¿Tienen potencial Euroliga? Lorenzo Brown y Obradovic cruzan sus caminos en un ambicioso proyecto

El mercado de fichajes Euroliga sigue dejando titulares casi iniciado el mes de octubre. Uno de los culebrones del verano venía siendo el relativo a una de las estrellas del ‘basket español’. Lorenzo Brown no tenía visos de continuar en Olimpia Milano. Tras numerosas idas y venidas el que fuera jugador clave de la Selección Española ya tiene destino.

Lorenzo Brown, a uno de los super proyectos incipientes

Lorenzo Brown ocupaba plaza en un Olimpia Milano con un total overbooking en la manija. El aterrizaje de Darius Thompson y de Marko Guduric desplazaba al que fuera internacional español. Además, su reciente rendimiento no presagiaban una nueva apuesta por él. Tras meses en los que el mercado de fichajes le ha vinculado a numerosos equipos, ha acabado fuera de la Euroliga.

Si Dubai BC o Hapoel Tel Aviv son algunos de los nuevos super proyectos del mercado de fichajes Euroliga, hay más israelíes que llevan tiempo queriendo dar el salto. Hapoel Jerusalem, empezando por la apuesta de Sasa Obradovic en el banquillo, viene apretando fuerte para sumarse a la máxima competición. Según información de Eloy Rodellar, Lorenzo Brown será otro de los flamantes refuerzos.

El mercado de fichajes de Hapoel Jerusalem busca un salto a la Euroliga

Hapoel Jerusalem no solo ha sumado a Lorenzo Brown con caché Euroliga en el mercado de fichajes. Por un lado, jugadores condiciados por equipos de la máxima competición europea como Devontae Cacok también han comprado pasaje a Israel. Además, piezas que no han acabado de carburar como Shake Milton o Kenneth Lofton también se sumaron al proyecto.

El mercado de fichajes ha traido a Hapoel Tel Aviv a varios jugadores que les hacen soñar con el salto a la Euroliga. Sin embargo, la plantilla israelí ya tenía bastante talento, como Jared Harper o Yovel Zoosman. Son varios los proyectos con inversiones económicas potentes que buscan catapultarse al basket Euroleague. Por ejemplo, PAOK, también pretendiente de Lorenzo Brown, vive similares circunstancias.