En el Polideportivo Alexis Argüello de Managua, el último turno del día ofreció un duelo límite entre Argentina y Colombia por la fase de grupos de la AmeriCup, con un billete a cuartos en juego del grupo C y varios focos de interés en clave Liga Endesa. Tres de sus protagonistas resultaron decisivos en el desenlace.

Juan Fernández, Nico Brussino y Juani Marcos, claves de la victoria al límite de Argentina

Tras lo ocurrido frente a Dominicana, la Argentina de Pablo Prigioni llegaba obligada a vencer a Colombia para meterse entre los ocho mejores de la AmeriCup 2025. Una canasta decisiva de Brussino, palmeando un tiro desviado de tres puntos, la actuación estratosférica de Juan Fernández y la dirección de Juani Marcos resultaron claves para firmar la segunda victoria y sellar el pasaje a cuartos.

Argentina logró un agónico 84-83 sobre Colombia gracias a la mano salvadora de Nico Brussino (CB Gran Canaria), acompañada por la exhibición monumental del pívot de Bàsquet Girona, Juan Fernández, que firmó 36 puntos y 16 rebotes, récord histórico de capturas para un jugador albiceleste en la AmeriCup.

Junto a los dos jugadores de Liga Endesa, destacó otro más, Gonzalo Corbalán, base de San Pablo Burgos, se fue hasta los 20 puntos y Juani Marcos, nuevo base del Barça Basket, ofreció buenos minutos en la dirección del engranaje de Prigioni, con 5 puntos y dos asistencias en 15 minutos disputados.

Juan Fernández de Bàsquet Girona MVP

Argentina afrontó el duelo ante Colombia sin Cáffaro, Vaulet y Bressan, sancionados por la FIBA tras los incidentes frente a Dominicana. Las ausencias de peso interior otorgó al santafesino Juan Fernández todo el protagonismo en la pintura, y desde el arranque dejó claro que era su noche con 12 puntos en el primer cuarto. Su show se extendió durante todo el partido en la capital nicaragüense, con Gonzalo Corbalán como socio de lujo.

“Estoy orgulloso del partido, pero sé que todavía puedo hacerlo mejor. Claramente, el 3/9 es una falencia que debo corregir”, comentó el pívot de Bàsquet Girona. “Sabíamos que teníamos que dar un paso adelante y lo sostuvimos entre los compañeros. Quería ayudar al equipo y, por suerte, la moneda cayó de nuestro lado. Colombia es un gran equipo, muy físico, que nos hizo todo muy difícil”, señaló Fernández.

Juan ‘Kit Kat’ Fernández brilló con 36 puntos en una actuación para el recuerdo que catapultó a la albiceleste a los cuartos de final de la AmeriCup 2025. Argentina volverá a jugar el jueves en Managua, con rival y horario aún por definir. El dominio de Fernández, la constancia de Corbalán y Vildoza, la visión de Juani Marcos y la experiencia de Brussino colocan al equipo de Prigioni en una posición privilegiada de cara a la fase decisiva.