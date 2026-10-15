Giannis Antetokounmpo roza el triple-doble en 24 minutos en la victoria del Heat ante los Nets

Con la ausencia de Bam Adebayo, preservado por una molestia en la ingle, Giannis Antetokounmpo ocupó todo el espacio en la pintura del Heat ante unos Nets hasta entonces invictos. El “Greek Freak” firmó una actuación total que permitió a Miami cerrar su preparación en casa con una nueva victoria (144-128).

El Heat impone su tamaño

Miami asfixió a Brooklyn desde el primer momento con su actividad defensiva. Los Nets arrancaron el partido con un 1 de 10 en tiros, mientras que el Heat acumuló cuatro tapones en los primeros ocho minutos. ¡Y sin Adebayo, conviene recordarlo! Ya en apuros ante Nick Richards, Day’Ron Sharpe, además, cargó con tres faltas rápidas.

Davion Mitchell aceleró el ritmo en transición y Andrew Wiggins multiplicó los cortes hacia el aro. Esa agresividad permitió a Miami tomar el mando tras doce minutos (35-29).

Entrado en pista al final del primer cuarto, Mikel Brown Jr. solo necesitó dos posesiones para abrir su casillero. En su primer intento, el rookie lanzó de inmediato desde muy lejos, un registro en el que ya se había destacado en la universidad.

It was "The @Giannis_An34 Show" in Miami tonight! 🔥 20 PTS 🔥 15 REB 🔥 9 AST 🔥 3 BLK 🔥 8-10 FGM 🔥 24 MIN https://t.co/6OCnBY4doF — NBA (@NBA) October 15, 2026

Giannis reina en las dos pinturas

Tras un arranque complicado, Brooklyn recuperó la eficacia gracias a Michael Porter Jr. y a un mejor tramo de Day’Ron Sharpe. Pero los Nets no encontraron ninguna solución para contener a Giannis Antetokounmpo.

El doble MVP lo hizo todo: mates en transición, rebotes, pases en el momento justo y tapones espectaculares. En el descanso ya acumulaba 18 puntos con 7 de 8 en tiros, 11 rebotes, 5 asistencias y 3 tapones en solo 16 minutos. Aun así, Miami se fue a los vestuarios con una ventaja limitada a tres puntos (69-66).

Brooklyn se puso brevemente por delante tras el descanso, sobre todo gracias a un pase de Egor Demin para Day’Ron Sharpe. Pero la quinta falta del pívot desequilibró a los Nets, castigados de inmediato por un parcial de 8-0 del Heat.

Mikel Brown Jr. responde

En sus primeros pasos de verdad en la NBA, Mikel Brown Jr. (15 puntos) mostró cosas interesantes y generó varios desajustes para sus compañeros. Enfrente, el colectivo de Miami acabó imponiéndose. Ryan Conwell castigó a Brooklyn con tres triples, mientras que Klay Thompson también acertó desde la esquina. Giannis Antetokounmpo ofreció después un alley-oop “a ciegas” a Nick Richards para acompañar un tercer cuarto de 43 puntos del Heat (112-103).

Mikel Brown Jr. 15-3-3-2 (4/7 FG) in 18 mins https://t.co/3clnlu6qkF — Brett Usher (@UsherNBA) October 15, 2026

Miami abrió definitivamente la brecha en el último periodo para imponerse por 144-128. Giannis Antetokounmpo dejó la pista con 20 puntos, 15 rebotes, 9 asistencias, 3 tapones y un robo, rozando el triple-doble en menos de 24 minutos. Andrew Wiggins añadió 19 puntos, mientras que Michael Porter Jr. fue el máximo anotador de Brooklyn con 27.

Saliendo una vez más desde el banquillo, Nolan Traoré anotó 12 puntos en 22 minutos.