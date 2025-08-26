El Valencia Basket 2025/26 ya ha dado el pistoletazo de salida a la pretemporada con el primer entrenamiento en la Fonteta. El conjunto liderado por Pedro Martínez, que quiere ser ambicioso esta temporada en ACB y Euroliga, ha realizado cambios significativos en la plantilla, con salidas notorias y refuerzos de nivel. Uno de los últimos fichajes, que llega desde el baloncesto americano, sigue dando de qué hablar entre los aficionados estadounidenses por su brillante campaña.

La temporada de Isaac Nogués en la G-League

Valencia Basket completó la plantilla con el fichaje del escolta Isaac Nogués con un contrato para las dos próximas temporadas, hasta junio de 2027. El internacional catalán llega al conjunto valenciano tras destacar en la G-League con los Rip City Remix, franquicia afiliada a los Portland Trail Blazers, donde fue elegido en el Mejor Quinteto Defensivo y terminó tercero en la votación como Mejor Defensor.

Durante la pasada campaña en Estados Unidos, Nogués promedió 2,5 puntos, 5,2 rebotes, 3,9 asistencias y 2,1 robos en 40 partidos. Durante este verano de 2025, el español también ha formado parte de un contrato Exhibit 10 y participó en la Summer League de Las Vegas con los Portland Trail Blazers.

Entre sus momentos más destacados, Isaac firmó una de las asistencias más espectaculares de la temporada en la G-League: un pase entre las piernas que dejó boquiabiertos a aficionados y rivales; y de la cual todavía siguen hablando.

That pass was a 10/10! 🔥💥



Isaac Nogues’ between-the-legs dime was one of the flashiest assists of the G League season. #NBAAssistWeek pic.twitter.com/PfRvivUugD — NBA G League (@nbagleague) August 19, 2025

Isaac Nogués: su vuelta a España sin oportunidades en NBA

La NBA es un desafío enorme para cualquier jugador español, y la Summer League se ha convertido en la primera prueba para muchos jóvenes talentos que buscan abrirse camino en la mejor liga del mundo. Sin embargo, no todos tienen la oportunidad de jugar en la mejor liga del mundo y tienen que buscar otras vías alternativas.

El nuevo fichaje de Valencia Basket, en una entrevista con El Desmarque, ha reconocido la dificultad de destacar en un entorno lleno de jugadores veteranos y talentos consolidados: “Hay muchos jugadores que llevan varias Summer Leagues e incluso algunos ya han jugado en la NBA. Si no hay más jugadores españoles en la NBA es por falta de talento y físico, que eso es algo que en unos años va a cambiar. Ha habido una generación dorada y seguro que vendrá otra”.

La opinión de Pedro Martínez sobre Isaac Nogués

El técnico catalán ha atendido a los medios de comunicación después de la primera sesión de entrenamiento del equipo y ha analizado el fichaje de Isaac Nogués y lo que puede aportar a la plantilla: “Será uno más, es muy joven, tenemos bastantes debutantes en la Euroliga y él además debutará en la ACB. Hace dos temporadas estaba jugando en LEB Plata en Huesca, el año pasado estuvo en una liga americana que no se parece en nada a cómo se juega en Europa, pero nos aportará su energía, tiene sus virtudes y veremos qué es lo que nos puede dar”.