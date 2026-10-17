El “síndrome del espectador frío”: la metamorfosis del ambiente en las canchas de la Liga Endesa

El ambiente en los pabellones de la Liga Endesa atraviesa un cambio silencioso pero evidente que va más allá del inicio de esta temporada 2026-27. A excepción de escenarios muy concretos, recintos históricos experimentan una transformación en el comportamiento de sus gradas: afluencias más irregulares, mayor apatía durante el desarrollo del juego y una masa social que solo reacciona ante finales agónicos o decisiones arbitrales polémicas. La subida de precios de los abonos, la atomización de horarios televisivos y la mercantilización del espectáculo como un mero evento de ocio familiar están diluyendo la presión caliente y la identidad pasional que definían al baloncesto español.

De la caldera ininterrumpida al espectador intermitente

Lo pudimos comprobar la pasada campaña en el Palacio de Deportes de Granada, una pista históricamente caliente que ha ido perdiendo su fuerza, quizás, propiciado por los problemas del equipo nazarí en sus cuatro años en ACB, pero también se puede comprobar que recintos de perfil similar reflejan bien esta dinámica. El aficionado medio ha pasado de empujar desde el salto inicial a adoptar una postura analítica y distante. La animación ya no es constante; se fragmenta en impulsos dependientes del marcador. Si el equipo local no sostiene parciales a favor o si el arbitraje no enciende el malestar colectivo, el murmullo de fondo sustituye al rugido tradicional. Esta desconexión responde también a la pérdida de arraigo en plantillas con una alta rotación de extracomunitarios y a la competencia directa de la experiencia audiovisual desde el hogar, aunque también tiene que ver con el modelo de consumo social que tenemos actualmente donde se buscan estímulos constantes y cambiantes.

La excepción de Unicaja Málaga: la charanga perpetua y la comunión del Carpena

En este mapa de gradas acomodadas, el Palacio de Deportes José María Martín Carpena de Málaga se erige como la gran excepción de la competición. Con promedios que rozan el lleno técnico y una lista de espera de abonados que supera las mil personas, Unicaja ha construido una cultura de cancha inmune a la tendencia general. El empuje ininterrumpido de sus peñas y el uso de las charangas estructuran un ambiente de fiesta permanente que no decae en los malos momentos. Unicaja Málaga ha logrado equilibrar la modernización del producto con la preservación del ambiente festivo e intimidatorio de antaño.

Ganen o pierdan… SIEMPRE A SU LADO 💚



Lo de la afición de Unicaja es un ESCÁNDALO 👏🏻👏🏻#CopaACBxDAZN 🏀 pic.twitter.com/HG0jJo06B4 — DAZN España (@DAZN_ES) February 19, 2026

Comparativa: Modelos de experiencia en las gradas ACB

Factor de Grada El Modelo ‘Espectador de Evento’ (Tendencia General) El Modelo ‘Caldera Activa’ (Ejemplo: Martín Carpena) Continuidad en el Apoyo Reacción puntual (sólo en parciales o arbitrajes) Animación ininterrumpida (charangas y peñas continuas) Respuesta al Marcador Enfriamiento o silencio si el rival domina Presión constante independientemente del resultado Fidelización y Asistencia Mayor dependencia del rival y la hora del choque Rozando el 85-90% de ocupación media sin importar el día Perfil del Aficionado Consumidor de ocio / Público reactivo Hincha de pertenencia / Fusión identitaria con el club

El reto de los clubes: reconquistar la pasión sin convertir la cancha en un plató

El desafío para la ACB no es únicamente mantener la venta de entradas, sino preservar la atmósfera que hace diferencial a su producto. Si los clubes priorizan la captación del cliente ocasional en detrimento de la peña tradicional y el abonado de fondo, corren el riesgo de transformar sus pabellones en recintos asépticos sin capacidad de intimidación sobre los rivales. La Liga Endesa necesita que sus canchas vuelvan a ser calderas apretadas; de lo contrario, el baloncesto de clubes perderá uno de sus activos más preciados: el factor cancha en su estado puro.