunto a tener en cuenta que ya en competición nacional solo ha sido superado en clasificación por Olympiacos y Panathinaikos.