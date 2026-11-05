Ethan Happ, tres meses de baja: el parte médico de La Laguna Tenerife

La Laguna Tenerife pierde a Ethan Happ unos tres meses por una luxación del tendón extensor de un dedo de la mano derecha, sufrida en A Coruña. No pasará por el quirófano.

La Laguna Tenerife pierde a Ethan Happ para unos tres meses. El club confirmó en la noche del miércoles que el pívot internacional con Macedonia del Norte sufre una luxación del tendón extensor del tercer dedo de la mano derecha, una lesión que se produjo en el partido del pasado sábado en A Coruña y que no pasará por el quirófano.

El equipo de Jaka Lakovic recibe la noticia en plena semana de doble jornada en el Pabellón Santiago Martín: el jueves ante el U-BT Cluj-Napoca en la Eurocup y el domingo ante el Asisa Joventut en la Liga Endesa.

El parte médico: tratamiento sin cirugía y unos tres meses de baja

El club publicó el parte médico en su web oficial. Según el comunicado de La Laguna Tenerife, Happ sufre una “luxación del tendón extensor del tercer dedo de su mano derecha, fruto de un golpe sufrido durante el partido del pasado sábado en A Coruña”.

La entidad explicó el paso siguiente: “Tras realizarle las pruebas complementarias necesarias y haber consultado a un equipo de especialistas tanto en Tenerife como en Estados Unidos, el jugador se someterá a un tratamiento que no requerirá de cirugía”. Y fijó el plazo: “El tiempo estimado de baja, en función de evolución, será de unos tres meses”.

El golpe llegó en la derrota en el Coliseum ante el Leyma Coruña (93-89), en la sexta jornada de la Liga Endesa, que cortó una racha de seis victorias seguidas del conjunto tinerfeño entre las dos competiciones.

Sus números esta temporada

Happ, de 30 años y 2,08 metros, había disputado cinco partidos en la Liga Endesa, con 7,8 puntos, 3,8 rebotes, 1,4 asistencias y 7,6 de valoración en 16:58 minutos por encuentro, según los datos de la ACB. En la Eurocup sumaba otros cinco partidos, cuatro de ellos como titular, con 8,0 puntos, 3,2 rebotes y un 66,7 % en tiros de dos, de acuerdo con las estadísticas de la competición.

El pívot nacido en Illinois acumula 105 partidos en la Liga Endesa, con medias de 11,8 puntos, 6,2 rebotes y 15,4 de valoración, según la ACB.

Lo que se pierde Happ

La lesión llega con el equipo en la parte alta en las dos competiciones. En la Liga Endesa, La Laguna Tenerife es cuarto con un balance de 4-2, uno de los siete equipos con ese registro por detrás del líder, el Real Madrid (6-0), según la clasificación de la ACB. En la Eurocup, lidera el Grupo B con cuatro triunfos y una derrota.

Si se cumple el plazo estimado, la baja abarca lo que resta de fase regular de la Eurocup, nueve partidos que van desde el de este jueves hasta la visita del Siauliai al Santiago Martín el 13 de enero, y buena parte de la primera vuelta de la Liga Endesa. Las próximas citas del equipo canarista:

Jueves 5 de noviembre, 21:00 horas (20:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs U-BT Cluj-Napoca, jornada 6 de la Eurocup.

Domingo 8 de noviembre, 13:00 horas (12:00 en Canarias): La Laguna Tenerife vs Asisa Joventut, jornada 7 de la Liga Endesa.

Miércoles 11 de noviembre, 17:30 horas: Siauliai vs La Laguna Tenerife, jornada 7 de la Eurocup.

El equipo llega a esta semana después de haber encadenado dos partidos de 100 puntos por primera vez desde 1987 en octubre. El primer partido sin Happ será el de este jueves ante el U-BT Cluj-Napoca, a las 21:00 horas, hora peninsular, en el Santiago Martín.