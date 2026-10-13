El increíble caso de Casademont Zaragoza

El 15 de 22 en triples con el que Casademont Zaragoza destrozó al Leyma Coruña no fue únicamente una de esas tardes en las que entra absolutamente todo. El 68,2% desde el 6,75 supuso el mejor porcentaje de triples de toda la historia del club en Liga Endesa, un registro que adquiere todavía más valor cuando se compara con lo ocurrido durante los últimos años. Zaragoza no ha cambiado radicalmente cuánto lanza desde fuera; lo que sí ha cambiado, al menos en este arranque, es la frecuencia con la que cada tiro acaba dentro.

De uno de sus grandes problemas a firmar un récord histórico

Hace apenas unos meses, el tiro exterior estaba lejos de ser una garantía. Casademont cerró la pasada Liga Endesa con 263 triples convertidos de 820 intentos, un 32,1%, para una media de 7,7 aciertos por encuentro. Ahora, después de tres jornadas, acumula 38 de 86: 44,2% de acierto y 12,7 triples anotados por partido. La muestra todavía es muy pequeña, pero la distancia con la temporada anterior resulta demasiado grande como para pasarla por alto.

Lo curioso es que el cambio no consiste simplemente en bombardear más. Zaragoza ya había incrementado considerablemente su volumen exterior en temporadas anteriores y llegó a superar los 28 intentos por partido en 2024-25. La diferencia está ahora en la eficiencia. Justin Jaworski, Bell-Haynes, Guillem Vives, Caleb Homesley o Brussino reparten el peligro y complican mucho la elección defensiva del rival. La renovación del perímetro zaragozano empieza a tener una consecuencia visible desde el primer mes.

Mirar únicamente las tres últimas campañas se quedaba corto. Una perspectiva más amplia permite observar que Zaragoza ha vivido etapas muy diferentes desde el triple y que este comienzo de 2026-27 está, por ahora, completamente fuera de su rango habitual:

Temporada Puntos por partido Triples por partido Intentos T3 por partido % T3 2020-21 87,2 9,7 27,1 35,8% 2021-22 75,6 8,1 24,2 33,5% 2022-23 79,4 8,0 23,3 34,3% 2023-24 82,3 7,7 21,9 35,1% 2024-25 89,2 9,9 28,1 35,3% 2025-26 87,1 7,7 24,1 32,1% 2026-27* 85,0 12,7 28,7 44,2%

*Datos después de las tres primeras jornadas.

Casademont Zaragoza suma una gran victoria a domicilio ante Leyma Coruña con su mejor porcentaje histórico de triples en un partido.



7⃣1⃣ @basquetcoruna

9⃣2⃣ @casademontBZ



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Lo verdaderamente raro ocurrió antes de llegar al 68%

En A Coruña se llevó la situación al extremo. Zaragoza terminó con 15 triples, pero al descanso había convertido ocho de nueve, un increíble 88,9%. Para entonces el partido estaba prácticamente roto. Jaworski terminó con 17 puntos, Homesley con 15 y Bell-Haynes con 14, mientras Birutis castigaba por dentro con otros 14. Esa última cifra ayuda a entender la dimensión del problema para cualquier defensa: cerrar la pintura también tiene un precio.

Hay otro detalle significativo. El fichaje de Homesley se planteó como una solución para aumentar la creación y la regularidad ofensiva, pero el Zaragoza de este comienzo no necesita que un único jugador monopolice el ataque. Jaworski, Vives, Bell-Haynes, Brussino o Blumbergs pueden castigar desde fuera. Es prácticamente imposible que el 68,2% de A Coruña vuelva a convertirse en costumbre; que el rival tenga que respetar a tantos tiradores es otra cuestión.

Como ya mostró Solo Basket la pasada temporada, Zaragoza conoce bien esos partidos en los que el triple altera cualquier lógica previa. Ante Baskonia, los vitorianos llegaron a fallar sus primeros 17 lanzamientos exteriores en una noche que terminó 107-88. Ahora la anomalía ha cambiado de lado. Además, llega después de una reconstrucción profunda de la plantilla que obliga a preguntarse cuánto hay de calentón estadístico y cuánto de cambio real.

El 44% caerá en algún momento

Zaragoza difícilmente mantendrá un 44,2% durante toda una Liga Endesa: sería una barbaridad estadística. La clave será comprobar dónde aterriza cuando aumente la muestra. Si sigue rondando los diez o más triples por encuentro con porcentajes claramente superiores al 35% habitual de los últimos años, aquel récord de A Coruña habrá sido algo más que una noche irrepetible.