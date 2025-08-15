El mercado de fichajes ACB sigue dando qué hablar, incluso en su recta final. Los diferentes equipos de la competición siguen apuntalando sus rosters y parece que este año el nivel de la liga podría seguir manteniendo la etiqueta de la mejor de Europa. En este contexto, equipos como Bàsquet Girona siguen luchando por conformar un plantel que les permita respirar alejados del descenso, incluso, quién sabe, soñar con el playoff.

Otro movimiento interesante en el mercado de fichajes ACB para Bàsquet Girona

La liga ACB parece estar elevando su nivel tanto por la zona alta, como la clase media e incluso la pelea por el descenso. Fichajes como el de Olinde por Manresa, Kabaka por Zaragoza o Luka Bozic por Granada, dejan un panorama plagado de talento más allá de los ‘gigantes’ de la competición. Por ello, Bàsquet Girona no ha querido quedarse atrás y, aunque en muchos pueda levantar suspicacias su llegada desde Primera FEB, Mark Hughes apunta alto.

✅ En Mark és gironí. Benvingut a Fontajau! ❤️🤍 pic.twitter.com/5LrRxh9Deg — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) August 14, 2025

Bàsquet Girona ha anunciado en sus redes sociales la concreción del fichaje de Mark Hughes. Hace tiempo que su llegada es un secreto a voces, pero la complicada situación que vivía Baloncesto Sevilla ha tenido el movimiento parado. El escolta viene de tirar la puerta abajo, siendo, para muchos, el mejor jugador de Primera FEB. Por ello, su llegada en el mercado de fichajes a la ACB parece lejos de preocupar, sobre todo sabiendo su reciente pasado en Eurocup.

Mark Hughes, un anotador élite para Moncho

Siempre que un combinado ACB se lanza a por un jugador de Primera FEB en el mercado de fichajes, las dudas se acrecientan, pero poco hay que temer en este caso. Mark Hughes es un jugador más que contrastado. El pasado curso fue el máximo anotador de la segunda división del baloncesto español. Además, del que más triples convirtió y con mejor porcentaje, por encima del 50%.

Les estadístiques i les millors jugades del nou fitxatge 🎯 pic.twitter.com/BaTmADkjET — Bàsquet Girona (@BasquetGirona) August 14, 2025

A pesar de su actual estancia en Baloncesto Sevilla, el escolta conoce la élite, ya que en la 23/24 promedió más de 10 puntos por partido en Eurocup. Por si fuera poco, el nuevo integrante de Bàsquet Girona conoce bien el terreno, Lleida o La Roda también fueron sus hogares.

La carrera de Mark Hughes, en números