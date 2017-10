Henk Norel, el hombre de moda en la vuelta del Gipuzkoa Basket a la ACB

Suma ya 2 MVPs y no ha bajado de los 30 de valoración en ninguno de los tres partidos disputados

Proyecto Gipuzkoa Basket 17/18: El equipo de las oportunidades

El inicio de la temporada 17/18 tiene un nombre propio en la Liga Endesa: Henk Norel (30 años/2.12m). El pívot holandés cumple su decimotercer año en España y en verano optó por hacer las maletas rumbo a San Sebastián con el objetivo de volver a disfrutar del baloncesto dejando atrás 5 cursos en Zaragoza. La llamada de Porfi Fisac y la confianza depositada en él para liderar un vestuario joven y ambicioso como el del Gipuzkoa Basket resultaron fundamentales a la hora de cerrar su fichaje para las próximas dos campañas.

Y hasta el momento las cosas no le han podido ir mejor. El equipo cuenta un balance de dos victorias y una derrota y los números de Norel en los tres primeros partidos no tienen precedentes en el siglo XXI: 96 créditos de valoración sin bajar de los 30 en ninguno de los encuentros disputados. Promedia 21.7 puntos, 12.0 rebotes, 2.3 asistencias y 32.0 de valoración en 24 minutos, unos guarismos que proyectados a 40 minutos suponen 35.6 puntos, 19.6 rebotes y 52.6 de valoración. Y por si fuera poco, suma ya 2 MVPs de la jornada. Casi nada.

Video of Clubbers Liga Endesa: Henk Norel, un holandés nacido para el baloncesto | Movistar+

El cuadro donostiarra arrancó la temporada con el cartel de cenicienta y como firme candidato a ocupar los puestos rojos de la clasificación al término de las 34 jornadas. Sin embargo, la imagen ofrecida tanto en la pretemporada como en los primeros tres partidos dista mucho de ello. El hambre, esfuerzo y garra de todos y cada uno de los componentes del equipo se ha reflejado sobre el parqué y la afición, necesitada de victorias tras haber encajado tres descensos deportivos en sus últimos 4 años en la Liga Endesa, vuelve a tener un motivo por el que subir a Illumbe.

La ajustada derrota de la jornada inaugural en la pista del Herbalife Gran Canaria (-8), donde el holandés aportó 24 puntos, 11 rebotes y 30 de valoración, dio paso al estreno del GBC ante su público en un pabellón que, a buen seguro, cada semana presentará una mejor entrada. El duelo directo ante el Real Betis Energía Plus se saldó con una abultada victoria local (+34), la más amplia de los guipuzcoanos en la ACB, y Norel batió su tope de anotación (25), asistencias (4) y valoración (36) además de aportar 12 rebotes para la causa. El MVP de la jornada fue suyo.

Video of Henk Norel, Jugador de la Jornada 2

Pero lejos de conformarse, la primera semana de competición concluyó para el Gipuzkoa Basket con otro amplio triunfo en la pista del Movistar Estudiantes (+17) y el pívot volvió a ser el mejor con 16 puntos, 13 rebotes y 30 de valoración para lograr el segundo MVP de la jornada de forma consecutiva, algo que no ocurría desde hace temporada y media. "No es fácil conseguir 30 puntos de valoración en tres partidos seguidos, pero si ellos juegan así para mí es mucho más fácil. Está claro que me siento muy bien, pero ahora hay que seguir”, comentó al término del encuentro.

Video of Henk Norel, Jugador de la Jornada 3

Henk Norel lidera los apartados estadísticos de anotación, tiros de 2 puntos, rebotes y valoración en la Liga Endesa y uno de cada cuatro puntos (24,8%) del GBC tiene su firma. Sin embargo, con los pies en el suelo y la humildad por bandera, no se olvida de sus compañeros en este momento en que todos los focos apuntan hacia él: “Estoy contento, claro, pero lo más importante es que estamos jugando de manera increíble como equipo y que hemos ganado. El que yo salga MVP no es solo por mi trabajo, sino porque el equipo está jugando increíble. Vamos muy bien pero es muy pronto en la temporada y no podemos dejar de trabajar. Sabemos quiénes somos y tenemos que ir poco a poco”.

Será la propia competición quien ponga al Gipuzkoa Basket en el lugar que le corresponda, pero de momento lo que está claro es que el aficionado vuelve a tener un motivo por el que ir a los partidos y todo aquel que suba a Illumbe se sentirá identificado con el equipo. Tanto en la victoria como en la derrota. Y el brillante inicio de temporada de Norel, al que ya se despidió al grito de “MVP, MVP” en su primer partido como local, tiene buena parte de culpa. Pero ojo, ya lo avisa el propio pívot holandés: “esta vez he sido yo y la próxima vez será otro”. Sea quien sea, bienvenidas son las buenas noticias a San Sebastián.