Norman Powell comienza el año con una exhibición de 36 puntos. Ante los Detroit Pistons, el escolta se encendió en el tercer cuarto con 15 unidades, ayudando a su equipo a conseguir una ventaja de 22 puntos. Si el ex jugador de los Clippers terminó con un 12/23 en tiros de campo, brilló especialmente desde el perímetro con un 7/14 en triples.

Una actuación para recordar en Miami

Para superar la sólida defensa de los Pistons, tuvo que alternar encontrando tiros desde larga distancia saliendo del bote, en transición o en situaciones de catch-and-shoot. Una polivalencia que impresionó a Erik Spoelstra: “Durante los tres primeros cuartos, anotó muchos de sus puntos en situaciones impredecibles, fue realmente impresionante. Metió canastas en transición, pero también en catch-and-shoot. Es realmente muy hábil para eso.”

Como punto culminante de una noche exitosa desde el perímetro, ese triple en transición al final del tercer cuarto donde supo aprovechar un ligero espacio dejado por Jaden Ivey para elevarse y anotar su última canasta de la velada. “Cuando recibí el balón, vi que estaba detrás de la línea de tres puntos”, analiza Norman Powell. “Así que para mí, era un tiro abierto. Lo lancé y entró. Si tienes espacio, debes tirar. Me impedían atacar en juego posicional así que tenía que encontrar tiros en transición y conseguí meterlos.”

El Heat sigue ganando con Powell recuperado

En el último cuarto, Norman Powell fue más discreto a pesar de la remontada de los Pistons. Solo anotó dos puntos en los últimos doce minutos, desde la línea de tiros libres, pero el Heat se impuso 118-112. Miami encadena así su cuarta victoria consecutiva gracias a un Norman Powell que recupera su mejor versión tras algunas veladas complicadas poco antes de Navidad.

En sus últimos cuatro partidos, promedia 27.3 puntos. “Somos bastante polivalentes”, recuerda por lo demás el jugador del Heat. “No vamos a anotar 140 puntos todas las noches. Debemos ajustarnos, hacer circular el balón para obtener los tiros que queremos y creo que hicimos un buen trabajo en ese aspecto esta noche.”

